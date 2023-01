Amintiri cu Mălina Olinescu! Regretata artistă ar fi împlinit 49 de ani. Ovidiu Komornyik o plânge și acum

Muzica a fost prima dragoste a Mălinei Olinescu și de la vârsta de 5 ani s-a făcut remarcată, cântând pe marile scene la numeroase festivaluri împreună cu corul școlii gimnaziale. La doar 22 de ani prin participarea la Festivalul de muzică de la Mamaia, devenea una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică pop din România.

Mălina Olinescu, retregată de Ovidiu Komornyik

Fiica Doinei Spătaru, interpretă consacrată și rudă cu solistul Dan Spătaru, și a lui Boris Olinescu, actor ilustru în anii 1960, , astăzi, fiind ziua în care marea artistă ar fi trebuit să-și aniverseze frumoasa vârstă de 49 de ani.

Destinul, însă, i-a pregătit o altă cale celebrei interprete de muzică pop, și, la 37 de ani a decis să-și curme drumul pe acest pământ. Anii au trecut, însă, rana pierderii ei a rămas în sufletele celor care au cunoscut-o și au avut omagiul de a petrece timp alături de ea. În zi de sărbătoare, Ovidiu Komornyik a făcut confesiuni de suflet despre cea care a fost Mălina Olinescu, omul, dar și artistul.

”Eu și Mălina Olinescu suntem născuți în aceeași zi, pe 29 ianuarie. O știu de pe vremea când era în Școala Vedetelor. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat cu minte ei”, a declarat, pentru FANATIK, vădit emoționat Ovidiu Komornyik.

Ovidiu Komornyik: ”Într-o zi ne vom întâlni cu siguranță!”

Mălina Olinescu a obținut premiul III la secțiunea ”Interpretare”, în cadrul Festivalului de muzică ușoară de la Mamaia. Un an mai târziu, în 1997, alături de compozitorul Adrian Romcescu, la aceeași competiție, primeau trofeul pentru locul I la secțiunea ”Șlagăre”, cu melodia ”Mi-e dor de tine”.

Rememorând anii tinereții, Ovidiu Komornyik povestește, pentru FANATIK, că adesea cântau prin cluburi împreună, și, mai spune despre frumoasa Mălina că era sensibilă, educată, inteligentă. ”Un copil”, așa cum o numește el, care a plecat mult prea devreme, așa cum este cazul și Laurei Stoica și Mădălinei Manole.

”Noi am cântat în anumite cluburi în perioada tinereții. Am cântat prin multe cluburi din București. Era un om minunat. Un copil foarte sensibil. O fată educată foarte frumos, era un copil inteligent. Eu îi spun copil pentru că eu eram mai mare decât ea cu câțiva ani. Am apreciat-o enorm.

Din nefericire, sunt o grămadă de colegi care au plecat dintre noi. Laura Stoica, Dumnezeu să o odihnească! Mădălina Manole. Care au plecat mult prea devreme. Dar, cine suntem noi să spunem lucrul acesta. Nu decidem noi când se întâmplă momentul fatidic. Important este că într-o zi ne vom întâlni cu siguranță!”, a mai completat prețuitul artist.

Mălina Olinescu, prin ochii marelui Ovidiu Komornyik

An după an Mălina Olinescu bifa reușite după reușite la cele mai mari festivaluri din România. La secțiunea ”Interpretare” a Festivalului Cerbul de Aur, cântăreața era câștigătoarea premiului I. Alături de Adrian Romcescu, în 1998, trimfau la Selecția Națională Eurovision și reprezentau România la Birmingham, în Anglia, cu melodia ”Eu cred”.

Celebrul interpret Ovidiu Komornyik completează seria dezvăluirilor despre Mălina Olinescu prezizând că: ”Mălina era disciplinată, era serioasă. Muncitoare. Își făcea lecțiile. La studio când venea avea totul pus la punct. Acum nu se mai procedează așa. Acum se vine cu textul în mână și se cântă câte un vers, câte două. Acum totul este de consum.

Nu avem foarte multe amintiri împreună pentru că era o diferență de ani între voi, ne întâlneam mai mult seara când cântam. Nu aveam o prietenie cum a fost cu Laura Stoica sau cu Mădălina. Cu ele am debutat, am fost la preselecții împreună, la pregătiri. Multe concursuri la care am fost cu toții”, a mai zis Ovidiu Komornyik.

”Cu siguranță că ai venit cu un scop pe această lume”

În noaptea de 12 decembrie 2011, . Aceasta s-ar fi sinucis după despărțirea de partenereul ei de viață, prin cădere liberă de la etajul șase al blocului în care locuia. Își doarme somnul de veci la Cimitirul Sfânta Vineri.

După mai bine de un deceniu de la pierderea ei, Ovidiu Komornyik susține că anii zboară mult prea repede, iar după un anumit prag, parcă totul se ofilește o dată cu fiecare clipire. De aceea, marele artist crede că totul trebuie făcut cu sens, și, când nu mai ești, să rămână ceva în urmă, care să le amintească oamenilor de omul, interpretul care ai fost.

”Uitându-mă în urmă, și gândindu-mă la ea, la ei, nu știu dacă au trecut anii prea repede, dar, o să vedeți, cu cât înaintați în vârstă, cu atât se duc și mai repede. Cel mai important, pentru noi, este să realizăm că suntem în viață și să-i trăim cu folos. Dacă s-au dus fără folos, atunci chiar nu am avut niciun sens în viața asta. Dacă lași ceva în urma ta, dacă lași lucruri și fapte bune de care lumea să-și aducă aminte atunci când tu nu o să mai fii, cu siguranță că ai venit cu un scop pe această lume și că ți l-ai atins”, a mai mărturisit interpretul piesei ”Ești mireasa vieții mele.