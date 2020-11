Amintirile lui Miodrag Belodedici de la umilinţa cu Danemarca din 1987: “E cea mai drastică înfrângere din carieră!” Exclusiv

Fostul mare jucător al Steaua București, Miodrag Belodedici, a vorbit despre meciul României de marți cu Danemarca, dar și despre cea mai usturătoare înfrângere din cariera de jucător. Pe 10 iunie 1987, România pierdea, la Aalborg, cu Danemarca, scor 8-0, în Preliminariile pentru Jocurile Olimpice de la Seul.

FANATIK a vorbit în exclusivitate cu Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român care a câștigat două Cupe ale Campionilor, cu Steaua București în 1986 și Steaua Roșie Belgrad în 1991 și va rămâne definitiv în istoria fotbalului românesc.

“Căprioara” a ajuns la 56 de ani și este vicepreședinte al Comisiei pentru Fair-Play din cadrul Federației Române de Fotbal, după ce a mai fost director al Departamentului de Tineret al FRF, iar în 2012 a fost ambasador al finalei Europa League care a avut loc pe National Arena.

Interviu exclusiv FANATIK , cu Miodrag Belodedici înainte de România – Danemarca

Ați fost pe teren la meciul de pe 10 iunie 1987, pierdut la Aalborg cu 8-0 în fața Danemarcei, în preliminariile pentru Jocurile Olimpice de la Seul din 1988. Cum a fost acel meci?

– Ne-au dat o bătută de ținut minte! E cea mai drastică înfrângere din carieră! Am mai pierdut cu 3-0, 4-0, 6-0 sau 6-2, parcă cu o echipă din Germania, dar nu așa. Nu eram noi așa de închegați, ne-au adus trei de la Dinamo, trei de la Steaua și nea Imi (Emeric Ienei) a încercat să facă o echipă, dar nu am reușit nimic la acel meci. Nu cred că am mai jucat vreun meci împreună de atunci.

Totuși România avea pe teren trei câștigători ai Cupei Campionilor Europeni…

– Da, dar jucam în premieră în acea formulă. Am jucat aiurea. Nici în apărare, nici în atac. Voiam să jucăm în față, să atacăm, dar nu jucam niciuna nici alta, repet! Era o degringoladă, nu aveam deloc omogenitate, lipsa unui sistem clar de joc. Am jucat ca în curtea școlii. Echipa Steaua era altceva! Era un sistem de joc clar, se știau traseele, tot! Nu a avut nicio vină nici Emeric Ienei. Așa a fost să fie…

Miodrag Belodedici: “Pentru România e greu să joace împotriva echipelor nordice!”

În general, avem amintiri neplăcute cu Danemarca, cu excepția meciului în care ne-am calificat la Mondiale după dubla colegului și prietenului dumneavoastră, Gabi Balint, când ne-am calificat după 20 de ani la Cupa Mondială, scor 3-1

– Daa, a făcut meci extraordinar atunci Gabi! Pentru România e greu să joace împotriva echipelor nordice. Ei sunt mult mai organizați, disciplinați, au un stil precis de joc și sunt mai puternici fizic. Acum ei joacă un fotbal extraordinar, față de atunci.

Deci e dificil pentru România să joace împotriva echipelor nordice?

– Danemarca și Norvegia au avut tot timpul echipe bine puse în teren. Să nu mai vorbim de meciul din sferturi cu Suedia. Dar în ultimii ani parcă joacă din ce în ce mai bine! Cu tehnica îi mai suprindeam și putem încă să o mai facem, doar că acum au și ei jucători tehnici! Sunt mult mai periculoși acum decât erau acum douăzeci sau treizeci de ani!

Ce facem marți la tineret cu Danemarca?

– O să fie cel mai greu meci. Avem și probleme de lot, nu știu… Avem gânduri pozitive, dar e din ce în ce mai greu cu țările nordice, după cum am spus. Chiar și cu Finlanda, Islanda sau Insulele Feroe, nu doar cu Danemarca sau Norvegia. Clar trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o în Ucraina dacă vrem să câștigăm!

Miodrag Belodedici consideră normală convocarea lui Dennis Man la naționala lui Mirel Rădoi: “Normal e să fie la echipa mare, dacă are nevoie de el și e în lot”

Trebuia chemat Dennis Man la naționala de tineret pentru meciul cu Danemarca?

– Dacă e nevoie de Dennis Man la echipa mare e bine că l-a luat Mirel Rădoi. Normal e să fie la echipa mare, dacă are nevoie de el și e în lot. Dar să joace. Dar acum știți cum e, fiecare antrenor vrea să se asigure că dacă apare vreo accidentare sau altă problemă, are un jucător pe bancă pe care se poate baza. Nu știm însă cum va reacționa Dennis Man într-un meci oficial la echipa de seniori, mai ales într-un meci cu Norvegia.

Dacă nu o să joace niciun minut cu Norvegia, există vreo posibilitate să fie chemat la tineret pentru meciul de marți cu Danemarca?

– Nu știu ce să zic, asta poate ști doar Mirel Rădoi sau Adrian Mutu. Dar pe Dennis Man cred că vor să îl introducă în joc dacă l-au convocat la echipa mare. Mai multe detalii nu cunosc.

