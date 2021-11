Interviu cu Ana Baniciu. Din ce face bani fiica lui Mircea Baniciu, când se căsătorește și cum a ajuns cu duba la un orfelinat

În urmă cu aproape o lună, Ana Baniciu lua pe toată lumea prin surprindere când anunța logodna ei cu tânărul afacerist, Edy Kovacs. Vedeta ne-a oferit acum un interviu exclusiv în care ne-a vorbit despre relația lor, ce planuri de viitor au împreună.

Ana Baniciu, dezvăluiri exclusive despre relația cu iubitul său și nuntă

Deși nu formează un cuplu de foarte mult timp, cei doi sunt mai fericiți ca niciodată. Frumoasa blondină spune că a știut din prima clipă faptul că Edy este sufletul ei pereche și că împreună pot avea un viitor frumos. Și-a creionat deja nunta de vis și recunoaște că se vede mamă alături de bărbatul iubit.

”Atunci când l-am întâlnit pe Edy, tocmai schimbasem tipologia de bărbat pe care o căutam. Până la Edy, m-am gândit să îmi iau un bărbat care să semene cât de cât cu tata și am făcut niște alegeri total greșite. După asta, mi-am schimbat tipologia și am spus că eu caut un om nepotrivit pentru mine și așa a apărut Edy, după ce mi-am schimbat puțin mindset-ul. E o relație foarte frumoasă, care a decurs foarte natural din primul moment și așa ne-am dat și seama că e o relație de durată. Suntem foarte fericiți împreună, nu ne certăm niciodată, ceea ce ne face să ne dorim să ne continuăm viața așa, în liniște și în pace și în iubire.” a declarat cântăreața.

ADVERTISEMENT

“Vrem să avem o nuntă relaxată, fără teste COVID, fără Poliție”

Vedeta a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu numai ea s-a bucurat pentru relația sa, ci și prietenele ei, care abia așteptau să o vadă și cu zâmbetul pe buze, alături de un bărbat care să o facă fericită, după cum spune artista.

”Noi suntem împreună de un an și puțin, dar ne-am mișcat rapid. Nu cred că ai nevoie de mari confirmări că ești cu persoana potrivită. În momentul în care simți, simți. Prietenele mele așteptau de foarte mult timp momentul ăsta în viața mea, dar cred că îl așteptau pe Edy în viața mea și chiar se întrebau de ce nu apare cineva drăguț și care să mă iubească, care să mă înțeleagă… S-au bucurat foarte mult pentru mine. Suntem niște oameni fericiți și împliniți, care își doresc să facă și copii la un moment dat.” ne-a povestit Ana Baniciu.

ADVERTISEMENT

Artista ne-a dezvăluit și că abia așteaptă să organizeze nunta cu Edy, însă au decis să aștepte să se liniștească situația creată de pandemia de COVID-19. Vedeta speră să aibă o nuntă mare, cu sute de invitați, la care să se poată distra pe cinste, fără prea multe restricții.

”Va urma și nunta, dar nu în viitorul apropiat, pentru că vrem să avem o nuntă frumoasă, cu toți apropiații și cu toți oamenii pe care îi cunoaștem și care ne-au fost alături, în general. Iar asta n-ar fi posibil acum, în perioada asta. Vrem să avem o nuntă relaxată, fără teste COVID, fără Poliție, dacă se poate. Așadar, în momentul în care se va termina și această pandemie, sperăm cât mai repede, veți primi și invitații la nunta noastră.” a declarat Ana Baniciu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce părere are Mircea Baniciu despre iubitul fiicei sale

Ana Baniciu susține că Edy este primul bărbat din viața ei pe care l-a prezentat familiei, iar că părerea părinților despre tânărul afacerist este una foarte bună. Ba mai mult, fiica lui Mircea Baniciu susține că, de când Edy a intrat în familia ei, el este acum …vedeta.

”Edi este primul bărbat pe care eu l-am prezentat părinților mei. Chiar dacă am mai avut relații, am considerat că relațiile acelea erau trecătoare, și nu am vrut să îi dezamăgesc, prezentându-le niște oameni cu care, cumva eram, cred că inconștient, convinsă că nu se va transforma în ceva serios. Tata mă întreba de ceva vreme când îi prezint pe cineva, dar i-am spus că va veni momentul și că îi voi prezenta un băiat care merită. ” a mai spus cântăreața.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ana Baniciu spune că și ea se înțelege la fel de bine cu părinții iubitului său, dar și cu sora acestuia, care, între timp, i-a devenit blondinei o foarte bună prietenă.

”Când a apărut Edy, n-am ezitat, am fost la tata și l-a cunoscut și se înțeleg foarte bine, ba chiar cred că am ajuns eu pe locul doi, pentru că toată familia mă întreabă de Edy, nu de mine, el este vedeta familiei. Și el are o familie foarte frumoasă, are și o soră cu care mă înțeleg foarte bine, mi-a devenit prietenă, și doi nepoței pe care îi iubim extrem de mult. Părinții lui țin la mine foarte mult și se bucură că am apărut în viața lui.” a mai spus Ana.

