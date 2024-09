Amuzament la conferința de presă înainte de România – Lituania: „Cei mai periculoși? Chipciu și Cristea”

Edvinas Gertmonas, portarul naționalei Lituaniei, la conferința de presă premergătoare meciului cu România din UEFA Nations League, luni, ora 21:45. Portarul lui U Cluj a oferit un răspuns amuzant în momentul în care a fost întrebat despre cei mai periculoși inamici.

Internaționalul lituanian, răspuns amuzant la conferința de presă: „Cei mai periculoși? Chipciu și Cristea”

Edvinas Gertmonas este legitimat la U Cluj din martie 2024. Portarul în vârstă de 28 de ani a fost titular în partida pierdută de Lituania pe teren propriu, scor 0-1 cu Cipru, în prima etapă din UEFA Nations League.

Întrebat despre cei mai periculoși adversari din meciul cu România, mai în glumă mai în serios, Edvinas Gertmonas i-a nominalizat pe Alexandru Chipciu și Iulian Cristea. Nimeni alții decât colegii de la U Cluj, liderul SuperLigii.

„Cei mai periculoși români? Chipciu și Cristea. Nu schimbă nimic dacă suntem primii în campionat. Sigur, e o motivație specială pentru că sunt câțiva colegi de la Cluj la naționala României. Trebuie să joc bine, pentru că mă voi întoarce la Cluj”, a declarat Edvinas Gertmonas, la conferința de presă.

Chipciu și Cristea, nici măcar pe foaia de joc cu Kosovo

Alexandru Chipciu și Iulian Cristea, surprizele lui Mircea Lucescu la prima acțiune de la revenirea pe banca echipei naționale a României, la meciul cu Kosovo de la Priștina, scor 3-0.

Cei doi fotbaliști ai liderului U Cluj au văzut din tribune demonstrația de forță a „tricolorilor” în prima etapă din UEFA Nations League. Chipciu, „veteranul” ardelenilor, a revenit la naționala României după o pauză de 5 ani.

Fostul fotbalist de la FCSB are 47 de apariții și 6 goluri sub „tricolor”. De cealaltă parte, Iulian Cristea, transferat de U Cluj în vara acestui an, are 4 apariții la naționala României. A fost debutat de Cosmin Contra în 2019.

România, 12 victorii și o înfrângere în duelurile cu Lituania

Lituania are în lot stranieri de la cluburi din Slovenia, Japonia, Kazahstan, Ucraina, Polonia, liga a doua, Anglia, liga a treia sau Germania (L3). În cele 13 partide, amicale și oficiale, pe care le-a disputat de-a lungul timpului cu Lituania, România a reușit să își adjudece un palmares fabulos.

„Tricolorii” au înregistrat 12 victorii și o singură înfrângere în meciurile all-time cu Lituania. De asemenea, România are un golaveraj net superior în meciurile cu naționala baltică, 27 de goluri marcate și doar 4 primite.

1931 a fost anul în care a avut loc primul duel Lituania – România (2-4) la Kaunas

3-0 la Cluj-Napoca a fost singura victorie a Lituaniei contra României (6 septembrie 2008)