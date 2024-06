Ana Baniciu, primele declarații după ce a născut. Ce promisiune a făcut artista. Exclusiv

Ana Baniciu a făcut primele declarații după ce a născut un băiețel, vedeta devenind mamă pentru prima oară. Artista se ocupă acum numai de bebelușul ei, unul extrem de dorit, și a făcut o promisiune pentru toți fanii ei, prin intermediul FANATIK.

Ana Baniciu a născut un băiețel. Cum se simte artista

Ana Baniciu a devenit mămică de băiat marți, 4 iunie 2024, iar informația a făcut înconjurul internetului astăzi. Cântăreața care trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Edy Kovacs este în culmea fericirii, iar pentru o perioadă vrea să nu mai audă de nimic altceva, ci să se ocupă doar de feciorul ei.

Contactată de FANATIK pentru a afla cum se simte, având în vedere că încă e la spital, conform unor declarații făcute de tatăl ei, Mircea Baniciu, pentru , Ana ne-a spus că nu trebuie să existe motive de îngrijorare, căci totul e bine, conform așteptărilor.

Artista ne-a spus că va reveni, atunci când se va simți pregătită, să ofere detalii despre cum a decurs nașterea, dar și câte kilograme are băiețelul.

„Sincer, nu mă simt în stare să vorbesc. Sunt cu bebe, e un moment… Toate sunt bune, mulțumesc”, ne-a transmis Ana Baniciu. Vedeta a completat, promițând pentru FANATIK, că va aduce publicului toate detaliile necesrae despre copilașul ei atunci când va considera de cuviință: „O să anunț eu ce și cum”.

Raluka, alături de prietena ei. Ce a dezvăluit despre sarcina Anei: „Am trecut prin toată panica”

Ana Baniciu intră, de azi, în În urmă cu ceva timp, buna ei prietenă, Raluka, a mărturisit pentru FANATIK că va fi alături de ea dacă va avea nevoie cu privire la creșterea copilului.

și câteva lucruri neștiute despre sarcina ei. În vacanța pe care cele două au avut-o în Israel, chiar în timp ce țara era atacată de gruparea teroristă Hamas, Ana era însărcinată fără să știe.

„Știam cumva, adică mă așteptam că știam că își doresc foarte tare să devină părinți. Ne așteptam cumva foarte repede ca după nuntă să se întâmple asta. Apropo de asta… E destul de funny. Noi când eram în Israel (n. red.: fetele au prins ziua de 7 octombrie 2023, în care Hamas a atacat statul evreu), ea era însărcinată și nu știa.

Și am trecut prin toată panica de acolo. Chiar am postat niște poze amândoudă, de acolo. Și… lumea credea că eu sunt însărcinată. Credea asta pentru că aveam o eșarfă care mă acoperea. Și, de fapt, ea era însărcinată. Am primit toți vestea foarte bine și așteptăm să vină pe lume bebelușul”, ne-a spus Raluka despre sarcina Anei Baniciu.

Raluka ne-a mai zis că Ana se poate baza oricând pe ea de acum înainte. Dacă va dori să plece în vacanță cu , ea va fi persoana ideală care să stea cu micuțul, căci are ceva experiență ca mătușică și e topită după copii.