Sport

Amical Universitatea Craiova – FC Stubai, live video, ora 19:00. Primul meci de pregătire pentru campioana României

Noua campioană a României a reluat pregătirile în vederea viitorului sezon. Universitatea Craiova se află deja în Austria și are programat primul amical al verii împotriva echipei FC Stubai.
Traian Terzian
21.06.2026 | 15:30
Amical Universitatea Craiova FC Stubai live video ora 1900 Primul meci de pregatire pentru campioana Romaniei
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Universitatea Craiova începe seria amicalelor împotriva amatorilor de la FC Stubai. Sursă foto: colaj Fanatik
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După un sezon de vis în care a realizat eventul, Universitatea Craiova a lăsat în urmă bucuria și s-a apucat de treabă pentru stagiunea viitoare, una în care va juca și în Champions League. Oltenii vor începe seria amicalelor cu duelul împotriva lui FC Stubai.

Universitatea Craiova joacă primul amical al verii cu FC Stubai

Ajunși în urmă cu doar o zi în cantonamentul din localitatea Neustift im Stubaital, jucătorii campioanei României vor începe în forță stagiul de pregătire. Și asta deoarece vor și intra pe teren pentru amicalul cu formația de amatori din zonă, FC Stubai.

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Partida este programată să se desfășoare duminică, 21 iunie, de la ora 19:00, însă fanii oltenilor au primit o veste proastă. Întâlnirea nu va transmisă în direct, astfel că suporterii nu vor putea să-i vadă la lucru pe favoriți în primul joc după câștigarea titlului.

Lotul Universității Craiova pentru stagiul din Austria

Pentru cantonamentul de vară, antrenorul Filipe Coelho a deplasat un lot de 30 de jucători. Trei dintre aceștia, Anzor Mekvabishvili, Oleksandr Romanchuk și Carlos Mora, nu au făcut deplasarea cu toată delegația, urmând să ajungă duminică, 21 iunie, direct în Austria.

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  • Jucători de câmp: Alexandru Glodean, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Darius Fălcușan, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Florin Gașpăr, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabishvili, Samuel Teles, Alexandru Crețu, David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, Sebastian Șerban, Ștefan Baiaram, Carlos Mora, Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba, Monday Etim, Alexandru Iamandache, Denys Muntean, David Barbu

După amicalul cu FC Stubai, tehnicianul portughez va începe să ridice ritmul antrenamentelor, iar următoarele amicale programate sunt mult mai tari. ”Alb-albaștrii” vor întâlni FK Sabah, campioana Azerbaidjanului, pe 24 iunie, pentru ca apoi, pe 29 iunie, să se dueleze cu Polissya Zhytomyr (locul 3 în Ucraina).

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La finalul celor zece zile de cantonament, jucătorii campioanei României se vor întoarce în țară și vor continua antrenamentele la Craiova. Primul joc oficial sezonului va fi pe 7 sau 8 iulie, în deplasare, cu Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar din Champions League. Partida se va disputa la Mezokovesd (Ungaria), așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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