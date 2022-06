Ana Baniciu, la o lună de la moartea mamei sale: ”E timpul pentru un nou început”

La o lună de zile de când și-a pierdut mama, Ana Baniciu, fata lui Mircea Baniciu, a lansat o piesă cu DJ Project, ”Iubirea mea”, și va însoți trupa la concerte.

Protect nou anunțat de Ana Baniciu: ”Mama mă protejează de acolo, de sus”

Ana Baniciu când și-a condus mama pe ultimul drum. Tânăra a avut o legătură specială cu femeia care i-a dat viață și a suferit enorm după ea. Cu toate acestea, artista încearcă să treacă peste moartea ei. Ana Baniciu susține că simte cum mama sa este mereu lângă ea și că o veghează de acolo, de sus.

”Încerc să trec peste pierderea mamei cu credința că ea e lângă mine și cu faptul că am oameni lângă mine, care mă ajută să trec peste acest lucru. Sunt înconjurată de persoane care țin la mine și știu că mama e lângă mine și că mă protejează de acolo, de sus”, a declarat, pentru FANATIK, Ana Baniciu, fata lui Mircea Baniciu.

Ana Baniciu: ”În acești doi ani m-am regăsit”

Ana Baniciu, fata lui Mircea Baniciu, a revenit pe piața muzicală, după o pauză muzicală de aproape doi ani. Solista vine în atenția fanilor ei cu o poveste neașteptată, pusă în versuri și în note. Cântăreață, compozitoare și actriță, Ana a debutat ca membră a trupei LaLa Band, lansând ulterior single-uri precum “N-a fost să fie”, “Csf n-ai csf” și “Narcotic”.

”În acești doi ani m-am regăsit și mă bucur că sunt în combinația aceasta acum. Am vrut să am o pauză, să văd cum vreau să continui cariera muzicală”, a declarat, pentru FANATIK, Ana Baniciu, fata lui Mircea Baniciu.

Artista abia așteaptă să urce pe scenă în concerte, alături de băieții de la DJ Project.

„Sunt extrem de încântată de colaborarea cu DJ Project și de „Iubirea mea”, prima piesă pe care o lansăm împreună. Abia aștept să o cântăm și în concerte și să văd live feedback-ul oamenilor. E timpul pentru un nou început și cred că piesa asta îl marchează cel mai bine”, spune Ana.

”Duc mai departe numele Baniciu”

Ana Baniciu este fiica lui Mircea Baniciu, care a cântat ani de zile în trupa Phoenix. Întrebată cum este să fii fata reputatului artist Mircea Baniciu, tânăra solistă susține că este extrem de fericită că duce mai departe numele tatălui ei.

”E frumos. Vine la pachet cu multe, dar e minunat că îi moștenesc talentul și cumva duc mai departe numele Baniciu”, a mai declarat Ana Banici, pentru FANATIK.

Ana Baniciu, planuri de nuntă. Cine este logodnicul ei

În plan personal, Ana Baniciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Edy Kovacs, cu care este logodită de anul trecut. Acesta a cerut-o în căsătorie, în timp ce se aflau într-o vacanță în Italia.

Cei doi se iubesc mult, așa că artista nu a stat pe gânduri și Fata lui Mircea Baniciu a mărturisit că amândoi își acordă libertate unul altuia și se susțin reciproc, în tot ceea ce fac.

”Avem treabă multă vara aceasta, au început concertele. Am fost cerută de soție anul trecut, când am primit și inelul de logodnă, dar încă nu am stabilit nimic”, a mai declarat Ana Baniciu, pentru FANATIK.

În timp ce solista cu rudele și prietenii, iubitul ei vrea o petrecere mai mare. Ana Baniciu vrea ca la nunta ei, oamenii să se distreze foarte tare, iar ei, ca miri, să fie relaxați, întrucât susține că a văzut multe nunți unde cei care-și uneau destinele era foarte stresați.