Amintiri fabuloase din comunism ale lui Dumitru Dragomir cu temuții generali Nuță și Postelnicu: „Le-am zis să nu mă deranjeze când dorm la prânz!”

21.12.2025 | 11:28
Dumitru Dragomir, povești fabuloase cu temuții generali Nuță si Postelnicu
Dumitru Dragomir a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, câteva amintiri fabuloase din comunism. „Oracolul” a deținut mai multe funcții înainte de Decembrie 1989, printre care cea de președinte a FC Olt Scornicești, echipa din localitatea natală a lui Nicolae Ceaușescu.

Dragomir și-a amintit, la „Profețiile lui Mitică”, cum i-a păcălit pe temuții generali Nuță și Postelnicu ca să poată să doarmă între orele 14:30 și 16:00. Pentru a-și menține acest obicei sănătos el le-a transmis militarilor, povățuit de un medic, că are ficatul gras și ia un medicament care îl obligă să se odihnească astfel.

„Eram pe timpul lui Postelnicu. Postelnicu și Nuță nu mă deranjau. Și erau Nuță și Postelnicu, primii oameni în țară după Ceaușescu. Postelnicu era șeful Securității, după aceea l-a pus Ministru de Interne, l-a mărit în grad, dar l-a micșorat ca putere. Pentru că într-o țară cel mai puternic om e șeful Securității.

Și eu dormeam o dată, de două ori. Nu am vrut să mă trezesc. Și după ce mă sculam mă duceam și le spuneam: ‘Să trăiți, uitați, eu îmi iau un medicament’. Ca să am o scuză. Le spuneam că iau un medicament pentru ficat și trebuie să dorm o oră. Mă învățase un doctor să spun treaba asta.

Mi-au zis: ‘Pei, ce, mă? Ești bolnav?’ Le-am spus: ‘Domne, cică am ficatul gras și mi-a dat un medicament ca să dorm. Și de la 14:30 la 15:30 trebuie să mă odihnesc’. O dată nu m-au trezit din somn. Le-am zis să nu mă deranjeze când dorm la prânz!

A păcălit cu aceeași minciună și „fiara” Ioan Radu

Îl aveam la Brașov pe Ioan Radu care, mânca-v-aș gura voastră, nu puteai să îi treci prin față. Nici prin spate nu puteai să îi treci. Era o fiară, dar de o corectitudine rar întâlnită. Și i-am spus: ‘Tovarășul prim-secretar, ca să nu vă supăr niciodată, vă rog să nu mă sunați chiar dacă aveți nevoie de mine între 14:30 și 16:00. Dar toată noaptea mă puteți ține în joc de gleznă’.

Ăla se uită la mine: ‘Păi, ce dracului ai, mă?’ I-am zis: ‘Stați că iau un medicament!’. Aceeași vrăjeală. Și el m-a lăsat în pace, toată lumea. Știau sigur că plec de la 13:30 și până la 16:00 mă lăsau în pace. Mă jur că niciodată nu m-a deranjat Postelnicu până în ora 16:00. Dar la ora 16:00 eram în unitate. Când plecau de acasă șefii, Ceaușeștii, el mă chema”, a povestit Dumitru Dragomir la ediția de luni, 14 iulie, a emisiunii „Profețiile lui Mitică”.

