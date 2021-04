Amna, infectată cu coronavirus. Cum se simte fosta concurentă de la Survivor România

Amna a mărturisit că este infectată cu noul tip de coronavirus, acesta fiind motivul pentru care în ultimele zile a dispărut din online. Fosta concurentă de la Survivor România a dezvăluit cum se simte, dar și cum s-a îmbolnăvit.

Frumoasa cântăreață a ajuns de urgență la spital după ce a început să prezinte simptome specifice virusului din China. Artista susține că a ținut cont de toate măsurile de protecție, însă nu poate realiza cum a ajuns să ia boala cu care se confruntă acum.

Vedeta s-a filmat direct de pe patul de spital, dorind să le transmită fanilor să aibă mare grijă de ei. Amna le-a transmis internauților să nu se abată de la măsurile sanitare impuse de autorități pentru că pot ajunge, fără să-și dorească, în situația ei.

Amna, diagnosticată cu Covid-19. Cântăreața a dezvăluit cum se simte

„Toată lumea se întreabă de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare. Cred că v-ați prins și voi că se întâmplă ceva nelalocul lui. A venit momentul să trec și eu prin acest COVID.

Ce să vă zic, să fim bine, aveți grijă, protejați-vă, purtați măști. Habar nu am ce să vă zic pentru că eu am făcut toate aceste lucruri, dar tot am reușit să mă îmbolnăvesc”, a spus Amna pe Instagram.

Din păcate, blondina nu se confruntă pentru prima oară cu probleme de ordin medical. În urmă cu numai câteva luni a ajuns pe masa de operație, având probleme cu fierea încă dinainte de a pleca în competiția sportivă Survivor România de la Kanal D.

Artista s-a operat de urgență atunci, mărturisind la momentul respectiv că totul a mers perfect normal, deși intervenția a fost una destul de dificilă pentru că a fost nevoie de o anestezie generală.

Fosta concurentă de la Survivor România s-a recuperat repede după intervenția chirurgicală și a revenit la cursul normal al vieții și la proiectele sale profesionale.

„Dragii mei, am ieșit de la Terapie Intensivă chiar acum jumătate de oră. Știu că așteptați răspunsul meu, să vă spun cum sunt. Operația a ieșit super. Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost complicații. Dureri am bineînțeles”, spunea Amna acum 2 luni.

