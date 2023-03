Amna de la Te Cunosc de Undeva face 39 de ani: “Mi-am făcut singură cadouri”

Amna, talentata și frumoasa cântăreață, împlinește astăzi, 24 martie 2023, 39 de ani și declara că viața și întâmplările mai puțin plăcute au făcut-o să devină puternică și mult mai matură decât în trecut.

Amna de la Te Cunosc de Undeva face 39 de ani

Amna împlinește astăzi, 24 martie, vârsta de 39 de ani și dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK care este visul ei neîmplinit încă. Frumoasa cântăreață spune că, atunci când se uită în oglindă, vede acum cea mai puternică variantă a ei și ne povestește cât de frumos petrecea în copilărie alături de bunicii și verișorii ei, la țară pe uliță.

De ziua ei, Amna ne spune că s-ar muta și mâine în Spania, că oricât ar fi de obosită nu renunță la cele două ședințe de masaj săptămânal și recunoaște că, până acum, în ciuda întâmplărilor neplăcute din viața ei, simte că s-a maturizat și că a câștigat numai lucruri bune

Amna, la 39 de ani: “Nu cred că am pierdut nimic, sincer”

La mulți ani, Amna. Cum e la 39 de ani? Tot ca la 20?

– Trebuie să recunosc că, după mine și după tot ce am trăit, la 39 de ani e mult mai bine decât la 20.

Ai vreun vis neîmplinit încă?

– Da, mai am un vis care îmi doresc să se împlinească și cu siguranță se va împlini, dar la momentul potrivit.

“Văd cea mai puternică variantă a mea”

Ce vezi când te uiți, acum, în oglindă?

– Văd cea mai puternică variantă a mea, sunt foarte mândră de mine. Cu toate că nu mi-am dorit să fiu atât de puternică, dar uite că Dumnezeu așa a vrut, să mă călesc și să mă întăresc.

“Am avut o copilărie foarte frumoasă și fericită, chiar dacă a fost foarte modestă”

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

– Nu primeam cadouri de la părinții mei, dar am avut o copilărie foarte frumoasă și fericită, chiar dacă a fost foarte modestă. Stăteam cu bunicii și cu verișorii, ne jucam de dimineața până seara, efectiv nu știam când se întuneca și trebuie să venim acasă de pe uliță.

Amna de la Te Cunosc de Undeva: ”Am o relație superbă cu copilul meu”

Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut în anii ăștia?

– Nu cred , sincer. Cred că am câștigat foarte multe lucruri, foarte multă experiență, m-am maturizat și m-am dezvoltat. Am o relație superbă cu copilul meu și mi-am depășit clar toate limitele, cred că despre asta este vorba. Și știu sigur că am câștigat foarte mulți oameni alături de mine.

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi?

– Nu prea am timp de tabieturi, zilele mele sunt foarte pline. Dar am masajele pe care le fac de două ori pe săptămână, la ele nu renunț chiar dacă nu am timp.

Care este destinația ta preferată, dacă vrei să pleci undeva de ziua ta?

– Cred că aș putea să mă mut în Spania, oricând și la orice oră, în Alicante mai precis. Îmi place enorm această țară.

“Nu îmi plac cadourile scumpe, ci acelea care semnifică ceva anume”

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

– Mi-am făcut singură cadouri, de cele mai multe ori. Dar trebuie să recunosc că nu îmi plac cadourile scumpe, ci acelea care semnifică ceva anume, care au o valoare sentimentală.

Te-a ‘prins’ vreodată ziua ta pe scenă?

– Da, de multe ori am fost pe scenă de ziua și mi-a plăcut foarte mult. Sper să mă mai bucur împreună cu publicul de nenumărate ori și de acum înainte.

Amna: “De ziua mea am aflat că sunt însărcinată”

Ai vreo amintire de ziua ta, vreo întâmplare care ți-a rămas în memorie?

– Sincer nu prea îmi aduc aminte că la zilele de naștere să fi fost ceva. De Crăciun însă, pentru că pe mine mă cheamă și Cristina, am aflat că sunt însărcinată , și aceea a fost cu adevărat o mare bucurie. Deci se poate spune că de ziua mea am trăit cel mai frumos moment.

Cum îți urează David La mulți ani? Când te-a surprins cel mai plăcut?

– Sincer, de 1 Martie m-a surprins David, foarte tare mi-a plăcut gestul lui, mi-a făcut o poezie și mi-a dat un mărțișor desenat de el. M-a trezit din somn să mi le dea și am plâns când le-am văzut.

“Cea mai mare realizare a mea este fiul meu”

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 39 de ani pe care-i împlinești? Și personală și profesională?

– Personal cea mai mare realizare a mea este fiul meu. Iar profesional cred că toată cariera mea, cu totul, ce s-a întâmplat până acum.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Cu timpul am învățat ce contează cu adevărat așa că am decis să colecționez doar amintiri frumoase. De curând am descoperit că îmi place să mă urc pe motor, am făcut câteva ședințe de motocross și am descoperit o nouă pasiune, foarte frumoasă.