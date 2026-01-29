Cutremur în sportul românesc: Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Decizia luată de Tribunalul Elveţian

Continuă scandalului medaliei de bronz din finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris. Ana Bărbosu rămâne, din nou, fără medalie, după ce Tribunalul Elveţian a admis apelul făcut de Jordan Chiles.
Asta înseamnă că, deocamdată, Ana Bărbosu va rămâne fără medalia de bronz. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a acordat medalia româncei, dar acum va fi nevoită să rejudece cazul, după apelul admis al americancei.
Tribunalul Federal Elveţian va întoarce cazul spre rejudecare şi românca are, din nou emoţii. La TAS se va analiza proba video a americanilor, Tribunalul indică şi grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.
Americanii susţin că noua probă video, furnizată de Netflix, va demonstra cum contestaţia din ziua finalei a fost depusă în timp util, conform Golazo. Până la rejudecare, medalia rămâne „în aer”.