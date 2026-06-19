Amicale SuperLiga. Programul jocurilor de pregătire pentru FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid

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După o vacanță extrem de scurtă, majoritatea echipelor din SuperLiga și-au reluat pregătirile, deoarece peste o lună va începe un nou sezon. Unul care se anunță extrem de interesant. Așadar, cele 16 formații din prima ligă și-au stabilit deja cantonamentele și jocurile amicale pe care le vor disputa.

Unde se pregătesc și ce amicale au echipele din SuperLiga

Toată lumea a lăsat în urmă ceea ce a fost în stagiunea precedentă și se concentrează pentru sezonul următor. În birouri se lucrează din greu la transferurile necesare pentru întărirea loturilor, iar în iarbă antrenorii au dat startul pregătirilor.

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Jucătorii au lăsat în urmă vacanța extrem de scurtă și, deși căldura de afară îndeamnă mai degrabă la plajă, au început acumulările care să-i ducă în cea mai bună formă la , atunci când se va pune în mișcare din nou caravana SuperLigii.

Majoritatea echipelor au ales să efectueze cantonamente în afara țării, dar sunt și formații care au hotărât să se pregătească pe plan local. Și fiecare și-a stabilit planul meciurilor amicale sau urmează să-l definitiveze în cel mai scurt timp.

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Amicale de lux pentru Universitatea Craiova

Campioana Universitatea Craiova , acesta fiind al șaselea cantonament consecutiv pe care ”alb-albaștrii” îl vor face la la Neustift im Stubaital. Stagiul va începe pe 20 iunie și va dura zece zile.

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Oltenii și-au stabilit și trei partide de verificare în această perioadă, totul pentru ca echipa să fie pusă la punct în startul noului sezon, unul în care miza o reprezintă participarea în Champions League.

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21 iunie, ora 19:00 Universitatea Craiova – FC Stubai (amatori Austria)

24 iunie, ora 19:00 Universitatea Craiova – FK Sabah (campioana Azerbaidjanului)

29 iunie, ora 18:00 Universitatea Craiova – Polissya Zhytomyr (locul 3 în Ucraina)

FCSB merge în Olanda pentru cantonamentul de vară

După un sezon mediocru în care a ratat prezența în play-off, FCSB a prins in extremis un loc în Conference League învingând rivala Dinamo la baraj. Însă, ”roș-albaștrii” nu mai vor să treacă prin rușinea de a juca din nou în play-out.

Sub comanda lui Marius Baciu, FCSB va pleca în perioada 26 iunie – 10 iulie într-un stagiu de pregătire în Olanda, la Venray. Vor susține și două meciuri amicale, unul dintre ele fiind cu Union St. Gilloise, echipă unde .

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5 iulie FCSB – Union St. Gilloise (vicecampioana Belgiei)

8 iulie FCSB – adversar necunoscut

U Cluj are cantonament în Austria, CFR în Slovenia

După un sezon excelent în care a jucat finala Cupei României și s-a luptat la titlu până în penultima etapă, U Cluj s-a reunit pentru noul sezon. Trupa lui Cristiano Bergodi va pleca vineri, 19 iunie, într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Radkersburg.

”Șepcile roșii” vor susține patru meciuri amicale în această perioadă, după următorul program:

22 iunie U Cluj – NS Mura (locul 8 în Slovenia)

27 iunie U Cluj – Ujpest (locul 7 în Ungaria)

2 iulie U Cluj – FK Vojvodina (vicecampioana Serbiei)

3 iulie U Cluj – Nyiregyhaza Spartacus (locul 9 în Ungaria)

Rivala din oraș, CFR, s-a despărțit de antrenorul Daniel Pancu, în ciuda unui parcurs fantastic încheiat cu un loc pe podiumul SuperLigii și cu calificarea în Conference League. În locul său a fost adus Antonio Folha.

Sub comanda tehnicianul portughez, CFR va efectua un cantonament în Slovenia, la Zrece, în perioada 28 iunie – 10 iulie, timp în care și-au stabilit și patru jocuri amicale.

