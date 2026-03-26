Amicale între naționale în luna martie, live video. Brazilia – Franța, cap de afiș. Programul complet al meciurilor

Luna martie vine, pe lângă meciurile de calificare la CM 2026, și cu partide amicale. Vezi pe Fanatik.ro ce confruntări sunt programate și care sunt cele mai tari dueluri din acesată perioadă.
26.03.2026 | 15:26
Meciuri amicale între echipele naționale, luna martie, live video.
Luna martie din acest an vine cu multe meciuri tari între echipele naționale. Microbiștii au cu ce să se delecteze în pauza competițională. Pe lângă partidele de baraj pentru CM 2026, există și amicale de top între reprezentantele de pe glob. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate în această perioadă.

Amicale între naționale din luna martie. Program complet

Încep ultimele teste înaintea Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. Pe lângă clasicele baraje pentru calificarea la turneul final, restul națiunilor din lume joacă în această perioadă meciuri amicale care mai de care mai tari. Astfel, țările din America de Sud, America de Nord, Europa, Africa și Asia se confruntă zilele următoare, iar din aceste dueluri nu vor lipsi nici jucătorii din SuperLiga.

Brazilia se întâlnește cu Franța, Columbia se duelează cu Croația și cu Franța, de asemenea, Anglia dă și ea piept cu Uruguay și Japonia, Spania va înfrunta Serbia și Egipt, iar Germania întâlnește Elveția și Ghana. Argentina, deținătoarea Cupei Mondiale din 2022, trebuia să joace contra Spaniei, însă UEFA a anulat „Finalissima” din acest an din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Iată programul celor mai tari meciuri amicale din această perioadă:

Joi, 26 martie

  • Ora 17:00 — Moldova vs Lituania
  • Ora 19:00 — Cipru vs Belarus
  • Ora 19:00 — Georgia vs Israel
  • Ora 21:00 — Qatar vs Serbia
  • Ora 22:00 — Brazilia vs Franța

Vineri, 27 martie

  • Ora 01:30 — Columbia vs Croația
  • Ora 19:00 — Austria vs Ghana
  • Ora 19:00 — Muntenegru – Andorra
  • Ora 21:00 — Grecia vs Paraguay
  • Ora 21:45 —  Anglia vs Uruguay
  • Ora 21:45 — Elveția vs Germania
  • Ora 21:45 — Olanda vs Norvegia
  • Ora 22:00 — Spania vs Serbia

Sâmbătă, 28 martie

  • Ora 01:15 — Argentina vs Mauritania
  • Ora 16:00 — Coreea de Sud vs Coasta de Fildeș
  • Ora 16:00 —  San Marino vs Insulele Feroe
  • Ora 19:00 — Canada vs Islanda
  • Ora 19:00 — Scoția vs Japonia
  • Ora 19:00 — Ungaria vs Slovenia
  • Ora 21:30 —  SUA vs Belgia

Duminică, 29 martie

  • Ora 04:00 — Mexic vs Portugalia
  • Ora 16:00 — Armenia vs Belarus
  • Ora 16:00 — Lituania vs Georgia
  • Ora 22:00 — Columbia vs Franța

Luni, 30 martie

„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au...
Digi24.ro
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
  • Ora 19:00 — Cipru vs Moldova
  • Ora 21:45 — Germania vs Ghana

Marți, 31 martie

  • Ora 19:00 —  Muntenegru vs Slovenia
  • Ora 19:00 —  Norvegia vs Elveția
  • Ora 19:00 —  San Marino vs Andorra
  • Ora 19:00 —  Serbia vs Arabia Saudită
  • Ora 20:00 —  Ungaria vs Grecia
  • Ora 21:30 — Scoția vs Coasta de Fildeș
  • Ora 21:45 —  Anglia vs Japonia
  • Ora 21:45 —  Austria vs Coreea de Sud
  • Ora 21:45 —  Olanda vs Ecuador
  • Ora 22:00 —  Spania vs Egipt

Cine transmite la TV amicalele între echipele naționale

Posturile TV care se vor ocupa de transmisia meciurilor, mai ales când acestea nu coincid ca program cu cele din barajele de calificare la CM 2026, sunt Digi Sport și Prima Sport. Platformele Prima Play și Digi Online difuzează la rândul lor, online, aceste partide.

Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"

Fanii fotbalului care vor să fie la curent cu evoluția scorurilor, fără a urmări partidele propriu-zise, pot face acest lucru pe FANATIK, în format live text. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul dedicat partidelor pe Fanatik.ro. Puteți apela, de asemenea, și la platforme precum FlashScore, LiveScore sau SoccerWay.

Cote pariuri amicale echipele naționale

FANATIK vine în sprijinul celor care vor să își alcătuiască bilete inspirate la pariuri. Vă propunem în cele ce urmează câteva selecții de la partidele amicale dintre echipele naționale care se întâlnesc în această perioadă:

  • Moldova – Lituania: „X2” – cotă 1.58
  • Brazilia – Franța: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.56
  • Croația – Columbia: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.30
  • Elveția – Germania: „X2” – cotă 1.37
  • Olanda – Norvegia: „peste 2.5 goluri” – cotă 1.62
  • Spania – Serbia: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.95

Live Blog: Urmărește în timp real meciurile amicale dintre echipele naționale din luna martie

Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu toate informațiile noi care apar în legătură cu meciurile amicale desfășurate în luna martie. Aici ai parte de toate informațiile relevante în format live text, precum și alte detalii importante dinaintea și după fluierul final.

Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga...
Fanatik
Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga lume. Și românii s-au uitat, iar partida încă este pe platformă
Zeljko Kopic a plecat la Istanbul pentru Turcia – România și a transmis...
Fanatik
Zeljko Kopic a plecat la Istanbul pentru Turcia – România și a transmis un mesaj în limba română
Atmosfera senzațională înainte de Turcia – România! Fanii români fac spectacol pe străzile...
Fanatik
Atmosfera senzațională înainte de Turcia – România! Fanii români fac spectacol pe străzile din Istanbul: ”Să vină berea!”. Video
