Amicalul Anglia – România, neinteresant pentru BBC! Un meci de cricket şi unul de tenis, peste duelul de la Middlesbrough

Anglia a trimis un prim „11” surpriză, Gareth Southgate care nu au fost convocați în lotul pentru EURO 2020, deși mai e doar o săptămână până la debutul la turneul final.

Pentru Mirel Rădoi, meciul de la Middlesbrough vine la 15 ani distanță de la dubla de coșmar din semifinalele Cupei UEFA, când s-a duelat pe teren , Gareth Southgate.

Meciul Angliei, ignorat de BBC! Prioritate pentru cricket și tenis pe site-ul publicației engleze

Deși fotbalul este sportul rege în Anglia, una dintre cele mai mari publicații din lume nu este interesată de amicalul Angliei cu România. BBC este singurul site major din Albion care nu are pe prima pagină meciul naționalei Angliei. Jurnaliștii de la prestigioasa publicație au preferat să promoveze înaintea acestui eveniment, meciuri de cricket sau tenis.

Spre deosebire de BBC, celelalte publicații din Anglia au tratat corespunzător ultima partidă a naționalei din Albion înainte de Campionatul European. Meciul amical ține prima pagină a unor publicații celebre precum The Sun, Mirror sau Daily Mail.

De altfel, presa din Anglia i-a cerut lui Gareth Southgate să învingă România, cu care , lucru de neconceput pentru orgoliul britanicilor: „Măcar dacă am fi avut un palmares pozitiv contra României… Gareth, au trecut 51 de ani de când Anglia nu a ieșit victorioasă din acest duel. La Campionatul Mondial din 1970, golul lui Geoff Hurst a decis victoria cu 1-0”, l-au rugat pe selecționer jurnaliștii de la Daily Mail.

Marcus Rashford a doborât recordul lui Michael Owen la meciul cu România

Pentru starul lui Manchester United, Marcus Rashford, meciul amical cu România are însemnătate specială, după ce a doborât recordul lui Michael Owen, devenind cel mai tânăr căpitan al Angliei, la doar 23 de ani și 218 zile. Michael Owen a primit banderola la națională la 23 de ani și 179 de zile, la un meci cu Slovacia, din 2003, disputat întâmplător sau nu, tot la Middlesbrough.

Cei de la BBC au marcat momentul printr-o postare pe Twitter, care s-a viralizat în scurt timp: „Ce moment pentru Marcus Rashford!”, au scris britanicii, profund impresionați de performanța starului „diavolilor roșii”.

Marcus Rashford a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester United în acest sezon și este evaluat la 85 de milioane de euro conform transfermarkt.com. Atacantul poate juca atât în banda stângă, cât și în dreapta și a evoluat în 37 de partide în Premier League, reușind 11 goluri și 11 pase decisive.

Englezii au pierdut ultimele două întâlniri cu România de la turneele finale: „Ţipau în vestiar, au luat-o razna”

Anglia a pierdut cu România ultimele două partide oficiale, , iar acest lucru a lăsat cicatrici adânci. Drept mărturie stau declarațiile jucătorilor englezi precum Graeme Le Saux sau Gary Neville.

Graeme Le Saux a fost scos principalul vinovat la golul marcat de Dan Petrescu în poarta Angliei, la Mondialul din Franța. Anglia a pierdut atunci cu 2-1, iar „SuperDan” marca golul decisiv în ultimul minut: „Jucam în banda stângă şi am văzut cum Dan îşi începe cursa spre zona centrală. Am sperat că cineva îi va lua mingea, dar nu a apărut nimeni şi am început să-l urmăresc. În timp ce fugeam, braţul lui m-a lovit în faţă şi m-a dat înapoi. Unii spun că şi-a protejat bine mingea, alţii că m-a faultat. Am fost surpins că l-a învins pe Seaman. Am fost scos ţapul ispăşitor şi am fost măcelărit. Zilele de după meci au fost oribile”, a povestit fundașul în autobiografia sa.

Și meciul de la EURO 2000, pierdut de Anglia cu 2-3 în fața „tricolorilor”, a lăsat urme adânci, mai ales că englezii au plecat acasă în urma acelei înfrângeri, iar Gary Neville a vorbit despre acea partidă în autobiografia sa: „În minutul 88, Viorel Moldovan s-a strecurat în careu şi Phil i-a agăţat piciorul. Nu a fost cel mai bun tackle din lume. Trebuia să rămână pe picioare. Ganea a marcat din penalty şi noi eram eliminaţi. Phil era devastat în vestiar şi i-am spus de mai multe ori că nu trebuie să se simtă vinovat. ‘Suntem de rahat, Phil. Oricum am fi fost eliminaţi în curând”, a spus cu regret fratele lui Phil Neville.