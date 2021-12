Amintiri de Crăciun cu vedetele din România! Ducu Bertzi, Constantin Enceanu, Elena Marin, Anamaria Prodan, Andreea Prisăcariu și Otilia își povestesc Sărbătorile

Crăciunul este una dintre sărbătorile favorite ale copilăriei, iar vedetele de la noi își amintesc, cu drag, de momentul în care mergeau la colindat. Fie că vorbim de artiști consacrați precum folk-istul Ducu Bertzi, de cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu sau de personalități precum impresarul Anamaria Prodan, ori de vedete precum artista Otilia Bilionera, dansatoarea Elena Marin sau jucătoarea de tenis Andreea Prisăcariu, Crăciunul reprezintă motiv de zâmbet și de fericire, iar amintirile cu privire la această sărbătoare sunt ținute la mare preț.

Constantin Enceanu, peripeții de neuitat de Crăciun, în copilărie

Constantin Enceanu a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, câteva dintre peripețiile pe care le-a trăit pe când, copil, fiind, mergea să își colinde vecinii, de Crăciun.

”Aveam colțul nostru, unde ne adunam, noi, băieții. Pe vremea mea și la mine în sat, în Vișina Nouă din Olt, fetele nu mergeau la colindat. Mergeam în Ajun de Crăciun cu Ajunitul, țin minte că aveam un cântec: `Dă-mi colacul și cârnatul / Că mă duc la altă casă / Că are carne grasă / Ca de preoteasă/ Ne dați sau nu de dați / Dați-ne cârnați`. Dar ne duceam la Ajunit nu cu trăistuțe, cum se duc în alte părți. Ne puneau să facem un cârlig din salcâm, din lemn și o creangă subțirică, din acel an, care să aibă un ciot. Acolo băgam colacii și cârnații. Bețele alea erau și un mod să ne apărăm de câini.

Mergeam din casă în casă și eram atât de fericiți pentru colacii aceia… Îi duceam acasă, așa mândru, nu știu de ce, poate pentru că erau munciți. Într-o iarnă, pe când aveam vreo șase, șapte ani, eram firav rău când eram mic, mă sufla vântul. Și era zăpadă mare, până la genunchi…

Constantin Enceanu, hăituit de câini, de Crăciun

Iar la trei case de mine erau niște câini, iar gardurile erau praf, erau din nuiele și mai multe lipseau. Eram pe final, mergeam spre casă și a scăpat câinele din lanț. Dacă nu m-a fugărit, de am scăpat toți colacii și tot… Am ajuns acasă tremurând de frică, fără niciun colac, plângeam, s-a dus mama peste el”, povestește Constian Enceanu.

Cântărețul recunoaște că, atunci când era vorba de colindat, munca lor era și o mică afacere. Nu de altceva, dar banii pe care îi primeau mergând din casă în casă erau frumoși.

”Mi-aduc aminte că iernile erau extrem de geroase, cu zăpadă multă și așteptam cu nerăbdare Sărbătorile de Iarnă. Pe atunci, vă recunosc, prima partea financiară, să nu ne imaginăm că mergeam doar de drag să colindăm. Nu, așteptam un bănuț… Și când ne dădea un leu… Aveam pe linia a doua de case din sat pe un nenea, Moș Vițu. Ăla ne dădea câte 50 de bani de fiecare când ne duceam, dar făceam trei, patru ture, că moșul nu ne prea știa…”, povestește, râzând, Constantin Enceanu.

Otilia Bilionera, colindat după… valoarea ușii

Otilia Bilionera, cântăreața care s-a aruncat în aventura Survivor România 2022, a recunoscut că, de-a lungul timpului, Crăciunul a fost un prilej pentru a avea amintiri frumoase, nenumărate. ”Totdeauna mi-a plăcut Crăciunul. În copilărie și mai mult chiar. An de an mergeam la colindat.

Normal, mergeam cu o prietenă! Ne plăcea mult, dar nu prea mergeam la vecini. Așa că alegeam casele după uși, vedeam care au uși mai trainice, main oi. Era o schema, știam că cei care au uși noi, au mai mulți bani și că vor cotiza mai mult”, povestește, râzând, Otilia.

