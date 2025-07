Amintiri tulburătoare pentru Sorin Cârțu de la Sarajevo: „Mi-a fost rău, de acolo s-a declanșat nevroza! M-a luat depresia”

, președintele de onoare al oltenilor. „Leii” îi vor înfrunta pe bosniaci joi, pe 24 iulie, de la ora 22:00. Returul este programat pe „Ion Oblemenco” peste o săptămână, de la 20:30, pe 31 iulie.

Sorin Cârțu, amintiri tulburătoare la Sarajevo

Pe 12 decembrie 1984, în returul din runda a treia din Cupa UEFA, Zeljeznicar o zdrobea pe Universitatea Craiova cu 4-0. În tur oltenii s-au impus cu 2-0. Înaintea măcelului bosniacilor, Cârțu a trimis în bară la 0-0. Dacă ar fi marcat, soarta calificării ar fi fost decisă foarte probabil în favoarea echipei sale.

Sorin Cârțu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că de la eșecul respectiv i s-a declanșat nevroza în timp și a intrat în depresie. A fost, de asemenea, începutul sfârșitului carierei de fotbalist profesionist pentru fostul mare atacant al Craiovei.

„N-am mai fost la Sarajevo de la acel meci. L-am uitat. Mi-a fost rău după meciul acela. M-a luat depresia! De acolo mi s-a declanșat, într-un fel, nevroza! Nu imediat, în timp. După aceea am fost nevoit să întrerup fotbalul. Chiar m-a marcat situația de la bara aceea de la 2-0 (Cristi Coste: Ca să le spunem oamenilor, a fost 2-0 în tur la Craiova. Apoi în retur, la 0-0, ai avut bară și s-a terminat 0-4. Ne-au bătut cu 4-0).

Bine, a fost și eliminarea lui Mircea Irimescu. Am avut ocazie să facem noi 2-1. A avut-o Octavian Popescu pe o minge țopăită. Nu a transformat-o. Au pus mingea la 6 metri. Au degajat-o și de acolo a venit golul 3. Au urmat nervii lui Mircea Irimescu. A fost eliminat și a venit și golul 4.

Adversarii pe care Cârțu nu îi poate uita

A fost echipă bună Sarajevo. A jucat semifinala, dacă nu chiar și finala. A ajuns foarte departe. Bine, avea și un antrenor foarte bun. Era Ivica Osim. Aveau și fotbaliști buni acolo. Bazdarevic era un munte de tehnicitate. Avea amândouă picioarele. Erau Bazdarevic, Skoro, cu Skrba în poartă. Îi mai țin minte și acum.

Era valoroasă, dar și noi eram și învățați la vremea respectivă când jucam cu un adversar. Era moda aceea de te chema și te uitai mereu pe video. Știai despre adversarul tău și câți pași face la stânga și la dreapta. Îl aveam și pe nea’ Mircea Rădulescu, ca antrenor era tot așa un tip foarte scrupulos în a analiza adversarul.

Nu am depășit depresia. Cu lipsă de somn după aceea a trebuit să mă las. De atunci am intrat în depresie. A fost o perioadă timp de 2 ani de zile. Au fost situații de nesomn peste care am trecut superficial. După aceea a trebuit să mă las. M-am lăsat vreo două luni de zile. Cred că în campionatul 1985-1986, după meciul tur cu Monaco, și am stat deoparte. Până la sfârșitul turului nu am mai jucat. Am început cu returul. Am rămas cu sechele, scapi greu.

Mi-am revenit cu nevroza în 2005, când eram antrenor la FC Argeș. Mi-ar face și mie o bucurie să scape Craiova de complexul iugoslav. Mi-ar lua pastilele de somn din obișnuință”, a declarat .