ADVERTISEMENT

Cum face Ana Baniciu bani pe timp de pandemie

În timp ce pandemia de coronavirus le-a dat multora bătăi de cap, Ana Baniciu e pe val. Chiar dacă numărul concertelor nu mai este la fel de mare ca în mod obișnuit, vedeta câștigă sume frumușele din contractele de imagine pe care le are, dar și diverse colaborări.

”Sunt bine, sunt liniștită, stau mai mult în casă în perioada asta, pentru că e o perioadă destul de ciudată pentru toată lumea. Eu am încercat să mă adaptez la ce se întâmplă acum, pentru că e o chestie de durată și nu am vrut să îmi schimb viața cu totul. Nu sunt vreo panicoasă, dar e o teamă constantă în ceea ce privește părinții și familia. Eu am părinți în vârstă și îmi e teamă, mă gândesc la tot felul de scenarii, dar până acum totul a fost bine.” ne-a mai povestit Ana.

Muzica rămâne însă marea pasiune a blondinei, așa că are de gând să lanseze și câteva melodii noi, care să marcheze noua etapă din viața artistei, Ana plănuind o întoarcere în forță la începutul anului, chiar de ziua ei.

”Am foarte multe campanii de imagine, online-ul este online și funcționează, și mă bucur tare mult că funcționează, și măcar așa reușim să intrăm în contact cu alți oameni. Pe lângă asta, am avut foarte multă treabă și în studio, am două piese pe care vreau să le lansez de ziua mea. Sunt niște piese de maturizare în ceea ce mă privește. Am niște proiecte destul de mari.” a declarat Ana Baniciu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ana Baniciu:”Vreau să mă ocup de cauze umanitare”

Iar cum ”dar din dar se face Rai” și Ana Baniciu este de aceeași părere. Vedeta ne-a spus că ar vrea să se axeze mai mult pe ajutorarea celor mai puțin norocoși. Chiar și zilele trecute, artista și logodnicul ei au strâns câțiva saci cu haine și au mers împreună să îi doneze unui orfelinat.

”Zilele trecute am strâns o dubă cu haine și am dus-o la un orfelinat. Am putea spune că este și momentul oportun să facem gesturi bune și pentru oamenii care chiar sunt necăjiți și o să mai facem treaba asta. Vreau să mă ocup în următoarea perioadă și de cauze umanitare, vreau să mă implic, dezinteresat complet, pentru că sunt omul care vrea să schimbe ceva și vreau să ajut, într-un fel sau altul. Iubitul meu mă susține în tot ceea ce fac și asta a fost o idee comună, și m-a bucurat că a venit și din partea lui.” a mai povestit Ana.

Cum se menține vedeta într-o formă de invidiat

Pe lângă vocea frumoasă, Vedeta le dă clasă multor femei cu forma sa fizică, însă un corp ca al Anei nu se obține atât de ușor. Cântăreața are mare grijă de felul în care arată și ceea ce mănâncă.

”La sală nu am mai ajuns, în prima parte a pandemiei am făcut sport acasă, cu un antrenor online, iar acum m-am apucat de pilates, fac cu un antrenor personal, de trei ori pe săptămână, într-un salon de pilates. Momentan nu sunt pregătită să mai merg la sală, pentru că e aglomerat și încerc să evit aglomerația. Oricum, cred că am făcut foarte mulți ani sală, am făcut vreo nouă ani sală constant și cred că vreau să schimb un pic stilul, momentan. Poate pe parcurs mă voi întoarce în sală, dar nu acum.”, spune Ana Baniciu.

Ruptura dintre Ana Baniciu și mersul la sală s-a produs chiar în momentul în care s-a întors din Asia Express, după cum ne-a povestit chiar blondina. Efortul depus în cursa pentru marele premiu și-a pus amprenta și asupra corpului vedetei.

” După Asia Express m-am simțit foarte obosită, acolo s-a produs ruptura mea cu sala, am mai încercat eu după, dar din Asia Express m-am întors atât de obosită fizic, încât am spus că o să iau o pauză de la sport în momentul acela. Nici kilogramele nu mă mai ajutau să mai fac vreun sport, pentru că eram extrem de slabă.” ne-a mai spus cântăreața.

Pe cine susține fosta câștigătoare Asia Express în noul sezon

de la Asia Express din sezonul 1, Ana Baniciu este acum telespectator. Vedeta susține că nu își poate stăpâni trăirile atunci când vine vorba despre a se uita la noile ediții, dar și că în această cursă nu este importantă doar condiția fizică.

”Mă agită foarte tare să mă uit la Asia Express, iar cei care au fost acolo înțeleg, pentru că știi prin ce au trecut persoanele respective, știi cât de greu este și nu poți să stai doar pe canapea și să te uiți la Asia Express. Mie îmi vine să sar, să urlu, să mă duc să îi cert, să îi trezesc la realitate. Am preferați în competiție, Emi și Cuza. I-am ales de la început și îi susțin în continuare. Sunt preferații mei prin prisma faptului că nu trebuie doar să ai condiție fizică, trebuie să ai și stăpânire de sine, să nu te ia valul, trebuie să fie mai multe lucruri acolo.” a conchis Ana Baniciu.