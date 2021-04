Amintirile lui Pavel Badea din meciurile U Craiova – Steaua: „Porneam cu o răutate specifică zonei!” Exclusiv

Contactat de FANATIK, fostul mare jucător al Științei, Pavel Badea, și-a adus aminte cu drag de meciurile Universitatea Craiova – Steaua din trecut. Pentru Badea era o plăcere să joace în derby-urile contra echipelor din București, însă un meci i-a rămas în suflet. În 1990, oltenii au învins-o pe Steaua, scor 2-0, iar „Bădiță” a înscris ambele goluri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În prezent, echipa din Bănie primește vizita FCSB-ului, iar Craiova are mare nevoie de victorie pentru a mai recupera din handicapul de cinci puncte pe care îl are față de FCSB, dar și din cel de patru puncte față de CFR Cluj, ocupanta locului secund.

Jucătorii Universității nici nu concep să nu obțină cele trei puncte în partida care va avea loc joi, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Ba mai mult, Silvian Cristescu a declarat pentru FANATIK că Știința are prima șansă în derby.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pavel Badea, amintiri din meciurile Universitatea Craiova – Steaua: „Porneam cu o răutate specifică zonei!” „Dubla” din 1990 i-a rămas în suflet

Rivalitatea dintre Universitatea Craiova și echipele din București a rămas, chiar dacă au existat diferite probleme juridice. Chiar dacă acum se numește FCSB, formația patronată de Gigi Becali a rămas un club care niciodată nu va fi bine primit în Bănie, iar partida de joi seară reprezintă un nou episod din războiul dintre olteni și bucureșteni.

Fostul mijlocaș de creație al Universității Craiova, Pavel Badea, a fost unul dintre jucătorii olteni care i-au pus mari probleme Stelei București în anii 90-2000. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a rememorat pentru FANATIK momentele în care punea mari dificultăți fundașilor „roș-albaștrii”

ADVERTISEMENT

Ce amintiri aveți de la meciurile cu Steaua/FCSB?

– Amintiri sunt destule. Am foarte multe goluri date împotriva FCSB-ului sau Stelei…Mi-a făcut o plăcere deosebită să joc contra echipelor din București. Ele mereu au fost percepute la nivel de comunitate ca adversari ai noștri. Noi suntem mai patrioți când vine vorba de regiunea noastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce se vorbea înainte de jocurile cu ei? Erau încurajări multe?

– Nu se vorbea prea mult, nu trebuia să ne spună nimeni nimic. Porneam mereu cu dorința de câștiga și cu răutatea specifică zonei din care noi ne tragem.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

V-a rămas vreun meci în memorie?

– Da, mi-a rămas meciul din 1990, atunci când am dat două goluri și i-am bătut cu 2-0 pe „Ion Oblemenco”. Aveau o echipă fantastică, cu Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu. Era o echipă mare. Au fost 50.000 de oameni pe stadion. Ei jucaseră finala Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan în 1989. Acela e meciul e în memorie.

ADVERTISEMENT

Marinos Ouzounidis trebuie să le spună ceva anumite băieților înainte de Craiova – FCSB?

– Eu nu cred că are ce să le spună. Concentrare este la nivel cel mai înalt, mai ales că meciurile cu FCSB nu ne-au adus prea mare satisfacție în ultima perioadă. E un motiv în plus de a fi dornici de a reuși. Important e să joace cum au făcut-o la Cluj. Dacă o vor face așa, Craiova va câștiga cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Pronosticul lui Pavel Badea pentru Universitatea Craiova – FCSB: „2-1 sau 1-0.”

Cum vedeți jocul dintre Universitatea Craiova și FCSB?

– Meciul este foarte important pentru Craiova. O victorie ne reintroduce în calculele obiectivului de a câștiga campionatul. Orice rezultat este posibil. Sunt două echipe care au jucători foarte buni, au obiectiv câștigarea campionatului. Jucăm acasă, cu atât mai mult ne dorim un rezultat bun.

V-a surprins victoria Științei de pe terenul CFR-ului?

– Victoria de la Cluj a fost extrem de benefică. Dacă două echipe aveau șanse la campionat înainte de CFR – Universitatea, după joc au fost trei echipe, deci pentru noi a fost un rezultat foarte bun. Sunt trei echipe care se bat pentru campionat. Dacă vor exista aceste două victorii, cu CFR Cluj și FCSB, Craiova poate emite pretenții pentru câștigarea campionatului.

Antrenorul a avut și câțiva jucători importanți în ultima perioadă…

– Da, dar important e că acest grup are valoare. Cei care sunt pe bancă trebuie să demonstreze că sunt buni. Acka este un jucător pe care eu l-am plăcut și l-am apreciat. Andrei Ivan a concretizat multe situații în acest an, e o pantă ascendentă și sper să redevină jucătorul important și decisiv de care echipa are nevoie.

Riscați un pronostic pentru Universitatea Craiova – FCSB?

– O victorie a Universității Craiova, un 2-1, un 1-0. Important e să fie un gol mai mult decât adversarul.