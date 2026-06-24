Amical Universitatea Craiova – Sabah. Campioana României, încălzire pentru Champions League

ADVERTISEMENT

După ce a învins cu scorul de 7-1 FC Stubai, o echipă de amatori din Austria, în primul amical al verii, Universitatea Craiova trece la următorul nivel și dă acum peste un adversar de Champions League. Campioana României se duelează miercuri, 24 iunie, de la ora 19:00 cu Sabah Baku, campioana din Azerbaijan, formație care s-a aflat pe lista posibililor adversari ai oltenilor în primul tur preliminar din UCL.

Universitatea Craiova – Sabah Baku, amical tare pentru olteni în Austria

În cele din urmă însă, după cum se știe deja foarte bine, în această fază a competiției. Chiar și în aceste condiții, tot este clar că Sabah reprezintă un adversar solid, iar această partidă de verificare poate fi considerată drept un test important pentru ce va urma să se întâmple în scurt timp în preliminariile europene. Din nefericire pentru fanii olteni, nici acest meci nu va fi transmis, dar clubul din Bănie va pune la dispoziție informații relevante prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Filipe Coelho după victoria cu FC Stubai

În primul joc-test din această vară, La final, , dar în egală măsură a atras atenția asupra faptului că mai este mult de muncă până când echipa sa va ajunge la un nivel de joc atât de bun încât să poată emită pretenții la un parcurs cât mai lung în Champions League:

„A fost un antrenament în plus, unul important pentru noi. Desigur, am întâlnit un adversar diferit față de cei pe care-i vom întâlni în viitor, dar în acest moment este important să le oferim jucătorilor ritm, minute. Chiar a fost un antrenament bun pentru noi. Am avut parte de o primă zi normală. Grupul s-a reunit ieri, e plăcut să-i vedem din nou pe toți, dar acum e momentul să muncim din greu, mai mult decât până acum.

ADVERTISEMENT

Trebuie să îmbunătățim anumite aspecte, pentru că avem nevoie de un început foarte puternic de sezon. Urmează meciuri dificile. Suntem pe zero, avem zero puncte în toate competițiile și trebuie să înțelegem că trecutul e trecut. Ne concentrăm pe ce facem acum, ca să-i putem face pe oameni fericiți în viitor”.

ADVERTISEMENT

Lotul deplasat de Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria: