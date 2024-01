An de ”foc” pentru echipele naționale. Euro 2024, testul suprem pentru selecționata lui Edi Iordănescu

”Tricolorii” au avut un parcurs fabulos în preliminarii și , fără înfrângere. În aceste condiții, reprezentativa noastră a obținut biletele la un turneu final după o pauză de 8 ani.

Euro 2024, piatra de încercare pentru echipa națională

Anul pe care îl avem în față va fi unul cu multe evenimente foarte importante pentru echipele naționale de fotbal ale României, dar cel mai așteptat moment este apariția seniorilor la Euro 2024 din Germania.

După ce și-au câștigat surprinzător grupa de calificare, ”tricolorii” au avut pentru turneul final. Formația păstorită de Edi Iordănescu a fost trimisă în Grupa E alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului dintre Israel, Bosnia-Herțegovina, Ucraina și Islanda.

Naționala României se va pregăti și va fi cazată pe perioada Euro 2024 în Bavaria, la baza de pregătire de la Wurzburg. Delegația noastră va sta , un stabiliment de 4 stele care dispune de un centru SPA, piscină caldă, saună, bazin rece, sală de fitness. Hotel Melchior Park a fost deschis în 2017.

Deși criticată în dese rânduri pentru jocul încâlcit și pentru stilul mai degrabă închis, naționala României și-a atins în cele din urmă obiectivul de a se califica la turneul final. Iar acum, contestatarii au început să vorbească tot mai tare despre posibilitatea de a trece de grupe la Euro 2024.

Programul României la Euro 2024

România – Israel / Bosnia-Herțegovina / Ucraina / Islanda (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia – România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia – România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

România U21 își joacă în 2024 calificarea la Europeanul din Slovacia

După eșecul dezastruos de la turneul final din 2023, găzduit de țara noastră împreună cu Georgia, în care am nu am trecut de faza grupelor și nici măcar nu am dat gol, Daniel Pancu a fost adus în funcția de selecționer în locul lui Emil Săndoi.

În anul ce abia s-a încheiat s-au jucat deja jumătate din meciurile grupei preliminare pentru Euro 2025, iar tineretul nostru se află pe locul 2, cu 10 puncte, la un singur punct în spatele principalei contracandidate Elveția. Însă, din lupta pentru calificare nu ar trebui scoase Albania și Finlanda.

România U21 ar fi avut șansa să termine anul pe prima poziție, însă , ultimul din 2023, și s-a întors acasă doar cu un rezultate de egalitate. Câștigătoarea grupei merge direct la turneul final, în timp ce locul 2 va juca în baraj.

Programul României U21 în 2024

Armenia U21 – România U21 (26 martie)

România U21 – Muntenegru U21 (6 septembrie)

Finlanda U21 – România U21 (10 septembrie)

Muntenegru U21 – România U21 (11 octombrie)

România U21 – Elveția U21 (15 octombrie)

Naționalele U19 și U17 vor participa la Turul de Elită

Reprezentativa U19 a României, pregătită de Adrian Dulcea, a obținut calificarea la Turul de Elită, ultima etapă de calificare la Campionatul European din Irlanda de Nord (15-28 iulie 2024), după ce s-au clasat pe locul secund în grupa preliminară.

La Turul de Elită, ”tricolorii” vor face parte dintr-o grupă dificilă alături de formațiile Turciei, Germaniei și Croației și doar câștigătoarea va merge la turneul final. Meciurile se vor juca în perioada 18-26 martie, gazda miniturneului fiind Croația.

Programul României U19 în 2024

Turcia U19 – România U19 (20 martie)

Germania U19 – România U19 (23 martie)

România U19 – Croația U19 (26 martie)

Selecționata U17 a României, condusă de Nicolae Roșca, și astfel a ajuns la Turul de Elită, de unde se poate califica la Campionatul European găzduit de Cipru în perioada 20 mai – 5 iunie 2024.

La Turul de Elită, micii tricolori va face parte dintr-o grupă alături de Țara Galilor, Bulgaria și Suedia. Meciurile se vor juca în luna martie a anului viitor, țara noastră urmând să găzduiască miniturneul.

Programul României U17 în 2024

Țara Galilor U17 – România U17 (20 martie)

Bulgaria U17 – România U17 (23 martie)

România U17 – Suedia U17 (26 martie)