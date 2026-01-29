Cutremur în sportul românesc: Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Decizia luată de Tribunalul Elveţian

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Cazul, rejudecat la TAS

ADVERTISEMENT

Continuă scandalului medaliei de bronz din finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris. , după ce Tribunalul Elveţian a admis apelul făcut de Jordan Chiles.

Ana Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice! Cazul, rejudecat la TAS

Asta înseamnă că, deocamdată, Ana Bărbosu va rămâne fără medalia de bronz. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a acordat medalia româncei, dar acum va fi nevoită să rejudece cazul, .

ADVERTISEMENT

Tribunalul Federal Elveţian va întoarce cazul spre rejudecare şi românca are, din nou emoţii. La TAS se va analiza proba video a americanilor, Tribunalul indică şi grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Americanii susţin că noua probă video, furnizată de Netflix, va demonstra cum contestaţia din ziua finalei a fost depusă în timp util, conform . Până la rejudecare, medalia rămâne „în aer”.

ADVERTISEMENT