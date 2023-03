Amical cu scântei între Dinamo și Petrolul. Jucătorul „găzarilor” care va reveni în vară în Ștefan cel Mare: „M-am simțit ciudat”

Dinamo și Petrolul au profitat de pauza cauzată de și au disputat un meci de pregătire, înaintea ultimelor meciuri din play-off-ul ligii secunde, respectiv play-out-ul SuperLigii. Partida care a avut loc la Săftica s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Final tensionat în amicalul Dinamo – Petrolul 1-1

care s-a desfășurat fără spectatori la baza de la Săftica. Primii care au punctat pe tabelă au fost elevii lui Ovidiu Burcă. În minutul 31, Alin Șerban a înscris spectaculos cu un șut sub bară, fără șanse pentru portar.

La 10 minute după fluierul de start al reprizei secunde, Petrolul Ploiești a restabilit egalitatea prin Jefferson. Fotbalistul lăudat de Marius Șumudică a înscris cu o lovitură de cap din centrarea venită de la Budescu din corner. În finalul partidei, Pop de la Dinamo și Meijers de la Petrolul au avut un schimb de replici acide și a fost nevoie de intervenția lui Țîră și Purtic pentru ca disputa să fie aplanată.

Totuși, conflictul s-a reaprins după o lovitură cu cotul aplicată de Meijers lui Pop și a fost nevoie de intervenția stewarzilor de această dată. „Războiul” dintre cei doi fotbaliști a continuat și după fluierul de final al lui Sebastian Colțescu. La pauza meciului, jucătorii lui Dinamo au fost așteptați de Vlad Iacob. Administratorul special al „alb-roșiilor” i-a felicitat pe fotbaliști.

Ricardo Grigore va reveni la Dinamo în vară: „Am fost în contact cu ei în toată această perioadă”

Ricardo Grigore (23 de ani) a jucat pentru prima dată în cariera sa împotriva lui Dinamo, club de care încă aparține, fiind împrumutat în vară trecută la FC U Craiova 1948. După ce și-a trecut în cont 13 apariții în tricoul oltenilor, până la finalul sezonului, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

În vară, după ce contractul cu „lupii galbeni” va expira, Ricardo Grigore va reveni la Dinamo. „E prima dată când joc împotriva lui Dinamo, mi s-a părut ciudat. N-am avut emoții, mă simt ca la mine acasă, dar am petrecut toată viața aici, am învățat să joc fotbal, mi-am început viața ca sportiv, Dinamo m-a educat și ca om.

E un sentiment ciudat. Majoritatea au fost colegii mei, m-am antrenat cu ei când a început sezonul la Liga 2. Am fost în contact cu ei în toată această perioadă. Dinamo ar putea promova cu șanse clare, are un joc bun.

Le țin pumnii și sper să revină în Liga 1. Eu sunt încă jucătorul lor, la vară revin, nu știu ce va fi. Sper să se rezolve, să fie bine și pentru mine, și pentru ei”, a declarat Ricardo Grigore, la finalul meciului amical.

Interdicția la transferuri l-a împiedicat pe Ricardo Grigore să revină la Dinamo în iarnă: „Nu s-a putut”

Ricardo Grigore a vrut să revină la Dinamo încă din iarnă, însă fundașul de 23 de ani s-a lovit de interdicția la transferuri a clubului din Ștefan cel Mare. „În iarnă am avut în cap să revin la Dinamo, când am reziliat cu Craiova. Nu s-a putut, pentru că au avut problema cu interdicția la transferuri, m-a dat și pe mine peste cap acest lucru.

Mi-a fost foarte greu să găsesc o echipă la care să joc. Dinamo nu mă putea lăsa liber, au fost niște discuții încinse, sunt niște legi cu insolvența asta de nu mai înțelegi! Trebuie să mă fac fotbalist-avocat ca să le știu pe toate.

M-a blocat, am trecut prin niște momente grele, nu știam absolut nimic. Când am reziliat cu Craiova mi-am asumat, am luat în calcul să merg afară, dar lucrurile s-au complicat. Credeau că sunt liber, dar nu voiau să discute cu Dinamo când aflau că eram sub contact.

„N-am fost fugar”

Aveam nevoie de un restart, nu prea jucasem, voiau să fiu liber. Dinamo nu cerea bani mulți, dar cei din străinătate nu voiau să discute, s-au reorientat spre cineva pe care nu trebuia să plătească.

N-am fost fugar, cum s-a scris, în vară am vrut să aduc o ofertă pentru mine. Dinamo a luat o sumă mică pe mine când am plecat la FCU Craiova. S-au făcut anumite lucruri cu banii ăia. Am renunțat și la bani, ca să se știe, să nu se mai spună altceva!”, a mai spus Ricardo Grigore.