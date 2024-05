Amintirile portarului Rapidului la celebrul 5-0 cu Steaua din 1999. „E reperul”. I-a luat locul lui Lobonț

Supercupa României din 1999 este un reper pentru Rapid. Giuleștenii sunt a doua cea mai galonată echipă din România când vin vorba de acest trofeu, cu patru finale câștigate, la egalitate cu CFR Cluj. Actuala echipă a Rapidului e departe de o astfel de performanță, având în vedere că

Amintirile de la Supercupa României din 1999, Rapid – Steaua 5-0: „Bă, dacă nu era tac-tu nea Mircea, te țineam și eu pe tine vreo 5-6 meciuri cu curul pe bancă”

Invitat la cea mai recentă ediție de „Suflet de Rapidist”, care e live pe în fiecare marți, de la ora 13:30, Marius Bratu a depănat amintiri de la celebrul Rapid – Steaua 5-0, din 1999. Alb-vișiniii, care erau campionii en-titre, și-au spulberat atunci rivala bucureșteană.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 51 de ani, fostul goalkeeper a fost atunci titular în poarta echipei antrenate de marele Mircea Lucescu, omul pe care .

„Atunci a fost o chestie interesantă. Înaintea meciului cu Steaua, mulți jucători erau pe la lot și Bogdan (n.r. – Lobonț) voia să apere cu orice preț. Și nea Mircea a hotărât să mă bage pe mine.

ADVERTISEMENT

Eu eram atunci chiar hotărât să am o discuție cu el. E albă sau neagră? Pentru că eu de fiecare dată când intram apăram foarte bine. Chiar vorbeam și glumeam cu Lobonț, îi ziceam ‘Bă, dacă nu era tac-tu nea Mircea, te țineam și eu pe tine vreo 5-6 meciuri cu curul pe bancă’.

În glumă, că eram prieteni. Asta a fost calitatea mea. Nu am fost niciodată invidios sau egoist. Era grupul prea frumos. Eram prieteni unii cu alții. Mergeam împreună pe la mese.

ADVERTISEMENT

Și-a început cu mine. Am bătut 5-0. A fost un meci bun pentru mine, nu am luat gol. Poate mulți nu își amintesc, dar cea mai notabilă performanță a mea ca fotbalist. Așa am luat campionatul cu Rapid, dar am jucat 4-5 meciuri. Sau am luat Cupa României, dar am apărat primele 2-3 meciuri.

Am făcut o partidă foarte bună atunci. Țin minte că a dat Sergiu Radu 3 goluri și Măldărășanu 2. Țin minte că meciul ăsta a fost reperul pentru cei din Rusia (n.r. – Marius Bratu a jucat la Uralan Elista între 2001 și 2002). Au văzut meciul ăsta, l-au urmărit și au zis da”, a declarat Marius Bratu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”.

ADVERTISEMENT

Rapid are același număr de Supercupe ca CFR Cluj, patru la număr. Pe primul loc în România la acest capitol este FCSB, cu șase astfel de trofee. Giuleștenii au câștigat ultima Supercupă a României în anul 2007, după o finală cu Dinamo, decisă la loviturile de departajare.

AMINTIRILE portarului Rapidului de la CELEBRUL 5-0 cu Steaua din 1999