2 iulie CFR Cluj – NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei)

4 iulie CFR Cluj – Olimpija Ljubljana (locul 4 în Sloveniei)

7 iulie CFR Cluj – FC Noah (vicecampioana și câștigătoarea Cupei Armeniei)

9 iulie CFR Cluj – Karpaty Lviv (locul 9 în Ucraina)

Unde se pregătesc și ce amicale au Dinamo sau Rapid

După despărțirea neașteptată de antrenorul croat Zeljko Kopic, jucătorii lui Dinamo au început pregătirea sub comanda portughezului Nuno Campos. După câteva zile pe plan local, ”câinii” merg într-un cantonament în Polonia între 18 iunie și 2 iulie, urmând să joace 3 amicale la date care urmează să fie stabilite. Va mai fi un joc de pregătire stabilit și la întoarcere, când pe 11 iulie, de la ora 11:00, la baza Săftica, „alb-roșiii” vor întâlni Farul.

Dinamo – Gornik Leczna

Dinamo – Motor Lublin

Dinamo – Omonia Nicosia

Dinamo – Farul

Rapid a avut un nou sezon dezamăgitor încheiat fără trofeu sau calificare într-o cupă europeană, așa că Daniel Pancu a fost adus pe banca tehnică în locul lui Costel Gâlcă și a început deja treaba.

În perioada 29 iunie – 10 iulie, giuleșteni vor merge într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden, și vor juca trei partide de verificare după următorul program:

5 iulie Rapid – Rapid Viena (locul 5 în Austria)

8 iulie Rapid – FC Kosice (locul 7 în Slovacia)

9 iulie Rapid – Slovan Liberec (locul 6 în Cehia)

FC Argeș și UTA au ales Slovenia

Și echipele mai mici din SuperLiga și-au stabilit programul de vară și meciurile amicale. Surpriza plăcută a sezonului precedent, FC Argeș va merge în Slovenia, în stațiunea montană Rogla, pentru un stagiu de pregătire în perioada 21 iunie – 3 iulie. Numele adversarelor din partidele de verificare nu au fost deocamdată stabilite.

UTA va susține un cantonament în Slovenia, în perioada 28 iunie – 9 iulie, și va juca două amicale cu echipe care nu au fost încă anunțate. În prima parte a pregătirii, arădenii vor juca alte două partide:

20 iunie, ora 11:00 Progresul Pecica – UTA

27 iunie, ora 11:00 UTA – CS Dumbrăvița (Stadionul Sânnicolau Mic)

Oțelul și Farul se vor pregăti pe plan local

Oțelul se confruntă cu mari probleme financiare, astfel că oamenii din conducerea clubului au hotărât ca pregătirea de vară se facă la propria bază sportivă. Formația gălățeană va susține până la startul sezonului trei sau patru jocuri de verificare.

Scăpată ca prin urechile acului de o retrogradare rușinoasă, Farul a dat startul pregătirilor cu un nou antrenor: Ioan Ovidiu Sabău. ”Marinarii” se vor antrena acasă, iar programul amicalelor este următorul:

20 iunie joc școală

27 iunie, ora 17:00 Farul – Fratria Varna (locul 3, Liga 2 din Bulgaria)

3 iulie, ora 17:00 Farul – Oțelul Galați

8 iulie, ora 17:00 Farul – Cernomore Varna (locul 7 în Bulgaria)

11 iulie, ora 11:00 Dinamo – Farul (baza Săftica)

Program FC Botoșani

22 iunie – 5 iulie cantonament la Bansko (Bulgaria) + patru jocuri de verificare (două stabilite cu Ludogoreț și Dumferline)

Program Csikszereda

20 iunie, ora 11:00 Sepsi – Csikszereda

27 iunie Csikszereda – Gyor, în semifinalele Cupei Duna din Slovacia

28 iunie finala mică sau finala la Cupa Duna din Slovacia

29 iunie cantonament în Austria cu trei meciuri de pregătire

Program Petrolul

22 iunie – 3 iulie cantonament în Polonia

27 iunie Petrolul – Lechia Gdansk (Polonia)

3 iulie Petrolul – Arka Gdynia (Polonia)

Program Corvinul

21 iunie – 1 iulie cantonament în Slovenia cu trei partide verificare

Program Sepsi

20 iunie, ora 11:00 Sepsi – Csikszereda

23 iunie – 4 iulie cantonament în Bulgaria cu trei meciuri amicale

Program FC Voluntari