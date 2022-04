Interviu exclusiv. Ana Baniciu, dezvăluiri neștiute din familie: “Am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși”

Frumoasa Ana Baniciu și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru FANATIK, în care ne-a povestit unul dintre momentele de cumpănă din copilărie. dar și cum a schimbat-o cea mai mare deziluzie trăită pe platourile de filmare.

Ana Baniciu, accident periculos în copilărie. A căzut din pat și a făcut hematom lângă creier

Și asta nu e tot! Actriță, cântăreață cu o voce superbă, o femeie frumoasă și asumată, Ana Baniciu ne dezvăluie cum a intrat în Lala band, pe ultima sută de metri, cum a primit rolul și cât de dezamăgită a fost după. Ne povestește și despre cât de perseverentă si serioasă a fost și cum a descoperit că reacționează neașteptat de bine la decepții. Aflăm și cât de motivată a fost să meargă mai departe și cum , după un an de la această dezamăgire, în viața ei s-a întâmplat ceva extraordinar.

Fiica lui Mircea Baniciu face dezvăluiri neștiute despre relația pe care o are cu părinții și recunoaște că este, de fapt, “fata mamei”. Cea care a adus-o pe lume i-a fost alături necondiționat și a avut grijă să o aducă întotdeauna cu picioarele pe pâmânt, chiar și în momentele în care celebritatea i se “urca la cap”.

În primul rând vreau să știu ce proiecte ai pentru anul 2022.

-În anul 2022 mi-am propus să revin la cea mai mare iubire a vieții mele, prima iubire… MUZICA! După mult timp în care m-am pierdut, m-am regăsit și m-am căutat, cred că cel mai înțelept este să fac ce îmi place și ce simt! Simt să cânt și să transmit tot ce am de zis prin intermediul muzicii. Lansez imediat o melodie superbă, vreau să cânt live și am planuri mari în sensul ăsta! Spun da tuturor provocărilor de pe parcurs.

Ana Baniciu, un copil cuminte: “Le amintesc alor mei ce părinți norocoși au fost”

Ce fel de copil erai? Ce nebunii și trăznăi făceai?

-Culmea, am fost un copil extrem de cuminte! Mereu le amintesc alor mei că au fost și sunt niște părinți norocoși! Nu am făcut mari năzbâtii pentru că nici nu aveam mult timp la dispoziție, am fost un copil extrem de ocupat… școala germană, școli de pian, muzică, canto, actorie, cor , plecări din țară. Așa că nu am avut timp de “spatele blocului” sau de multă joacă cu păpușile, cu toate că tanjeam uneori după astfel de activități.

“Am machiat, cu ojă, toată colecția de păpuși”

O trăznaie pe care mi-o amintesc este faptul că am “machiat” toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă , cu prietenă mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic au fost distruse! Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!

Ai fost fata mamei sau fata tatălui?

-De mică mi-am dorit să fiu independență și să mă maturizez rapid ca să pot lua decizii singură. Dar dacă e să stabilim, clar sunt fata mamei pentru că mama a stat toată copilăria după mine peste tot, ea m-a format și m-a sprijit constant și activ! Tată ne privea din umbră și avea mare încredere în ce decizii ia mama mea, el fiind mai mereu plecat la concerte sau în turnee prin lume!

Ce a moștenit Ana Baniciu de la părinți: “Mereu îmi spune că eu sunt o visătoare ca tata”

Ce lucruri importante ai învățat de la părinții tăi? În care din ei simți că te regăsești mai mult?

-De la tata am moștenit talentul și iubirea pentru muzică și latura asta artistică pe care am simțit-o inconștient de când m-am născut! De la mama am ochii, intuiția și formarea mea că om și cred că asta este o treabă foarte grea. Și mai cred că ea s-a descurcat de minune în ceea ce mă privește. Maică-mea mereu îmi spune că eu sunt o visătoare ca Mircea și că am și o latură mai ciudată care mie îmi place foarte mult… probabil se referă la latura de artist.

Cum este relația cu fratele tău, Victor? Ești confidenta lui? Îi dai deja sfaturi?

-Da! Clar! Sunt confidenta lui și mă bucur enorm că el a crescut frumos și că este un băiat cu o creștere frumoasă și cu conștiința. Se apropie de majorat, este un băiat frumos și, ce credeți… și lui îi place foarte mult muzica! Face producție muzicală și arde de nerăbdare să aibă succes și să fie și el independent. Asta înseamnă că la capitolul asta semănăm foarte mult.

Îți mai aduci aminte, când erai micuță, care a fost prima melodie pe care ai cântat-o și de la care a pornit pasiunea pentru muzică?

-Primele melodii au fost în limba germană pentru că am studiat toată copilăria și adolescența germană… cea mai grea limbă din lume. După am făcut parte din corul Allegretto și au urmat mulți ani de colectiv, de cântat peste tot în lume și de călătorii absolut fabuloase! La cor cântăm piese în toate limbile pământului , melodii pe care le mai știu și acum!

“A fost un moment de dezamăgire totală”

Cum ai intrat în Lala band? Cum te-a schimbat acest proiect?

-În Lala band nu am intrat inițial, am ieșit fix înainte de finalul castingului și doamna Ruxandra Ion mi-a dar un rol episodic în serial. A fost un moment de dezamăgire totală, dar cu timpul mi-am dat seama că la dezamăgiri de genul asta eu reacționez neașteptat de bine. Plus că, după fiecare etapă de genul ăsta, a urmat ceva extraordinar în viața mea. În cazul Lala Band am fost perseverentă, am continuat să merg pe platourile de filmare timp de un an după care Ruxandra Ion a hotărât să mă introducă în serial și în trupă cu “normă întreagă” , și cred că i-am demonstrat că am meritat. A fost o experiență superbă, ne-am bucurat de un succes inimaginabil pe care noi toți nici nu am îndrăznit vreodată să ni-l imaginăm. Am fost idolii unei generații.

