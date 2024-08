Ana Bărbosu, devastată după ce a pierdut medalia de bronz în urma contestației americanilor! Românca nu s-a putut opri din plâns: „Doar eu ştiu ce e în inima mea”

, care doreau o nouă clasare pe podium. Ana Bărbosu a simțit că poate obține un rezultat bun pentru România, l-a obținut, dar visul i-a fost spulberat rapid.

Ana Bărbosu, distrusă după ce a pierdut podiumul

Gimnasta româncă a pierdut in-extremis podiumul, după ce reprezentanții americanilor au făcut contestație. Ana Bărbosu se clasase pe poziția a treia la final, dar creșterea notei americancei a produs stupoare pentru gimnastă.

ADVERTISEMENT

„A fost o finală la care nu mă așteptam să o prind, în primul rând. Am plâns două zile în continuu, de emoții, până acum. M-am gândit că mai bine plâng înainte decât după, că tot aveam emoții în continuu.

Când am văzut că am făcut cel mai bun exercițiu din această competiție, am fost foarte mândra de mine. Sunt în continuare. Când am văzut că sunt pe trei am simțit excelent și am spus ‘Wow, aduc România din nou pe podium la Olimpiadă, la gimnastică?’.

ADVERTISEMENT

După aceea a fost decizia arbitrelor să schimbe chestia asta.. Cam multe se întâmplă.. Eu sunt dezamăgită de decizie. În inima mea știu că am făcut tot ce am putut.. Știu că primul rezultat a fost..

Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce e în inima mea e în inima mea. Mi-aș fi dorit mai mult ca pe locul trei să fie România, decât tot America“, a spus Ana Bărbosu la final, plângând de tristețe.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat la proba de sol

Ana Bărbosu s-a clasat inițial pe poziția a treia, cu o notă de 13.700, asemenea altei gimnaste românce, Sabrina Voicu. Însă, din cauza unui exercițiu de dificultate mai mică, cea de-a doua s-a aflat sub Ana Bărbosu.

Ana Maria Bărbosu a oferit o prestație foarte bună, dar . Arbitrii au decis majorarea notei gimnastei americance, de la 13.666 la 13.766, ceea ce i-a adus bronzul.

ADVERTISEMENT

Cu o diferență de 66 de sutimi de locul patru, Ana Bărbosu nu a mai prins nicio medalie, plângând de tristețe. Aurul a fost adjudecat de brazilianca Rebeca Andrade, cu nota 14.166, iar argintul de Simone Biles, cu nota 14.133.