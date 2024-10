Amintirile lui Bölöni despre ultimul său meci ca selecționer, Lituania – România 1-2: ”Mutu voia să marcheze, dar nu a reușit să respecte sarcinile mele”

în cel de-al patrulea meci din Liga Națiunilor C. Tricolorii au mai jucat de patru ori la Kaunas și au câștigat de fiecare dată.

Amintirile lui Boloni despre ultimul său meci ca selecționer, Lituania – România 1-2: ”Mutu voia să marcheze, dar nu a reușit să respecte sarcinile mele”

Primele două partide s-au disputat în anii 30, ambele amicale. Pe 26 august 1931, România s-a impus cu 4-2, prin tripla lui Iuliu Bodola și reușita lui Grațian Sepi, iar pe 8 iulie 1937 fotbaliștii români au câștigat cu 2-0, marcatori Bodola și Ionică Bogdan.

Următoarele meciuri Lituania – România pe stadionul Darius&Girenas din Kaunas s-au disputat la începutul anilor 2000. Pe 6 iunie 2001, a fost un meci special pentru naționala noastră, câștigat cu 2-1. Selecționerul Ladislau Bölöni era pe picior de plecare la Sporting Lisabona, iar tricolorii aveau nevoie de victorie pentru a-și consolida locul în barajul pentru Cupa Mondială 2002.

Toată atmosfera de dinaintea jocului era centrată pe incertitudinea în privința viitorului lui Bölöni pe banca reprezentativei. Tricolorii veneau la Kaunas după o victorie mare, 2-0, împotriva Ungariei, la Budapesta.

”Le-am spus: ’Băieți, asta e situația”

Până la urmă, meciul Lituania – România 1-2, din 6 iunie 2001, de la Kaunas, avea să fie ultimul pentru Bölöni ca selecționer al tricolorilor. Peste ani, Loți a povestit, pentru :

”Nu se știa că plec, dar se bănuia. De altfel, prima dată când m-am întâlnit cu jucătorii la reunire le-am vorbit și despre cazul Portugalia. Le-am spus: ’Băieți, asta e situația, dar noi avem altă treabă!’. Aveam în față două jocuri decisive pentru locul 2, cu Ungaria și Lituania. Șase puncte ne asigura practic prezența în baraj.

Rar am pregătit cu atâta precizie vreun meci, cum am pregătit jocurile cu Ungaria și Lituania. Voiam neapărat să ies învingător pentru România, dar și pentru mine. Știam tot ce trebuie să fac. Am avut toate detaliile puse la punct din timp și mi-au ieșit bine socotelile”.

”Am fost influențat de câțiva fotbaliști de bază”

După 2-0 cu Ungaria, avea o singură necunoscută: ”Un singur lucru nu știam, cum va fi recuperarea jucătorilor după meciul cu Ungaria. Trebuia să călătorim în Lituania.

Am plecat la Kaunas cu un moral bun. Nu știam încă 100 la sută dacă va fi ultimul meu meci ca selecționer. Erau puține șanse să rămân, dar erau. În socotelile mele am fost influențat de câțiva fotbaliști de bază.

Vorbeam mult cu Adrian Ilie, cu Viorel Moldovan, cu Iulian Filipescu. Ei formau trioul care mă ajuta ca mesajele mele să ajungă așa cum trebuie la echipă.

Adrian Ilie, starul meu, un băiat cu calități fotbalistice și umane extraordinare, m-a surprins pozitiv. Nu-mi închipuiam că va ajunge atât de repede aproape de sufletul meu”.

”Victoria a fost decisă de talentul lui Adrian Ilie și de inspirția lui Viorel Moldovan”

Bölöni a fost ca un leu în cușcă. ”Am fost nervos înaintea partidei, ca de obicei. Era un meci decisiv pentru locul 2. Succesul ne dădea posibilitatea să câștigăm timp pentru a pregăti barajul.

Ne-am regăsit mult mai greu ritmul de joc decât cu Ungaria. Practic, victoria a fost decisă de talentul lui Adrian Ilie și de inspirția lui Viorel Moldovan. Terenul a fost destul de greu.

Nu mi-au ieșit nici schimbările. În repriza secundă l-am intodus pe Mutu în locul lui Adi Ilie. Conduceam cu 2-0. Mutu vroia să marcheze, dar nu a reușit să respecte sarcinile mele. Am făcut pasul înapoi, lituanieni au creat presiune, au marcat și am avut un final de meci cu emoții”.

Meciurile Lituania – România disputate la Kaunas

26 august 1931: Lituania – România 2-4 (amical) / Bodola 3, Sepi

8 iulie 1937: Lituania – România 0-2 (amical) / Bodola, I. Bogdan

6 iunie 2001: Lituania – România 1-2 (preliminarii CM 2002) / Fomenka (87)/Ad. Ilie (31), V. Moldovan (49)

30 aprilie 2003: Lituania – România 0-1 (amical) / Fl. Bratu

14 meciuri s-au disputat între România și Lituania. România are 13 victorii, Lituania una singură, 3-0, la Cluj-Napoca, în preliminiariile CM 2010

Răzvan Lucescu a debutat ca selecționer cu Lituania

Naționala din Lituania are o însemnătate aparte în familia Lucescu. Răzvan Lucescu a debutat ca selecționer într-un meci Lituania – România 0-1, disputat pe 6 iunie 2009, la Marijampole, în preliminariile CM 2010. Golul victoriei a fost marcat de Ciprian Marica.

Răzvan Lucescu a fost numit în locul lui Victor Pițurcă, după un start de campanie nesatisfăcător, în care România a acumulat doar patru puncte din cinci meciuri: 0-3 cu Lituania (acasă), 1-0 cu Feroe (deplasare), 2-2 cu Franța (acasă), 2-3 cu Serbia (acasă) și 1-2 cu Austria (deplasare). Lucescu jr. nu a putut redresa situația, iar naționala României a terminat grupă pe locul 5, cu 12 puncte, penultima, sub Lituania. Ultima a fost Feroe.

Programul grupei României în Liga Națiunilor 2024:

15 octombrie: Lituania – România, Kosovo – Cipru

15 noiembrie: România – Kosovo, Cipru – Lituania

18 noiembrie: România – Cipru, Kosovo – Lituania

Clasamentul grupei: 1. România 9p (9-1), 2. Kosovo 6p (6-1), 3. Cipru 3p (1-7), 3. Lituania 0p (2-6).

Rezultate înregistrate:

6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′)

Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′) 9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′)

Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′) 12 octombrie: Cipru – România 0-3 (Man 16′, R. Marin 25′-pen., Drăgușin 36′) , Lituania – Kosovo 1-2 (Golubickas 84′ / Zhegrova 20′, E. Krasniqi 65′)

Lotul României pentru meciul cu Lituania

Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

Mijlocași: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4);

Atacanți: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4).

Nicușor Bancu este suspendat cu Lituania

Fundașul stânga Nicușor Bancu a primit al doilea cartonaș galben în meciul cu Cipru și pentru partida cu Lituania, de la Kaunas.

În locul lui Bancu, selecționerul Mircea Lucescu îl va titulariza pe Alexandru Chipciu, care a și fost introdus în minutul 63 al .