Amicale de Champions League pentru U Craiova. Oltenii au ridicat ștacheta la nivel de adversari. Exclusiv

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Universitatea Craiova are gânduri mari în vara acestui an. Campioana României va efectua și de această dată un stagiu de pregătire în Austria, într-o locație devenită deja ca o casă pentru clubul din Bănie. Conducerea nu se oprește aici, ci își dorește ca echipa să joace, în timpul avut la dispoziție, amicale doar cu adversari de calibru.

Universitatea Craiova vrea amicale doar cu adversari de Champions League

, în cel de-al șaselea stagiu de pregătire desfășurat aici de gruparea din Bănie. Formația „alb-albastră” merge în cantonament unde au mai fost naționalele Spaniei și Olandei. Pe aici au mai trecut și nume importante de cluburi, precum Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt sau VfB Stuttgart.

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Oltenii vor avea la dispoziție condiții de 5 stele. FANATIK a aflat că noua campioană a României a făcut o solicitare expresă pentru organizatorii cantonamentului, precizând nu acceptă decât adversari de Champions League sau măcar de cupe europene, pentru că totul este foarte din scurt. Primul meci al „leilor” în preliminariile Champions League va fi pe 6-7 iulie, motiv pentru care vor să joace doar cu echipe foarte puternice. Adversarii nu sunt stabiliți încă, urmând a fi deciși și comunicați publicului în perioada următoare.

Când se reunește Universitatea Craiova

După un sezon lung, dar plin de satisfacții, oltenii au mers într-o bine meritată vacanță. Totuși, aceștia nu au timp prea mult să se relaxeze, fiind rechemați la treabă pentru o nouă stagiune de la care se așteaptă noi lucruri mărețe. La doar 24 de ore de la punerea în vânzare a abonamentelor pentru sezonul următor,

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Data la care s-a stabilit reuniunea lotului Universității Craiova este duminică, 14 iunie. Echipa revine în Bănie pentru vizita medicală și primele antrenamente ale verii. Plecarea în Austria este programată ulterior, pentru data de 20 iunie, în timp ce revenirea în România se va petrece pe 30 iunie.

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Ce adversari de calibru vrea Mihai Rotaru să aducă pe „Ion Oblemenco”

Mihai Rotaru este un patron fericit după ce și-a văzut în sfârșit echipa triumfând în SuperLiga, după ani lungi de obiective ratate și sume uriașe investite. Acum, cu ocazia participării în preliminariile Champions League, oltenii au șansa să întâlnească echipe de top ale Europei. Principalul finanțator al echipei din Bănie își dorește noi meciuri istorice pe arena de acasă.

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În cadrul “, Mihai Rotaru a creionat nume de adversari pe care și-ar dori să-i întâlnească Universitatea Craiova în cazul participării în faza principală a Ligii Campionilor. , echipa lui Cristi Chivu. El a mai dezvăluit că și-ar dori formații precum PSG, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal și Galatasaray, în timp ce partenerii săi din acționariatul Craiovei vor un duel cu bavarezii de la Bayern Munchen.