Elena Marin, amintiri de Crăciun… pe drumuri

”Pentru mine cea mai frumoasă sărbătoare este Crăciunul. Crăciunul îmi amintește de familie. De ai mei. De momentul în care făceam bradul împreună cu tată și de momentele în care mama gătea tot felul de bunătăți. Îmi place să intru în magia sărbătorilor, să gătesc, să împodobesc bradul, să ascult colinde, să fac cadouri, să aduc puțină bucurie celor dragi și să uităm, măcar pentru câteva zile, de tot ce este rău. Aceste momente de sărbătoare le petrec deseori în familie, reevaluând priorități, făcând planuri pentru noul an, construind proiecte de viitor”, spune .

Cu toate acestea, unul dintre cele mai frumoase momente de Crăciun, explică Elena Marin, este cel petrecut într-unul din anii trecuți.

”Gândul îmi zboară la cea mai recentă amintire, când, în ziua de Crăciun, am ales să plec într-o altă țară, la ski. Nu aveam nimic pus la punct, iar pe drum am stabilit toate detaliile. Am plecat cum se spune: ‘câine surd la vânătoare’. Chiar dacă nu aveam cazare și nu eram organizată deloc, am petrecut un Crăciun de vis. Toate lucrurile au venit de la sine, ca și cum cineva a stabilit totul dinainte.

M-am trezit într-un peisaj de poveste: brad, colinde, șemineu, sănii trase de cai, mâncare tradițională, zăpadă, cadouri, totul era desprins dintr-o poveste magică. Crăciunul este emoție. Crăciunul este iubire, armonie, fericire și blândețe. Crăciunul este o împletire a celor mai frumoase și pure sentimente, locul în care se întâlnesc și revin la viață cele mai emoționante amintiri.

Este important să păstram magia sărbătorilor în suflet, să fim alături de cei dragi și să nu uităm, indiferent de vârsta pe care o avem, să credem în Moș Crăciun”, spune Elena Marin pentru FANATIK.

Andreea Prisăcariu își amintește Crăciunul de când avea 12 ani: ”Era ultimul Crăciun petrecut cu ea”

și cu naturalețea de care dă dovadă, a vorbit, pentru FANATIK, despre amintirile de Crăciun pe care le are. Iar cel mai frumos Crăciun, explică frumoasa sportivă, este cel în care a petrecut, pentru ultima oară, alături de una dintre bunicile sale.

”23 decembrie 2012. Eram la țară, la Bogdãnești, un loc unic, plin de liniște. Bunica Sanda îmi pregătea cină preferată. Friptură din piept de pui, mujdei, murături și mămăligă cu brânză și smântână. La deșert aveam cozonac și plăcintă cu mere. Nu știam eu atunci, dar era ultimul Crăciun petrecut cu ea. A fost o gospodină senzațională. O femeie plină de viață și cu o personalitate puternică. Credeți-mă când va zic, că dacă cumva mama mă certă în orice fel, o pâram la bunica Sanda și știam că o să fie de partea mea, chiar și când n-aveam dreptate. Țin minte că-mi plăcea atât de mult să mă simt iubita și alintată, încât am dormit într-un singur pat cu mama, bunica Geta și bunica Sanda”, povestește, zâmbind melancolică, Andreea Prisăcariu.

De altfel, pentru ea, Crăciunul se învârtea în jurul bunicilor. ”Pe 24 dimineață, am plecat la Iași, unde mă aștepta bunicul Ion. Pentru mine, el era rază mea de soare. Nu există persoană să mă adore mai mult! Aveam jocul nostru special. Trebuia să mă înfășoare într-un cearceaf și să mă care în spate, ținându-mă peste umăr ore în șir. Noi spuneam că ieșim la vânătoare. După care urma ora de serial. Eu și bunica Geta eram cu telenovelele. Îmi amintesc că, în perioada aceea, la modă era ,,Aniela”, care se difuza pe Acasă. Mi-am deschis toate cadourile primite. A fost seară perfectă.

