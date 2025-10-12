Sport

Vezi aici live online meciul Pelister Bitola – Dinamo, amical aniversar pentru „câini”. Echipa trimisă de Zeljko Kopic. Video

Dinamo se înfruntă, într-o partidă amicală, cu echipa din Macedonia de Nord, FK Pelister Bitola, duel aniversar pentru formația la care joacă și Mirko Ivanovski.
Mihai Alecu
12.10.2025 | 17:33
Dinamo s-a deplasat în Macedonia de Nord pentru amicalul cu Pelister Bitola

Formația pregătită de Zeljko Kopic a acceptat propunerea echipei macedonene, care își serbează, cu această ocazie, 80 de ani de la înființare.

Pentru Pelister Bitola joacă fostul fotbalist din România, care a fost, printre altele, la Dinamo și Astra, Mirko Ivanovski. De altfel, atacantul este unul dintre cei care a insistat pentru ca partida să se joace și a discutat personal cu Andrei Nicolescu, președintele echipei bucureștene. Zeljko Kopic mizează pe foarte mulți tineri, o parte bună a acestora fiind legitimați la formația secundă, cea apărută în această vară. Partida poate fi urmărită, de la ora 18:30, în format LIVE VIDEO AICI.

  • Dinamo XI: Roșca – Tabuncic, Toader, Udosen, Bordușanu – Milanov (c), N’Giuwu, Soro – Armstrong, Perica, Pop.
  • Rezerve: Din-Licaciu, Năstase, Oprea, Savu, Lazăr, Tarbu, Caragea, Enache, Bărbulescu.
Ce a spus Zeljko Kopic înainte de amicalul lui Dinamo cu Pelister Bitola

Tehnicianul croat a spus că este bucuros de această partidă, pentru că poate să vadă la lucru jucătorii tineri pe care vrea să se bazeze pe viitor.

„E important în această pauză să avem un meci amical, iar Mirko Ivanovski, fostul nostru jucător, m-a căutat acum câteva luni. Am vorbit cu oficialii clubului și am convenit să mergem acolo și să luăm parte la sărbătoarea lor. Da, am luat juniori. Am câțiva jucători la echipele naționale, alții s-au antrenat intens, iar alții au stat acasă. Am completat lotul cu jucători tineri, e bine să le dau minute, să văd cum progresează. Va fi o experiență bună pentru ei”, a spus Zeljko Kopic.

Mirko Ivanovski a participat și el la conferința de presă comună și a spus că urmărește în continuare care este situația bucureștenilor.

„Vreau să mulțumesc clubului Dinamo din partea mea și a clubului că au venit la ziua noastră! Suntem foarte fericiți. Nu a fost greu. Am lucrat timp de 3 luni, ne-am organizat și suntem bucuroși. Mulțumim antrenorului, lui Andrei Nicolescu, tuturor de la club că au primit invitația! În continuare mă uit la meciurile lui Dinamo și urmăresc situația. Sunt bucuros că sunt sus. Dinamo București trebuie să fie campioana României!”, a declarat macedoneanul.