Miodrag Belodici e de părere că Ianis Hagi nu va avea probleme de readaptare la naționala de tineret: “Nicio treabă! El trebuie să își facă treaba în teren, pe postul lui, să joace așa cum joacă normal”

Va fi greu pentru Ianis Hagi să se integreze la echipa de tineret? Nu a mai jucat acolo de mai bine de un an, de la semifinala Campionatului European cu Germania…

– Nicio treabă! Nu e greu. Nu are cum să fie greu. El trebuie să își facă treaba în teren, pe postul lui, să joace așa cum joacă normal și nu are de ce să fie greu! Greu e când nu ești pregătit fizic și nu ai jucat de mult timp. Acuma intră pe teren pe postul lui și să își facă treaba cât mai bine.

Ce ar însemna pentru acești tineri o nouă calificare la un turneul final, ținând cont la seniori am ratat o nouă calificare?

– Nu am vorbit cu cei de acolo, eu am alte misiuni și atribuții, nu sunt cu ei acolo la baza de antrenament. Ar fi ceva extraordinar să se califice și cred că o să se califice. Toată lumea se gândește doar la calificare și suntem foarte aproape de îndeplinirea obiectivului! Tineretul a arătat că poate juca foarte bine! Atât la nivel colectiv, cât și individual. Avem speranțe pentru că pot juca foarte, foarte bine.

Mesajul lui Miodrag Belodedici pentru tricolori înainte de meciul cu Danemarca: “Normal că îi susțin și cred în ei orice ar fi! Să se CA-LI-FI-CE! Să fie inteligenți în teren și să audă doar fluierul de final!”

Aveți vreun mesaj pentru jucători înainte de meciul cu Danemarca?

– Mesajul îl are antrenorul. Normal că îi susțin și cred în ei orice ar fi! Le doresc să se califice și să joace bine. Să se CA-LI-FI-CE! Să fie inteligenți în teren și să audă doar fluierul de final! Muncă, muncă și concentrare maximă! Asta trebuie să facă un fotbalist care vrea performanță sau orice sportiv. Meciul se termină doar când arbitrul fluieră finalul partidei.

Dacă nu vom câștiga cu Norvegia, vom rata cu siguranță prezența în urna a doua pentru tragerea la sorți a preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar. Ce șanse mai avem în aceste condiții?

– În cazul ăsta, o să cădem și mai rău! Ăsta e un minus foarte mare dacă mergem în urna a treia la tragerea la sorți. O să fie o problemă pentru echipa națională. Avem oscilații… Dacă ne luăm după meciul cu Austria, da! Dacă ne luăm după celelalte meciuri…. nu prea. Trebuie să jucăm altfel față de ultimul meci cu Belarus. După meciurile directe cu ei nu putem să ne mai luăm, deci nu trebuie să ne mai gândim la asta. Nu știu cine ar putea să explice meciul atât de bun din Austria, dar am avut și partide slabe cu Islanda și Norvegia, care iar sunt greu de explicat. Nu putem spune că meciul ăsta e pierdut sau câștigat!

Cum crede Miodrag Belodedici că ar trebui blocat Haaland?

– Eu nu aveam cum să îl blochez și i l-aș fi lăsat lui Bumbescu, că jucam în fața lui! Foarte greu! Trebuie să aibă dublaj tot timpul, cum se juca înainte cu libero sau cum am fost eu. Unul să îl marcheze și celălalt să-l dubleze, când e depășit, să fie celălalt în spate pregătit mereu! Și îi mai îndreptam pe unii și pe alții și pe Tudorel Stoica când pierdea omul și pe Bumbescu și pe Iovan. Minge lungă? Eram eu acolo și invers, dar acum nu se mai joacă așa și pfuuu! O să fie mult mai greu acuma!

Fostul mare jucător al Stelei și al naționalei a comentat și lipsa membrilor “Generației de Aur” din structurile FRF și consideră cluburile principalul vinovat pentru decăderea fotbalului românesc: “Pe mine nu m-a făcut fotbalist Federația Română de Fotbal”

De ce credeți că nu sunt mai mulți fotbaliști din Generația de Aur implicați în proiectul Federației Române de Fotbal?

– Eh, asta e o întrebare politică! Întrebați-i pe cei de la Federație. Nu știu…

Este și Federația Română de Fotbal responsabilă de rezultatele echipelor naționale?

– Nu știu dacă are Federația… ce să facă Federația cu jucătorii de fotbal? Pe mine nu m-a făcut fotbalist Federația Română de Fotbal! Pe mine m-a făcut fotbalist Steaua București și clubul la care am început să joc când eram copil. Când a văzut Federația că sunt atât de talentat și bun, m-au chemat la echipa națională și am jucat! Cluburile era înainte mult mai serioase și mai interesate de a crește jucători tineri, aveam competiții mult mai puternice, decât acuma și de asta am crescut. Clubul e fundamental! Cel mai important pentru creșterea jucătorului.

Păi pe vremea mea Liga a doua avea un nivel extrem de bun! Toți am venit din Divizia a doua! Pfoai de capul meu ce meciuri erau acolo! Păi numai în București erau minim șase cluburi în Divizia B, plus centrele de copii și juniori! Acuma câte sunt în București? Spuneți-mi și mie câteva cluburi din liga a doua sunt în București? Rapidul, care e în situația care și în rest în Ilfov. Baloteștiul, unde a căzut avionul, că așa îți aduci aminte…