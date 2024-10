Amicalul FC Botoșani – Steaua București, marcat de o accidentare horror. Fiul unui fost portar român a ajuns la spital. Foto

Fotbalul de seniori este în pauză odată cu meciurile disputate de echipele naționale în această perioadă, însă nu și cel la juniori. FC Botoșani a jucat contra celor de la Steaua București. Fiul unui fost portar român a fost transportat la spital în urma unei accidentări cumplite.

Meciul FC Botoșani – Steaua București, marcat de o accidentare horror

Echipa moldavă de juniori s-a duelat cu Steaua București în cadrul Ligii de Tineret. Echipa din capitală conducea la pauză cu scorul de 2-1, având să câștige partida în cele din urmă cu scorul final de 3-2.

informează că Nino Bornescu, fiul fostului portar român Mircea Bornescu, a fost transportat la spital. Tânărul fotbalist a sărit pentru a lovi mingea cu capul, însă aterizarea a fost complet ratată, astfel că i-a sărit rotula.

Ce rezultate a mai obținut FC Botoșani la tineret

Echipele de juniori ale celor de la FC Botoșani au disputat mai multe partide pe diferite categorii de vârste. Moldovenii au obținut de la rezultate modeste la victorii la scor.

Liga U17: Botoșani – Steaua București 1-2

Liga U16: Botoșani – Gloria Buzău 2-2

Liga U15: Botoșani – Gloria Buzău 1-0

Liga U14: Roman – Botoșani 1-5

Liga U13: Roman – Botoșani 3-14

FC Botoșani dă 3 jucători în echipa etapei a 12-a din Superliga după victoria cu Rapid

Echipa de seniori a celor de la FC Botoșani a reușit înainte de pauza competițională o victorie răsunătoare. Elevii lui Liviu Ciobotariu au câștigat acasă cu Rapid cu scorul de 2-0.

. Este vorba de Rijad Sadiku (fundaș), Aldair Ferreira (mijlocaș) și Adi Chică-Roşă (atacant).

Ciobotariu s-a arătat foarte mulțumit de prestația elevilor săi după meciul cu Rapidului lui Șumudică. „Mă bucur pentru atitudinea pe care au avut-o băieții.

A trecut mult timp de când nu ne-am mai bucurat. De la meciul cu UTA nu am mai reușit să gustăm din pocalul bucuriei, de aceea mă bucur foarte mult pentru noi.

Am avut și șansă pentru că Rapid a avut destule ocazii de a marca. Am avut și un portar bun. Giannis (n.r.- Anestis) a deviat în prima repriză mingea în bară și a dat siguranță. Trebuie felicitați toți jucătorii pentru că au respectat tot ce am făcut la antrenament. Azi ne-a ieșit!”, a fost o parte a discursului lui Liviu Ciobotariu după victoria cu Rapid.