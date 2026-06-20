Sport

Amical Dinamo – Gornik Leczna, live video, ora 18:00. Unde se vede debutul lui Nuno Campos pe banca tehnică a ”câinilor”

Dinamo începe seria meciurilor amicale cu un duel împotriva formației poloneze Gornik Leczna. Fanii ”câinilor” vor avea posibilitatea să vadă în direct debutul antrenorului Nuno Campos.
Traian Terzian
20.06.2026 | 14:40
Amical Dinamo Gornik Leczna live video ora 1800 Unde se vede debutul lui Nuno Campos pe banca tehnica a cainilor
SPECIAL FANATIK
Dinamo întâlnește Gornik Leczna în primul amical al verii. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce în sezonul precedent au ratat obiectivul de a se califica într-o cupă europeană, Dinamo a decis să schimbe antrenorul. Portughezul Nuno Campos i-a luat locul lui Zeljko Kopic și va sta în premieră pe banca tehnică a ”roș-albilor” la partida amicală cu Gornik Leczna.

Dinamo joacă primul amical al verii cu Gornik Leczna

Ajunși în urmă cu două zile în Polonia, acolo unde vor efectua un stagiu de pregătire de două săptămâni, dinamoviștii au intrat imediat în pâine. După ce vineri au avut un prim antrenament, sâmbătă dimineață Nuno Campos a condus o nouă ședință.

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Sâmbătă după-amiază, de la ora 18:00, portughezul va debuta pe banca tehnică într-un amical cu formația poloneză Gornik Leczna. Întâlnirea va putea fi urmărită în direct pe canalul oficial de YouTube al clubului – 48 TV.

Așa cum se obișnuiește la orice început de cantonament, ”câinii” și-au ales un adversar modest pentru primul meci amical, dorind astfel să-și intre ușor în formă. Gornik Leczna este o formație care la finalul sezonului precedent a retrogradat în liga a treia poloneză.

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Ce jucători are Dinamo în stagiul de pregătire din Polonia

Dinamo a ales ca în această vară să-și facă pregătirea pentru viitorul sezon al SuperLigii în localitatea Kielce din Polonia. Pentru acest stagiu, antrenorul Nuno Campos a convocat un lot format din 29 de jucători.

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  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Believe, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kiricenko

Pe lângă duelul din această după-amiază cu Gornik Leczna, Dinamo și-a mai stabilit încă două amicale în acest cantonament. Următorul adversar va fi Motor Lublin, locul 12 în prima ligă din Polonia, iar apoi va fi întâlnirea cu Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

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La întoarcerea din stagiul de pregătire, ”câinii” își vor continua pregătirea la baza de la Saftica. Tot acolo vor mai juca și o partidă amicală împotriva Farului, programată pe 11 iulie, de la ora 11:00.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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