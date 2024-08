Ana Bărbosu, decizie de ultima oră după apelul câștigat la TAS. Nu merge la Paris pentru a lua medalia de bronz! Ce urmează pentru ea în România

Ana Bărbosu și-a făcut dreptate la TAS. e. Cu toate acestea, ea a luat acum o decizie cu totul neașteptată.

Cum va intra Ana Bărbosu în posesia medaliei de bronz

Din informațiile FANATIK, Ana Maria Bărbosu a decis să nu se întoarcă la Paris pentru a-și ridica medalia olimpică. Sportiva a revenit în țară acum câteva zile și va primi bronzul într-un mod cu totul atipic, după ce a ratat șansa de a urca pe podium.

Reprezentanții COSR sunt cei care vor intra primii în posesia medaliei de bronz obținute de Ana Bărbosu la Paris. Aceștia o vor aduce în țară și, cel mai probabil, vor organiza un eveniment special pentru a o celebra pe gimnasta care a trecut prin momente extrem de complicate.

Ana Maria Bărbosu s-a declarat extrem de bucuroasă că judecătorii TAS i-au dat dreptate.

Ana Bărbosu: „Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace”

„Am primit această veste înconjurată de părinți. Eram în sufragerie și am văzut că după ora 19:00 urma să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de club și m-a întrebat dacă am văzut.

Nu am știut despre ce vorbește. M-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat. Sărbătoresc împreună cu familia. A fost o medalie chiar mult mai muncită de data asta.

E devreme spus că m-am liniștit. Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace. Următorul pas este să am o vacanță în care să mă pot liniști. Nu eram atât de convinsă că pot să ajung pe podiumul olimpic.

În ultimele zile, când mă pregăteam pentru finala de la sol, am spus că trebuie să fac cel mai bun exercițiu și să dau cât mai mult publicului și arbitrelor”, a explicat Ana Maria Bărbosu, conform .

După victoria Anei Bărbosu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, numărul de medalii câștigate de România la Jocurile Olimpice de la Paris ajunge la 9: 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz. La ediția trecută, din Tokyo, sportivii tricolori au obținut doar 4. Este cea mai bună performanță a României din ultimii 16 ani.