An încheiat pentru Dan Petrescu! Antrenorul lui CFR Cluj, suspendat și amendat de FRF

Dan Petrescu, suspendat două meciuri

În minutul 32 al partidei dintre Unirea Slobozia și CFR Cluj, arbitrul Ionuț Coza a acordat o lovitură de la 11 metri pentru gazde, după un henț comis în propriul careu de Bolgado.

Dmytro Pospelov a executat penalty-ul, care a fost apărat de portarul Otto Hindrich, însă după o verificare în camera VAR s-a decis repetarea loviturii, deoarece mai mulți jucători ai CFR-ului intraseră în careu înainte ca ucraineanul să execute. Dan Petrescu a contestat vehement această decizie și a primit un cartonaș galben din partea „centralului” Coza, iar Florin Purece a transformat penalty-ul.

Clujenii au egalat situația pe tabelă în partea secundă prin Louis Munteanu, tot dintr-o lovitură de la 11 metri. În minutul 89, Dan Petrescu a protestat din nou la o decizie a lui Ionuț Coza, de această dată un fault în atac comis de Kamara, iar arbitrul i-a acordat al doilea galben și, implicit, roșu. Elevii săi nu au reușit să smulgă victoria pe final și partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, un rezultat dezamăgitor pentru „feroviari”.

Comisia de Disciplină a FRF a decis luni ce pedeapsă va primi tehnicianul:

„AFC Unirea 04 Slobozia vs. FC CFR 1907 Cluj – Eliminare Petrescu Dan Vasile (antrenor CFR 1907 Cluj) – În temeiul art. 53.1 din RD, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 320 lei”

Așadar, Dan Petrescu nu va sta pe bancă la ultimele două meciuri ale CFR-ului din acest an, contra Rapidului în Cupa României Betano și în campionat împotriva celor de la Oțelul.

Dan Petrescu: „Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut”

„Din păcate, arbitrul (n.r. Ionuț Coza) nu a fost conectat la meci cum ar fi trebuit. S-au acordat foarte multe faulturi aiurea, jucătorii lor cădeau, inventau faulturi. Atunci m-am supărat, dar nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, dar în fața porții am suferit. Au fost mici detalii care au făcut să nu câștigăm meciul.

(n.r. Ce ați discutat cu arbitrul Coza?) L-am rugat frumos să-mi zică la penalty de ce la ei a dat și la noi nu. Atât voiam să știu. Am greșit, dar nu am vorbit urât. Nu aveam voie să fac ce am făcut. Eram puțin tensionat, nu eram bine” a declarat experimentatul tehnician la conferința de presă.