Amintiri cu Marcel Coraș de la victoria României în Țara Semilunei. Se întâmpla în drumul spre Campionatul Mondial, iar Mircea Lucescu era selecționer: „Niște blatiști!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marcel Coraș (66 de ani) a marcat în victoria României din Turcia, scor 3-1. Partida conta pentru campania de calificare pentru Campionatul Mondial din Mexic 1986, iar Mircea Lucescu era și atunci selecționerul tricolorilor. Ca și acum, România venea după o prezență la Campionatul European, ediția franceză din 1984, încercând să lege performanța de o calificare la competiția supremă de pe mapamond.

Victoria în fața Turciei care a adus tristețe României

și a fost un galop de sănătate pentru jucătorii noștri, care s-au impus lejer, prin golurile marcate de Gino Iorgulescu, Marcel Coraș și Ștefan Iovan, pentru turci înscriind Metin, spre finalul partidei. Dar, în ciuda acelui succes, România nu a prins biletele pentru Campionatul Mondial. Remiza de salon din Anglia și Irlanda de Nord, 0-0 pe Wembley a trimis la braț reprezentantele Marii Britanii la marele festin din Mexic.

ADVERTISEMENT

Marcel Coraș, amintiri fabuloase contra Semilunii: „Îi băteam pe turci unde-i prindeam!”

Arădeanul , juca atunci la Sportul Studențesc, formație care îi mai trimitea la echipa națională pe Gino Iorgulescu și Gică Hagi. Supranumit „Dulapul” pentru fizicul impunător, Coraș a marcat golul de 2-0, însă își amintește că el și colegii săi nu s-au bucurat la finalul acelei partide încheiată cu victorie.

„Am învins, dar a fost degeaba, pentru că Irlanda de Nord a făcut 0-0 pe terenul Angliei. Niște blatiști, era rezultatul care le califica pe amândouă la mondiale. Este adevărat că înfrângerea noastră din meciul anterior, 0-1 acasă cu Irlanda de Nord, ne-a tras mult înapoi. Din păcate, englezii au uitat de conservatorism și au dat un punct surorii din nord. Păcat de efortul antrenorilor, jucătorilor și al federației, pentru că ne-am văzut furați de o calificare la Campionatul Mondial. Vedeam și eu Mexicul”, a rememorat Coraș exclusiv pentru FANATIK contextul din 1985, de pe patul de spital.

ADVERTISEMENT

Care este starea actuală de sănătate a lui Marcel Coraș. „De aici voi vedea meciul”

Ulterior, Marcel Coraș a vorbit despre starea sa de sănătate. El a spus că va vedea barajul Turcia – România de pe patul de spital. Fostul mare fotbalist român a subliniat și că valoarea reprezentativei noastre era cu mult mai mare atunci față de cea din prezent.

ADVERTISEMENT

„Până la urmă nu am scăpat de operație. Mai am vreo zece zile de cantonament, de refacere. Condițiile sunt bune, vreau să mulțumesc Dr. Jenel Pătrașcu și întregii echipe care se ocupă de toți cei internați la Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie din Timișoara. Aici voi vedea meciul, dar să îmi ceri o comparație între echipele de atunci și de acum, nu aș vrea să supăr pe nimeni.

ADVERTISEMENT

Doar antrenorul este același, Mircea Lucescu. În rest, de la Mircea Pascu, care se afla în conducerea FRF, la lotul de jucători, aveam o echipă națională mult mai valoroasă decât cea de acum. Iar turcii erau pe nicăieri. Îi băteam unde îi prindeam în acea perioadă”, ne-a spus Coraș, cu o doză de nostalgie în glas.

Marcel Coraș știe cum poate România să învingă Turcia la baraj

Liderul acelei generații, după cum afirma deunăzi Ioan Andone, știe care este secretul calificării României la meciul următor de baraj. „Va fi o revanșă a lui nea’ Mircea, chiar dacă jucătorii români nu se ridică la nivelul valoric al turcilor. Experiența, inteligența și dorința lui Mircea Lucescu de a demonstra federației din Turcia, după ce a antrenat și echipa lor națională, că este cel mai bun antrenor din acest spațiu est european vor conta decisiv în stabilirea rezultatului.

ADVERTISEMENT

Cred că e posibil să ne calificăm la următorul meci de baraj, chiar dacă o vom face la loviturile de la 11 metri, după ce vor executa și portarii. În meciul următor se va decide calificarea, care pentru România ar fi fantastică. Pentru turci, o ratare ar constitui o dezamăgire uriașă. Ei sunt favoriți și au de pierdut foarte mult în cazul unui eșec”, a conchis interlocutorul nostru, care consideră că Mircea Lucescu deține „cheia” acestui meci de o importanță deosebită în drumul către Campionatul Mondial.

Caseta meciului Turcia – România 1-3 (0-2)

Data meciului: 13.11.1985. Stadion: Mustafa Kemal Atatürk, Izmir. Spectatori: 30.000. Arbitru: Roth (RFG). Au marcat: Metin (78’) / IORGULESCU (15’), CORAŞ (28’), IOVAN (54’). Primul „11” al celor două echipe:

TURCIA: Okan – Müjdat, D.Ismail, Yusuf, Erdogan – Riza, Metin, Ünal – Şenol (69’ K.Ismail), Tanju, Selçuk. Antrenor: Coşkun Ozari.

ROMÂNIA: Lung – Iovan, Iorgulescu, Ștefănescu (cpt.), Bărbulescu – Rednic, Boloni, Klein, Hagi – Coraș (83 Geolgău), Pițurcă (64 Cămătaru). Antrenor: Mircea Lucescu.