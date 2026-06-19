Amicale SuperLiga. Programul jocurilor de pregătire pentru FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid

După o vacanță extrem de scurtă, majoritatea echipelor din SuperLiga și-au reluat pregătirile, deoarece peste o lună va începe un nou sezon. Unul care se anunță extrem de interesant. Așadar, cele 16 formații din prima ligă și-au stabilit deja cantonamentele și jocurile amicale pe care le vor disputa.
Toată lumea a lăsat în urmă ceea ce a fost în stagiunea precedentă și se concentrează pentru sezonul următor. În birouri se lucrează din greu la transferurile necesare pentru întărirea loturilor, iar în iarbă antrenorii au dat startul pregătirilor.
Jucătorii au lăsat în urmă vacanța extrem de scurtă și, deși căldura de afară îndeamnă mai degrabă la plajă, au început acumulările care să-i ducă în cea mai bună formă la weekend-ul 18-19 iulie, atunci când se va pune în mișcare din nou caravana SuperLigii.
Majoritatea echipelor au ales să efectueze cantonamente în afara țării, dar sunt și formații care au hotărât să se pregătească pe plan local. Și fiecare și-a stabilit planul meciurilor amicale sau urmează să-l definitiveze în cel mai scurt timp.
Campioana Universitatea Craiova a ales să se pregătească în Austria, acesta fiind al șaselea cantonament consecutiv pe care ”alb-albaștrii” îl vor face la la Neustift im Stubaital. Stagiul va începe pe 20 iunie și va dura zece zile.
Oltenii și-au stabilit și trei partide de verificare în această perioadă, totul pentru ca echipa să fie pusă la punct în startul noului sezon, unul în care miza o reprezintă participarea în Champions League.
După un sezon mediocru în care a ratat prezența în play-off, FCSB a prins in extremis un loc în Conference League învingând rivala Dinamo la baraj. Însă, ”roș-albaștrii” nu mai vor să treacă prin rușinea de a juca din nou în play-out.
Sub comanda lui Marius Baciu, FCSB va pleca în perioada 26 iunie – 10 iulie într-un stagiu de pregătire în Olanda, la Venray. Vor susține și două meciuri amicale, unul dintre ele fiind cu Union St. Gilloise, echipă unde a fost transferat Darius Olaru.
După un sezon excelent în care a jucat finala Cupei României și s-a luptat la titlu până în penultima etapă, U Cluj s-a reunit pentru noul sezon. Trupa lui Cristiano Bergodi va pleca vineri, 19 iunie, într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Radkersburg.
”Șepcile roșii” vor susține patru meciuri amicale în această perioadă, după următorul program:
Rivala din oraș, CFR, s-a despărțit de antrenorul Daniel Pancu, în ciuda unui parcurs fantastic încheiat cu un loc pe podiumul SuperLigii și cu calificarea în Conference League. În locul său a fost adus Antonio Folha.
Sub comanda tehnicianul portughez, CFR va efectua un cantonament în Slovenia, la Zrece, în perioada 28 iunie – 10 iulie, timp în care și-au stabilit și patru jocuri amicale.
După despărțirea neașteptată de antrenorul croat Zeljko Kopic, jucătorii lui Dinamo au început pregătirea sub comanda portughezului Nuno Campos. După câteva zile pe plan local, ”câinii” merg într-un cantonament în Polonia între 18 iunie și 2 iulie, urmând să joace 3 amicale la date care urmează să fie stabilite. Va mai fi un joc de pregătire stabilit și la întoarcere, când pe 11 iulie, de la ora 11:00, la baza Săftica, „alb-roșiii” vor întâlni Farul.
Rapid a avut un nou sezon dezamăgitor încheiat fără trofeu sau calificare într-o cupă europeană, așa că Daniel Pancu a fost adus pe banca tehnică în locul lui Costel Gâlcă și a început deja treaba.
În perioada 29 iunie – 10 iulie, giuleșteni vor merge într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden, și vor juca trei partide de verificare după următorul program:
Și echipele mai mici din SuperLiga și-au stabilit programul de vară și meciurile amicale. Surpriza plăcută a sezonului precedent, FC Argeș va merge în Slovenia, în stațiunea montană Rogla, pentru un stagiu de pregătire în perioada 21 iunie – 3 iulie. Numele adversarelor din partidele de verificare nu au fost deocamdată stabilite.
UTA va susține un cantonament în Slovenia, în perioada 28 iunie – 9 iulie, și va juca două amicale cu echipe care nu au fost încă anunțate. În prima parte a pregătirii, arădenii vor juca alte două partide:
Oțelul se confruntă cu mari probleme financiare, astfel că oamenii din conducerea clubului au hotărât ca pregătirea de vară se facă la propria bază sportivă. Formația gălățeană va susține până la startul sezonului trei sau patru jocuri de verificare.
Scăpată ca prin urechile acului de o retrogradare rușinoasă, Farul a dat startul pregătirilor cu un nou antrenor: Ioan Ovidiu Sabău. ”Marinarii” se vor antrena acasă, iar programul amicalelor este următorul: