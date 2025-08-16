Amicale cu echipe din Anglia, Germania și Belgia pentru puștii lui Hagi. Unde joacă „marinarii” în această vară

a produs, în ultimii ani, zeci de fotbaliști care au ajuns la echipa națională a României, iar dezvoltarea tinerilor copii de mare perspectivă continuă. se află, în această perioadă, în Belgia, în cantonament, și joacă meciuri amicale de lux.

Meciuri de foc pentru juniorii lui Gică Hagi

Pe site-ul oficial al clubului a fost afișat programul din cantonamentul grupei 2013, antrenată de Eddy Năstase. Juniorii au ajuns deja în Belgia și participă la turneul „U13 Tournament Bierbeek 2025”. Nume mari din fotbalul european au fost invitate.

Printre echipele care vor juca la acest turneu amical se numără Tottenham Hotspur, Leicester City, Eintracht Frankfurt sau AZ Alkmaar. E o șansă foarte bună pentru copiii de la Academia „Gheorghe Hagi” să ia pulsul nivelului și să acumuleze experiență.

„Formația Academiei Hagi 2013, pregătită de Eddy Năstase, va participa la „U13 Tournament Bierbeek 2025”, competiție care va avea loc în Belgia, la Bierbeek, în intervalul 15-17 august 2025.

Turneul reunește la start formații extrem de puternice, precum Tottenham Hotspur, Leicester City, Eintracht Frankfurt, AZ Alkmaar, FC Copenhaga, Dinamo Kiev, Legia Varșovia, FC São Paulo, Anderlecht, Standard Liège sau FC Antwerp.

Academia Hagi 2013 a fost repartizată în Grupa B, alături de Leicester City, Eintracht Frankfurt, Zulte Waregem și Union Saint-Gilloise”, se arată pe site-ul oficial al academiei de la malul mării.

Programul Academiei „Gheorghe Hagi” la „U13 Tournament Bierbeek 2025”:

15 august, ora 12:35: Academia Hagi – Zulte Waregem (Belgia)

15 august, ora 15:20: Academia Hagi – Eintracht Frankfurt (Germania)

15 august, ora 17:15: Academia Hagi – Union Saint-Gilloise (Belgia)

16 august, ora 11:55: Academia Hagi – Leicester City (Anglia)