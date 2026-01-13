Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA

ADVERTISEMENT

Ana Bărbosu în vârstă de 19 ani a decis să plece în Statele Unite pentru studii. Aceasta a ales Stanford University și a reușit deja să se facă remarcată în campionatul universitar.

Ana Bărbosu, cel mai bun debut din istoria NCAA

Menționăm faptul că gimnasta a câștigat medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice din 2024. De abia ulterior a luat decizia de a pleca în SUA. Și iată că noaptea trecută, aceasta a debutat în campionatul interuniversitar.

ADVERTISEMENT

Nu a durat mult, iar Ana Bărbosu a reușit să îi cucerească pe americani. Mai exact, gimnasta a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA în competiția de individual compus, unde s-a clasat pe primul loc cu nota generală de 39.400.

Iar aceasta nu este singura gimnastă româncă din peisaj. Lilia Cosman, care a făcut parte din lotul feminin de gimnastică la Paris, a ales și ea să studieze la Michigan State University. Tânăra a debutat în campionatul universitar în aceeași zi cu Bărbosu.

ADVERTISEMENT

Gimnasta româncă, extrem de apreciată de americani

Menționăm faptul că noaptea trecută, Universitatea Stanford a concurat împotriva Universității Denver. Iar .

ADVERTISEMENT

Gimnasta, care de altfel este și vicecampioană europeană la bârnă, a primit 9.900 l acest aparat. Aceasta este a doua cea mai mare notă din istorie pentru o debutantă.

Astfel, momentul ei a fost aplaudat de public și inclusiv colegele au rămas surprinse. Cât despre sărituri, la acest capitol, Ana Bărbosu a obținut 9.800, La sol, al treilea aparat, medaliata olimpică a realizat un exercițiu foarte reușit și a primit 9.875, cea mai mare notă din echipă.

ADVERTISEMENT

Lilia Cosman s-a făcut și ea remarcată

Astfel, prestația a trimis Universitatea Stanford direct pe primul loc. Ulterior însă, Denver a câștigat în final concursul. După cum spuneam anterior însă, Lilia Cosman a reușit și ea să se facă remarcată.

Gimnasta este româncă, dar s-a născut în SUA și a avut un debut solid pentru americani. Mai exact, Lilia Cosman a debutat pentru Michigan State University și a evoluat la paralele și sol.

Aici, ea a obținut notele 9.800 și 9.700, contribuind la performanța echipei sale. Cât despre NCAA, aceasta este organizația care coordonează sportul universitar din SUA.

NCAA a fost fondată în anul 1906 și gestionează competițiile pentru peste 1.000 de colegii și universități și organizează campionate naționale în 24 de sporturi. Și iată că Ana Bărbosu a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA.