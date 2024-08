Amintirile dureroase ale unui conducator de legendă al Rapidului: „A fost lăsat să moară de foame în închisoare!”

Grigore Sichitiu, fost oficial de mare importanță la Rapid, În cadrul interviului, Sichitiu și-a amintit de dificultățile întâmpinate în perioada studenției, când se străduia să se întrețină, dar a vorbit și despre străbunicul său, care a fost lăsat să moară de foame.

Cine l-a lăsat să moară pe străbunicul lui Grigore Sichitiu

Străbunicul său, general în armata română și veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a trecut prin momente cumplite la sfârșitul vieții. Sub regimul comunist, Ana Pauker, lider important al partidului, l-a condamnat la condiții inumane în închisoarea de la Aiud. Grigore Sichitiu a dezvăluit întreaga poveste în emisiune.

„Străbunicul meu a murit la Aiud de foame. Eu am păstrat numele. Amărâtul de taică-miu a fost și el la o ședință PNȚ. De aici s-a terminat. Era considerat chiabur, PNȚ-ist. A trebuit să duc cu mine această istorie.

Pentru mine a reprezentat extraordinar de mult că am putut să văd lumea. Să învăț. Un alt lucru cu care mă laud, sper să nu se supere lumea pe mine: Sunt singurul șef de promoție cu specializare fotbal. La fotbal nu se duceau ăștia cu carte”, a spus fostul oficial din Giulești.

Grigore Sichitiu: „Mulți se uită, dar puțini văd”

și-a amintit și de anii săi de studenție, subliniind importanța pe care profesorii o acordau pregătirii psihologice. De asemenea, a vorbit despre dificultățile financiare cu care s-a confruntat, menționând că trebuia să muncească din greu pentru a obține o bursă care i-ar fi adus câțiva lei în plus în buzunar.

„Eu nu aveam dreptul la o bursă normală. Aveam doar dreptul la bursa Gheorghiu-Dej, sau cum se chema atunci. În toată facultatea am avut un singur 9. Cu o lună înainte de sesiune învățam cu disperare. Altfel nu puteam să trăiesc. Tatăl meu mereu era arestat. Aveam o bursă de 900 de lei.

Când am ajuns șef de catedră, salariul meu era de 540 de lei. Sacrificii enorme. Pe mine asta m-a ajutat. Am nimerit cel mai exigent profesor. Am făcut psihologie experimentală. Metode și mijloace de dezvoltare a memoriei. Cine mai făcea asta atunci?

Făceam multe tehnici. Considera că jocul de fotbal conține atât de multe faze în care, dacă nu reții alea importante, nu poți să tragi concluzii. Mulți se uită, dar puțini văd. Astea pe mine m-au ajutat ca, în cadrul jocului, să văd cum se comportă jucătorii și echipa”, a mai spus Grigore Sichitiu în emisiunea „Suflet de Rapidist”.

Pe lângă perioada în care a fost oficial în Giulești, Grigore Sichitiu și-a petrecut o bună parte din carieră pe banca unor echipe din Golf. El a antrenat grupări precum Al Shabab, Al-Nasr, Al-Jahra, Al-Taawoun sau Dhofar.

