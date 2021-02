Ana Baniciu e pregătită de nuntă! Declarația șoc din timpul show-ului Te cunosc de undeva

Ana Baniciu este mai pregătită ca niciodată să se căsătorească cu iubitul ei, Edy Kovacs. Declarația șocantă a fost făcută în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, unde este concurentă de câteva luni bune.

Vestea uimitoare a fost făcută de fiica celebrului artist Mircea Baniciu în cea mai nouă gală a show-ului transformărilor, chiar în timp ce Mirela Vaida era pe scenă. Prezentatoarea de la „Acces Direct” i-a dat viață Madonnei, care la finalul piesei aruncă buchetul.

Acela a fost momentul în care Ana Baniciu prinde buchetul de flori, fiind convinsă că este un semn. „Mă mărit!”, a spus frumoasa blondină în fața colegilor de la „Te cunosc de undeva!”, care au rămas complet surprinși de reacția acesteia.

Ana Baniciu, veste surprinzătoare. E gata să meargă la altar?

„Gata, mă mărit!”, mai adaugă norocoasa Ana Baniciu, după ce prinde buchetul de flori la finalul interpretării piesei „Material Girl” de către actrița și cântăreața, Mirela Vaida.

„Vezi că am mână bună! Am măritat și am însurat mulți oameni la viața mea, ba unii dintre ei au și câte 3 copii acum!”, îi spune gazda de la Acces Direct colegei sale de emisiune, fosta concurentă de la Asia Express.

Întregul moment poate fi urmărit în ediția de săptămâna aceasta, sâmbătă, începând cu ora 20:00. Dezvăluirea este făcută în show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, unde Ana Baniciu venea recent cu o altă veste importantă.

Mai exact, câștigătoarea primului sezon „Asia Express” vrea să facă din nou echipă cu prietena sa cea mai bună, Raluka, cu care a mai colaborat în trecut. În prezent, concurează alături de Andrei Ștefănescu.

Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt împreună de câteva luni, blondina fiind extrem de discretă în ceea ce privește relația amoroasă. Cântăreața a evitat să ofere prea multe informații despre povestea de iubire pe care o trăiește, însă a lăsat un mesaj pe Internet.

„Nici nu știu ce să scriu pentru că este pentru prima dată când fac o postare atât de personală și am emoții?! Să aveți sărbători minunate, înconjurați de iubire! Eu sunt cea mai fericită!♥️”, scria vedeta pe Instagram, în decembrie 2020.

