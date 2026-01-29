Sport

Cutremur în sportul românesc: Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Decizia luată de Tribunalul Elveţian

Tribunalul Elveţian a admis apelul făcut de americanca Jordan Chiles şi pentru moment, Ana Bărbosu rămâne fără medalia de la Jocurile Olimpice. Cazul va fi rejudecat la TAS.
Marian Popovici
29.01.2026 | 15:16
Cutremur in sportul romanesc Ana Barbosu a ramas fara medalia de la Jocurile Olimpice Decizia luata de Tribunalul Elvetian
breaking news
Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Decizia luată de Tribunalul Elveţian. Sursa: colaj Fanatik
Continuă scandalului medaliei de bronz din finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris. Ana Bărbosu rămâne, din nou, fără medalie, după ce Tribunalul Elveţian a admis apelul făcut de Jordan Chiles.

Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Cazul, rejudecat la TAS

Asta înseamnă că, deocamdată, Ana Bărbosu va rămâne fără medalia de bronz. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a acordat medalia româncei, dar acum va fi nevoită să rejudece cazul, după apelul admis al americancei.

Tribunalul Federal Elveţian va întoarce cazul spre rejudecare şi românca are, din nou emoţii. La TAS se va analiza proba video a americanilor, Tribunalul indică şi grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Americanii susţin că noua probă video, furnizată de Netflix, va demonstra cum contestaţia din ziua finalei a fost depusă în timp util, conform Golazo. Până la rejudecare, medalia rămâne „în aer”.

Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