Care a fost cea mai de neuitat întâmplare de la Asia Express? Ai simțit vreodată că nu mai poți și că vrei să pleci acasă?

-Am simțit poate că nu mai pot fizic, dar psihic eu am fost foarte pregătită pentru că îmi doream din suflet să ajungă trenul asta în gară. Îl așteptam de mult timp și știam ce o să însemne pentru mine și evoluția mea. , o experiență care m-a făcut să înțeleg că sunt mult mai puternică decât îmi imaginam și că pot muta munții din loc!

Ana Baniciu, pusă la punct de mamă când i se “urca la cap” celebritatea

Eșți o femeie asumată, care spune adevărul fără probleme. Așa că te întreb: a existat vreodată un moment, în viața ta, când ai simțit că celebritatea ți se “urcă” la cap?

-La capitolul ăsta tot mama m-a ținut mereu în frâu și, când aveam momente de genul ăsta, imediat mă punea la punct. Aici mă refer la perioada de adolescență în care toți avem impresia că suntem mult mai puternici decât suntem în realitate. Am prieteni buni care mă cunosc de peste 20 de ani și îmi spun mereu că, în esență, sunt exact aceeași Ana. Și așa îmi doresc să rămân.

Când ți-ai dat seama că viața nu e roz, când ai trăit prima dezamăgire?

-Cel mai probabil în copilărie am realizat că nu totul este roz, că oamenii se mai și ceartă, că trebuie să lupți mult pentru ceea ce îți doreșți și că drumul e anevoios, dar mi-am asumat asta și am avut norocul că sunt un om optimist. Am întâmpinat multe probleme și am traversat perioade dificile, dar cred că am știut să le gestionez. Acum sunt de părere că există soluții pentru orice atât timp cât suntem sănătoși. Am început să pun accent pe alte lucruri, iar spiritualitatea și credința mă ghidează în general în tot ce fac… este ca un scut!

“Edi mi-a arătat că se poate trăi atât de frumos și de liniștit alături de perechea ta. Eram sceptică”

Când te-ai îndrăgostit prima dată? La cum spui că ți-a schimbat iubitul tău percepția asupra căsătoriei și a unei vieți de familie, bănuiesc că el este marea iubire…

-Da! Edi este cel care mi-a arătat că se poate trăi atât de frumos și de liniștit alături de perechea ta… eram sceptică. A fost o surpriză imensă pentru că a venit într-un moment în care eu eram aproape convinsă că treaba asta cu iubirile nu e neapărat pentru mine. Suntem de aproape doi ani împreună și ne gândim zilnic cum să ne facem viața mai frumoasă unul celuilalt.

Ai declarat că, atunci când se termină pandemia, te vei căsători cu Edi. Să ne așteptăm la frumosul eveniment?

-Da! Cel mai probabil o să urmeze anul următor. Suntem ocupați în momentul ăsta, eu cu lansările și proiectele mele, iar el în business, dar

Ana Baniciu vrea să devină mamă: “Crescutul unui copil mi se pare cel mai greu și riscant lucru din lume!”

Eșți o femeie specială și sigur îți doreșți copii, la un moment dat. Te-ai gândit vreodată ce ai vrea să moștenească de la tine, care sunt cele mai importante lucruri pe care vrei să le insufli copiilor tăi?

-Mie crescutul bine al unui copil mi se pare cel mai greu și riscant lucru din lume! Îmi doresc foarte mult să fiu mamă și mă gândesc mult la faptul că îmi doresc enorm să crească așa cum am crescut eu. Să fie pasionați și poate chiar puțin ocupați, evident cu ce își doresc și simt ei. Știu că nu s-a scris vreodată vreun manual de creștere al copilului și asta îmi da emoții. Ce îmi doresc înainte de toate este să am niște copii fericiți, care să își asculte intuiția și să facă ce simt și ce vor ei… eu am să ii sprijin mereu așa cum și ai mei au făcut-o.

“M-am trezit cu 20 de tarantule pe mine și cu una prăjită în stomac”

Ce lucruri nu ai face niciodată, indiferent de circumstanțe?

-Never say never! În Asia am descoperit că singura mea fobie sunt tarantulel și, la final, m-am trezit cu 20 de tarantule pe mine și cu una prăjită în stomac. Îmi plac provocările, dar cele frumoase, din care am ce învăța! Niciodată nu aș face ceva care să strice numele răsunător pe care îl port. Asta mi-am propus de la început și continui treaba asta.

“Sunt la o cură intensă de îngrășare”

Arăți superb și ai mereu grijă de tine, dar care este viciul alimentar la care nu poți renunta?

-Eu acum sunt la o cură intensă de îngrășare! Da! Îmi asum că după această replică majoritatea cititoarelor mă vor detesta, dar asta este… pot mânca tot ceea ce îmi doresc! Cred însă că am câțiva ași în mânecă, faptul că mănânc puțin și des și că nu îmi place dulcele. Cât despre renunțat , pâinea este un aliment la care mi-ar fi foarte greu să renunț!

Spune-mi trei calități și trei defecte ale tale.

-Calități: Am o intuiție extrem de puternică, sunt un ascultător foarte bun și am răbdare. Iar defecte: las de multe ori lucrurile pe ultima sută de metri… se pare că așa lucrez eu bine, presată de timp!