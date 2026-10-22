Amical controversat pe stadionul lui Athletic Bilbao! Țara Bascilor a chemat o națională din America de Sud pentru o sărbătoare politică

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Naționala de Fotbal a Țării Bascilor revine în scenă după o pauză de mai bine de un an. Selecționata va avea parte de un amical de gală, în noiembrie 2026, pentru a comemora un moment istoric al culturii locale.

Țara Bascilor va juca un meci special în ziua unei sărbători politice

Federația Bască de Fotbal a anunțat că selecționata va disputa un meci amical contra Venezuelei, pe 14 noiembrie. Duelul va avea loc pe stadionul ”San Mames”, al . Meciul va comemora 90 de ani de la primul Guvern Basc autonom din istorie, înființat sub președintele Jose Antonio Aguirre în 1936.

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Adversarul, Venezuela, nu a fost ales aleator. În timpul dictaturii lui Francisco Franco, țara sud-americană a primit mii de exilați politici din regiunea bască. Meciul a fost confirmat de forul local de fotbal, prin intermediul unui : ”Federația Bască de Fotbal a anunțat meciul dintre echipa națională a Bascilor și echipa națională a Venezuelei. Acesta va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 20:00, pe San Mamés.

Dincolo de aspectul sportiv, acest eveniment face parte din programul de evenimente pentru celebrarea celei de-a 90-a aniversări a Primului Guvern Basc și își propune să fie o oportunitate de a celebra relațiile dintre două societăți, unite de o lungă istorie de schimburi, migrații, primiri și legături culturale.Meciul își propune să aducă împreună oameni din generații diferite în jurul fotbalului și să demonstreze că Echipa Națională a Băștilor poate fi și un punct de întâlnire între popoare”.

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Țara Bascilor și Venezuela s-au mai întâlnit de 3 ori

Selecționata regiunii care face parte din teritoriul spaniol nu este la primul duel contra Venezuelei. Legăturile culturale le-au adus față în față în alte trei partide amicale, toate după anii 2000. Țara Bascilor are un record perfect împotriva sud-americanilor, obținând 3 victorii. Prima confruntare dintre cele două reprezentative a avut loc pe San Cristobal, în iunie 2007. Atunci, Țara Bascilor s-a impus la capătul unui meci spectaculos: 4-3.

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Trei ani mai târziu, victoria a aparținut tot gazdelor. În decembrie 2010, Țara Bascilor a învins Venezuela cu scorul de 3-1. Cea mai recentă întâlnire dintre cele două a avut loc în octombrie 2018, 4-2 pentru basci, pe stadionul lui Deportivo Alaves, ”Mendizorrotza”.

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Țara Bascilor nu a mai jucat din noiembrie 2025

Întrucât selecționata nu este recunoscută de organismele din fotbal, poate disputa numai partide amicale. La fel ca anul acesta, în jurul momentului special al bascilor, echipa de fotbal a pregătit un meci amical contra Palestinei. Atunci, selecționata s-a impus cu scorul de 3-0, grație golurilor marcate de Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta și Urko Izeta. Partida s-a disputat în fața a peste 51 de mii de spectatori, .

Țara Bascilor dispută partide amicale numai în momentele importante de comemorare. Printre cei mai des întâlniți adversari sunt selecționatele altor regiuni, precum, Catalunia, Corsica, Asturia, Boemia Centrală sau Silezia. De-a lungul timpului, Țara Bascilor a întâlnit și echipe amatoare de fotbal: Echipa muncitorilor danezi, echipa muncitorilor norvegieni sau echipa muncitorilor din regiunea Ostfold (Norvegia).