Crăciunul sportivei, distracție cu amicii și farse pentru părinți

Pe data de 25, am mers în vizită la prietenii de familie, unde știam că mă aștepta gașca mea. Eram de nedespărțit. Fiecare concediu, fiecare sărbătoare, fiecare zi de naștere. Eram noi și atât. Nimic altceva nu conta. Nu puteam să stăm locului la ce plini de viață eram. Aveam deja ritualul nostru de Crăciun. Totul era bine calculat. Ieșeam dimineață afară la zăpadă și ne întorceam noaptea. Plecăm în expediții. Noi așa le numeam.

După care seara era clasică. Trebuia să le facem farse părinților. N-aveți idee cât de multe nebunii făceam. De la crema de ghete pusă în pantofi, până la jocul de-a ascunsul, să-i facem să creadă că ne-au pierdut. Povestesc despre Crăciunul asta cu un oarecare amar. În prezent, 3 bunici nu mai sunt, iar gașca mea de copii s-a destrămat. Iar eu, timp nu prea mai am. Dar mă bucură enorm copilăria de care am avut parte. Căci știu că am fost în viață. Ne-am simțit în viață și totul a fost perfect. Crăciunul meu, asta a fost an de an, de când m-am născut, până la 16 ani. Și cum spunea Marin Sorescu…`Demult, într-o iarnă…Mi-am trimis copilăria să se dea cu sania. Nu s-a mai întors…De atunci, in nopți de decembrie, pun un felinar in zăpadă, doar-doar va găsi calea înapoi`”, mai povestește Andreea Prisăcariu.

Ducu Bertzi, Crăciun de neuitat în zilele Revoluției din 1989

Ducu Bertzi, unul dintre cei mai mari cântăreți de folk ai României, își amintește cu drag de Crăciunurile copilăriei, atunci când, la Sighet, orașul său de baștină, se pregătea de colindat. ”De Crăciun, sigur, ne pregăteam să mergem la colindat, aveam unde, Slavă Domnului!, dar cel mai fabulous moment era apariția bradului în casă și colindele cântate în preajma lui”, a povestit .

Cu toate acestea, Crăciunul care i-a rămas întipărit, pentru totdeauna, în minte rămâne cel din 1989, cel în care Revoluția Română punea punct regimului comunist.

”Crăciunul din ’89. Făcusem rost de brad, am plecat de la fabrică să îl iau și m-am intersectat cu coloane de muncitori care erau scoși la mitingul celebru de susținere a lui Ceaușescu. Eu cu bradul în Dacie, în sens invers. Știam de dimineață că se va merge la miting, dar i-am spus șefului meu că eu nu merg și că trebuie să-mi iau bradul. Seara am ajuns cu Theo la Inter, pe peluza din față Teatrului, unde am stat până noaptea târziu și cantam “Deșteaptă-te române” și alte cântece de țară. ”Deșteaptă-te române” se cântase prima oară în Cenaclul Flacăra, acum îl cânta toate Piața Universității. Pe scurt, brad am avut, dar nu am avut nici un cadou sub brad pentru copii. Nu apucasem să luăm. Maura avea 6 ani și jumătate, Rareș era mic, avea 6 luni. A fost un Crăciun răscolitor pentru toți, cu împușcături în zona, până în 25, atunci când totul s-a liniștit”, povestește Ducu Bertzi.

Anamaria Prodan, Crăciun de poveste în Las Vegas

, în exclusivitate pentru FANATIK, despre Crăciunul care i-a rămas adânc întipărit în memorie. Un Crăciun de vis, în Las Vegas, în urmă cu mai bine de zece ani.

”Toate Crăciunurile mele, atunci când am fost cu familia, au fost frumoase, au fost deosebite”, ne spune Anamaria Prodan. Cu toate acestea, cel de care își amintește cu cel mai mare drag a fost cel petrecut în Las Vegas.

”Când am cumpărat casa în Las Vegas, eram cu copiii, și a început să ningă. A fost o nebunie, lumea filma, țipa, cânta, se jucau cu fulgii. Nu mai ninsese de 40 de ani în La Vegas, atunci era pentru prima oară după atât timp, a fost efectiv magic”, a spus Anamaria Prodan pentru FANATIK.