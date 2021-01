Amna, în lacrimi la Survivor România 2021. Artista nu a mai putut rezista

Amna, una dintre „faimoasele” de la „Survivor România” 2021, nu a mai ținut cont de nimic și a izbucnit în lacrimi în cadrul competiției. Cântăreței nu îi este ușor să se adapteze în Republica Dominicană și deja simte puternic dorul de casă.

Venită în cadrul competiției pentru a-și depăși limitele, Amna a avut un moment de slăbiciune și a plâns în hohote, pentru că această experiență este mult mai grea decât ar fi crezut.

Deși nu a trecut mult timp de când a plecat în marea aventură, vedetei îi este foarte greu fără copilul ei, de care nu a stat niciodată despărțită atât de mult timp.

Amna, în lacrimi la Survivor România. Artista nu a mai putut rezista

Amna, pe numele real Andreea Cristina Vânzăreanu, a acceptat provocarea și s-a alăturat celebrului reality show de la Kanal D, unde are ocazia să-și dovedească abilitățile fizice, rezistența la stres și adaptabilitatea într-o țară atât de îndepărtată, unde fiecare trebuie să se descurce și să găsească soluții pentru orice.

Cu toate că emisiunea a început de curând, nu toți concurenții au reușit să se adapteze atât de repede la condițiile din Republica Dominicană. Amna, de exemplu, a mărturisit în cadrul episodului de seara trecută că îi este foarte greu să se adapteze și dorul de casă o copleșește, mai ales că are și un băiețel.

Cântăreața nu a stat niciodată atât de mult timp fără copilul ei, iar faptul că se află atât de departe o copleșește pe artistă. Amna a dat frâu liber emoțiilor și a izbucnit în plâns, recunoscând că este o experiență foarte dificilă. În același timp, blondina recunoaște că această aventură o va ajuta și că va învăța, cu siguranță, ceva la sfârșit.

„Eu îmi iubesc toți colegii. Vreau să fim bine, să ieșim sănătoși din treaba asta. Mai înțelepți, echilibrați. Nu contează cine iese primul, contează ce am învățat în asta de trei săptămâni, o lună, cât vrea Dumnezeu. Contează ce ai învățat. Cred că pe fiecare ne așteaptă acasă…(n.r. plânge) E greu de tot fără copil. E cea mai mare provocare pentru că nu am fost niciodată despărțită de el, de băiețelul meu”, a mărturisit Amna la „Survivor România”.

Cine este Amna, „faimoasa” de la Survivor România 2021

Amna are 36 de ani și este o cântăreață apreciată de sute de mii de fani, devenind celebră după ce a lansat single-ul „Tell me why” alături de Tom Boxer în 2011, melodie care a strâns peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube.

În 2014, blondina a devenit mămica unui băiețel, însă a trecut printr-o depresie cumplită imediat după naștere. Din fericire, Amna a reușit să treacă peste această cu ajutorul familiei, care i-a fost mereu alături.

„După naștere, mă uitam în oglindă și izbucneam în plâns. Plângeam în hohote. Nu-mi plăcea ceea ce văd. Eram grasă, îmi venea să-mi smulg părul din cap. M-am apucat să țin dietă, așa că am scăpat de 7 kilograme în primele trei săptămâni. Trebuia să revin pe scenă pentru că aveam concerte programate. Am avut noroc că managerul meu, Laura Gruia, nu mă lasă să ‘trăiesc’ cu depresia.

Mereu când mă apucam de plâns, mă sună și îmi spunea că am nu știu ce concert sau că în două ore filmez pentru nu știu ce emisiune. Acum am trecut, sper, peste acea perioada și mă bucur de copilașul meu. Am avut noroc și că soțul meu a fost lângă mine, și că mama mea m-a ajutat foarte mult cu copilul”, spunea vedeta pentru WOWbiz, la vremea respectivă.

În 2019, vedeta a avut parte de o altă lovitură. Amna a divorțat de soțul ei după nouă ani de căsnicie și s-a concentrat pe creșterea fiului ei, David Cristian, dar și pe cariera muzicală.

„Vânzăreanu Andreea Cristina, 36 de ani, cântăreață. Am venit la Survivor pentru că am vrut să îmi depășesc fricile, să mă liniștesc. N-am avut un moment cu mine de liniște de mai bine de doi ani și mi-e dor să stau cu mine. Am venit aici să-mi depășesc limitele, să fiu alături de colegii mei, o grămadă de cântăreți care sunt în echipa noastră și bineînțeles să-i cunosc și pe Războinici, le doresc mult succes, și am vrut să mă rup de tehnologie o perioadă, pentru că efectiv aveam telefonul atașat tot timpul de mână”, a spus vedeta despre participarea la competiție.