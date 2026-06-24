Sport

Amical Universitatea Craiova – Sabah. Campioana României, încălzire pentru Champions League

Amical tare pentru Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria! Oltenii se duelează cu Sabah Baku, campioana din Azerbaijan, echipă calificată de asemenea în preliminariile Champions League
FANATIK
24.06.2026 | 13:23
Amical Universitatea Craiova Sabah Campioana Romaniei incalzire pentru Champions League
ULTIMA ORĂ
Amical tare pentru Universitatea Craiova cu Sabah Baku. Foto: Facebook
ADVERTISEMENT

După ce a învins cu scorul de 7-1 FC Stubai, o echipă de amatori din Austria, în primul amical al verii, Universitatea Craiova trece la următorul nivel și dă acum peste un adversar de Champions League. Campioana României se duelează miercuri, 24 iunie, de la ora 19:00 cu Sabah Baku, campioana din Azerbaijan, formație care s-a aflat pe lista posibililor adversari ai oltenilor în primul tur preliminar din UCL.

Universitatea Craiova – Sabah Baku, amical tare pentru olteni în Austria

În cele din urmă însă, după cum se știe deja foarte bine, gruparea antrenată de Filipe Coelho a picat cu Vitebsk din Belarus în această fază a competiției. Chiar și în aceste condiții, tot este clar că Sabah reprezintă un adversar solid, iar această partidă de verificare poate fi considerată drept un test important pentru ce va urma să se întâmple în scurt timp în preliminariile europene. Din nefericire pentru fanii olteni, nici acest meci nu va fi transmis, dar clubul din Bănie va pune la dispoziție informații relevante prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Filipe Coelho după victoria cu FC Stubai

În primul joc-test din această vară, Universitatea Craiova a făcut spectacol cu FC Stubai, o echipă de amatori din Austria ce e drept, și a învins cu scorul de 7-1. La final, Filipe Coelho a catalogat cele petrecute pe teren drept un test reușit, dar în egală măsură a atras atenția asupra faptului că mai este mult de muncă până când echipa sa va ajunge la un nivel de joc atât de bun încât să poată emită pretenții la un parcurs cât mai lung în Champions League:

„A fost un antrenament în plus, unul important pentru noi. Desigur, am întâlnit un adversar diferit față de cei pe care-i vom întâlni în viitor, dar în acest moment este important să le oferim jucătorilor ritm, minute. Chiar a fost un antrenament bun pentru noi. Am avut parte de o primă zi normală. Grupul s-a reunit ieri, e plăcut să-i vedem din nou pe toți, dar acum e momentul să muncim din greu, mai mult decât până acum.

ADVERTISEMENT
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Digi24.ro
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști

Trebuie să îmbunătățim anumite aspecte, pentru că avem nevoie de un început foarte puternic de sezon. Urmează meciuri dificile. Suntem pe zero, avem zero puncte în toate competițiile și trebuie să înțelegem că trecutul e trecut. Ne concentrăm pe ce facem acum, ca să-i putem face pe oameni fericiți în viitor”. 

ADVERTISEMENT
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000...
Digisport.ro
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el

Lotul deplasat de Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria:

  • Portari: Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Răzvan Sava, Alexandru Maxim
  • Jucători de câmp: Alexandru Glodean, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Darius Fălcușan, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Florin Gașpăr, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabishvili, Samuel Teles, Alexandru Crețu, David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, Sebastian Șerban, Ștefan Baiaram, Carlos Mora, Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba, Monday Etim, Alexandru Iamandache, Denys Muntean, David Barbu
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar...
Fanatik
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar banii din salariu îi trimite familiei rămase
Cine transmite la TV meciurile de la CM 2026 din ultima etapă a...
Fanatik
Cine transmite la TV meciurile de la CM 2026 din ultima etapă a fazei grupelor. Partidele se joacă de la aceeași oră
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei...
Fanatik
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Este creația unui român
Tags:
Parteneri
BREAKING | Gigi Becali a mai dat un jucător afară de la FCSB!...
iamsport.ro
BREAKING | Gigi Becali a mai dat un jucător afară de la FCSB! Fotbalistul mai avea un an de contract, dar tocmai a semnat rezilierea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!