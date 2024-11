Ana Baniciu, dezvăluiri despre bona filipineză și peripețiile prin care a trecut: ”Nu a mai fost de găsit”

Ana Baniciu, fiica renumitului folkist Mircea Baniciu, a făcut o serie de dezvăluiri despre și peripețiile prin care a trecut. Câștigătoarea primei ediții Asia Express a găsit foarte greu persoana care să se ocupe de fiul său.

Ce a făcut Ana Baniciu pentru a găsi dădaca perfectă. A luat-o din Filipine

Vedetele autohtone își îndreaptă tot mai mult atenția spre dădacele din Filipine, aspect care a fost luat în calcul și de Ana Baniciu, care a devenit mama unui băiat în urmă cu 5 luni. Din păcate, a trecut prin mai multe momente neplăcute.

ADVERTISEMENT

„Nu ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu. Noi depusesem actele în urmă cu 7 luni, pentru a obține o bonă de acolo de la mama ei, însă ea nu a mai venit pentru că nu a mai fost de găsit în Filipine.

După cele 7 luni am primit acest răspuns că ea nu mai vine. Am zis: ok, încotro o apucăm? Și până la urmă am avut noroc. Vezi, tot răul spre bine, în general”, a mărturisit vedeta pentru .

ADVERTISEMENT

Fiica celebrului Mircea Baniciu a mai dezvăluit că bona filipineză s-a adaptat foarte bine la mediul din România și mai ales, în locuința sa. Fosta concurentă de la Asia Express consideră că femeia știe să se muleze imediat.

În plus, blondina susține că cea care se ocupă de fiul său, Aris, știe când să se retragă și când să fie acolo unde este nevoie de ea. Ana Baniciu și-a lăsat deja copilul cu aceasta, cu toate că are contract de circa o săptămână.

ADVERTISEMENT

Ce proiecte are Ana Baniciu în planul profesional

În ultimele 5 luni Ana Baniciu s-a dedicat exclusiv băiețelului său, dar asta nu înseamnă că nu are proiecte în planul profesional. Cântăreața are numeroase oportunități în față, însă vrea să ia lucrurile ușor, să nu se grăbească.

A ieșit la diverse evenimente și își dorește să facă în continuare asta Mai mult decât atât, spune că online-ul funcționează extraordinar de bine de ceva vreme, mai ales după ce a devenit mamă pentru prima oară.

ADVERTISEMENT

„Nici nu știu cu ce să încep! E un moment în care trebuie să îmi adun așa un pic gândurile. A fost o perioadă cu multe chestii, am și lucrat, dar am și crescut un copil. A fost zăpăceală, dar frumos!”, a mai adăugat Ana Baniciu, mai arată sursa citată mai sus.