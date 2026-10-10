Amintiri fabuloase din Ucraina cu Mircea Lucescu: ”Mi-a fost ca un tată”

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Trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu a lăsat un mare gol în inimile celor care l-au cunoscut. Așa se întâmplă și cu internaționalul luxemburghez Gerson Rodrigues (31 de ani), născut în Portugalia, care a povestit cât de mult a contat tehnicianul român în cariera sa și cum l-a convins să se întoarcă în Ucraina într-un moment delicat.

Amintiri de colecție cu Mircea Lucescu în Ucraina

Invitat în cadrul unui podcast în Ucraina, Gerson Rodrigues a vorbit despre relația fantastică pe care a avut-o cu Mircea Lucescu. Aflat sub contract cu Dinamo Kiev, luxemburghezul a fost împrumutat la Ankaragucu, dar turcii l-au trimis înapoi din cauza unui scandal în vestiar. Era vara anului 2020 și fotbalistul nu își mai dorea să revină în Ucraina, dar a fost convins de antrenorul român, care tocmai era numit la conducerea echipei.

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”Cel mai bun antrenor din cariera mea. Mi-a fost ca un tată. Lucescu m-a sunat și a discutat cu mine. A fost prima dată în viața mea când un antrenor m-a căutat personal și mi-a spus să mă întorc. Nu-mi venea să cred: ‘Poftim?’. Mi-a explicat planul lui pentru mine, ce avea de gând să facă.

De aceea, chiar și când Lucescu mă punea pe bancă, zâmbeam. De ce zâmbeam? Pentru că știam că va veni și momentul meu. Imaginează-ți! Lucescu mă lăsa pe bancă împotriva Zoryei sau a altei echipe ucrainene, dar mă titulariza în Champions League cu Barcelona.

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Era pur și simplu uluitor. Din exterior, te uiți la mine și te gândești: ‘Oh, e pe bancă în campionatul ucrainean’. De obicei, un antrenor pregătește echipa în competițiile interne pentru Champions League. Dar Lucescu era diferit”, a declarat Rodrigues, conform publicației .

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L-a titularizat cu Barcelona

Fostul fotbalist de la Dinamo Kiev, care în prezent evoluează tot în Ucraina, la Zorya Luhansk, a amintit de faptul că i-a transmis că este un jucător care se pliază mai mult în competițiile internaționale, decât în campionatul intern.

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”Lucescu avea o viziune deosebită. Mi-a spus: ‘Rodri, nu ești jucător pentru campionatul ucrainean’. Când jucam pentru Dinamo, toți adversarii se apărau aglomerat. Trebuia să pasăm mingea la nesfârșit. Pasă, pasă, pasă, pasă, pasă, pasă. Nu aveam spațiu să accelerez și să driblez.

El a spus: ‘În Liga Campionilor, vei avea spațiu să ataci unu la unu’. Și m-a pus în echipa de start împotriva Barcelonei. La început nu am înțeles deloc. M-a anunțat: ‘Rodri, joci. Da, pentru că e meciul tău. Acum poți zâmbi din nou’.

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Și când mă lăsa rezervă, mereu venea și vorbea cu mine. Ce puteam să-i spun? L-a antrenat pe fenomenul Ronaldo. A antrenat la Inter Milano. Puteam să-i spun acestui om că știu mai bine decât el ce să facă? Trebuia doar să ascult, să învăț și să tac. De aceea am învățat atât de multe de la el”, a spus Gerson Rodrigues.

Cum l-a convins Lucescu să nu se consume în Ucraina

Internaționalul din Luxemburg a povestit faptul că lui Mircea Lucescu nu îi scăpa niciun detaliu și întotdeauna stătea de vorbă cu jucătorii și le explica alegerile pe care le făcea în anumite momente.

”Ne-a făcut să ne simțim ca o familie. Venea înainte de antrenament și vorbea cu noi. Era ca un tată. Chiar era ca un tată. Odată, m-a chemat în camera lui de sus (n.r. – Il Luce locuia atunci la hotelul din cantonamentul lui Dinamo Kiev) și m-a întrebat: ‘Rodri, ce s-a întâmplat?’. I-am răspuns: ‘Nimic, sunt furios, fac asta și asta și asta, nu joc, dar vreau să joc’.

Replica lui: ‘Ce vrei? Să marchezi în Champions League sau să dai trei goluri împotriva unor echipe din Ucraina? Știu de ce ai nevoie. Vreau să joci la nivel înalt, să înscrii pentru a ajunge la un club grozav. Unde vrei să joci?’. I-am zis: ‘Îmi doresc să joc pentru un club mare, ca Real Madrid’. El a încheiat discuția: ‘Bine, lasă-mă să te ajut’.

Am crescut fără tată. Aceea a fost prima dată când un antrenor mi-a vorbit ca și cum voia să mă ajute, voia să mă perfecționez, voia să fac mai bine. Lucescu a fost ca un tată pentru noi. A fost cu adevărat ca un tată pentru mine. M-a înțeles și în ​​cele mai bune, și în cele mai grele momente. Mi-a fost incredibil de ușor să lucrez cu el”, a afirmat el.

Mircea Lucescu, om cu suflet mare

În încheierea interviului despre , atacantul Gerson Rodrigues a amintit de un episod în care a cerut o învoire pentru a-și vizita familia, iar antrenorul român i-a acceptat imediat cererea.

”Aveam nevoie de o zi liberă pentru că voiam să zbor în Luxemburg ca să-mi văd familia. Așa că l-am întrebat pe Lucescu: ‘Pot să-mi iau 24 de ore libere?’. A fost curios: ‘Ce vei face?’. I-am spus: ‘Vreau să-mi vizitez fiul, să-mi văd familia’.

A zis fără să stea pe gânduri: ‘Ai 24 de ore, te întorci mâine’. M-am urcat în avion, am zburat și am revenit a doua zi. Antrenorul a informat întreaga echipă: ‘Gerson s-a dus să-și viziteze fiul. A plecat azi, se întoarce mâine’. Când am revenit, nimeni nu a fost surprins de absența mea”, a precizat Rodrigues.