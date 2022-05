Ana Baniciu, în doliu! Mama cântăreței a încetat din viață

Ana Baniciu traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Femeia care i-a dat viață a murit și a lăsat în urma sa o durere imensă în sufletul artistei. Cântăreața a fost până în ultima clipă lângă mama sa. Ana Baniciu a ținut să împărtășească durerea prin care trece, legată de pierderea mamei sale, cu prietenii ei virtuali.

Solistei Ana Baniciu i-a murit mama

și-a anunțat prietenii virtuali, că femeia care i-a dat viață, a plecat pentru totdeauna de lângă ea. Tânăra cântăreață a fost permanent lângă mama ei în ultimele două luni. Ea a mărturisit că au purtat cele mai frumoase și emoționante discuții, de la mamă la fiică.

Fiica lui Mircea Baniciu a scris un mesaj extrem de emoționant despre mama sa, în dreptul unei imagini în care apare alături de aceasta.

„Adina, mama care si-a dedicat intreaga viata copilei ei, care a sprjinit-o si a trait pentru un singur om… pentru mine! Am stat in ultimele 2 luni alaturi de ea, am respirat in acelasi ritm si ne-am spus tot ce era frumos si poate am mai uitat sa spunem. Am fost alaturi de ea pana la ultima suflare si am condus-o spre un loc luminat.

Mama mea nu pleaca niciodata de langa mine, ea este cu mine la fiecare pas si ma ghideaza! Mama mea sfanta si buna pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima si cea mai importanta lectie, lectia vietii si intelepciunea atunci cand vine vorba de moarte!

De multumit, am sa iti multumesc in fiecare zi din viata mea pentru ca ai fost, esti si vei fi langa Ana ta care are planuri mari si care nu o sa stea o secunda, o sa te faca mandra in continuare, asa cum a facut-o si pana acum! Te iubesc cu toata fiinta mea, in fiecare secunda! ♥️”, a scris pe Instagram.

A fost prima soție a lui Mircea Baniciu

Mama sa a fost prima soție a cantautorului Mircea Baniciu. Femeia a fost întotdeauna lângă solistă, pe care a sprijinit-o și căreia i-a oferit, cele mai bune sfaturi. Artista a simțit, încă de când era copil, dragostea și protecția mamei sale.

Aceasta și-a ajutat fata să ia cele mai bune decizii pentru viața și cariera ei. Ulterior, artistul Mircea Baniciu, în vârstă de 72 de ani, și-a refăcut viața cu Alina Nemeș, care i-a dăruit un băiețel pe nume Victor, care acum are vârsta de 9 ani.