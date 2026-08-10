Sport

„An de an îi pârlește!” Îi apără pe Rapid după penalty-ul neprimit în deplasarea de la Arad

Mitică Dragomir nu înțelege de ce arbitrii dezavantajează Rapidul, mai ales că senzația generală e că echipa din Giulești este deseori nedreptățită de „fluierași”, în fiecare sezon și chiar în meciurile importante.
Flaviu Popa
10.08.2026 | 22:50
An de an ii parleste Ii apara pe Rapid dupa penaltyul neprimit in deplasarea de la Arad
EXCLUSIV FANATIK
Îi apără pe cei de la Rapid după incidentul de la meciul cu UTA Arad. Foto: sport.pictures.eu.
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Dumitru Dragomir crede că un arbitru care strică un meci ar trebui să primească cel puțin 30 de etape suspendare, pentru a se învăța minte. Rapidiștii se consideră nedreptățiți la cel mai recent meci cu UTA, când giuleștenii puteau să primească penalty în prelungiri, însă atacantul Stojilkovic a fost avertizat pentru simulare.

Mitică Dragomir nu înțelege de ce Rapid e dezavantajată an de an de arbitraje și cere dreptate

Așadar, într-un dialog cu Horia Ivanovici la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir nu s-a ferit de cuvinte și l-a înțeles perfect pe Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a enervat pentru că echipa sa nu a primit lovitură de la 11 metri.

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O mare problemă a conducerii din Giulești, conform lui Mitică, e lipsa de agresivitate în declarații. „An de an e dezavantajată, nu înțeleg de ce. Nu au pe cineva, nu îmi place nici mie. La Arad penalty clar, ca lumina zilei. Antrenorul are dreptate, te lasă nervii.

Cât să reziști, am stat și 20 de ani pe bancă. Când vezi că te fură pe față, îți vine să-l prinzi cu dinții de carotidă. Ar trebui ăștia care strică meciurile să le dea 30 de etape suspendare. Fii atent aici, an de an îi pârlește. Nu înțeleg de ce, ei se feresc să jignească. Sunt prea cuminți”, a declarat Dragomir.

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Conducerea din Giulești a reacționat după ce arbitrajele din ultima perioadă au fost cel puțin discutabile

De aceeași părere este și directorul sportiv al Rapidului, Marius Bilașco.  Pentru mine a fost de neînțeles, nici nu aș vrea să ne ascundem în spatele deciziilor de arbitraj. Când vezi anumite lucruri clar deranjează. Nu există niciun dubiu că a fost penalty”, a declarat Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

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„Eu am rămas cu gura căscată când am văzut că nu s-a dat. În timpul fazei. La reluări am zis penalty clar. O greșeală mare. Fanii vor să spuneți lucrurilor pe nume foarte puternic. Și anul pierdut nu am spus nimic și 10 puncte le-am pierdut cu arbitrii”, a remarcat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

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Rapidul se pregătește de derby cu Dinamo, echipă care a primit penalty în cel mai recent meci cu Voluntari, tocmai într-o situație similară celei din UTA – Rapid. Diferența? „Câinii roșii” au primit lovitură de la 11 metri, în timp ce atacantul rapidist a fost avertizat cu cartonaș galben pentru simulare.

„An de an îi pârlește!” Îi apără pe Rapid după penalty-ul

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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