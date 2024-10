Ana Birchall, afectată profund de soarta românului Marius Balo, condamnat în China. “Am început să plâng când i-am citit scrisoarea”

Ana Birchall, candidata independentă la alegerile prezidențiale, a fost miercuri, 23 octombrie, invitata reputatului jurnalist Mihai Tatulici, care a revenit pe scena politică după 11 ani de pensie.

“Am început să plâng când i-am citit scrisoarea”

În cadrul talk-show-ului politic și social , candidata independentă la Președinția României a vorbit despre cazul românului Marius Balo, condamnat la 8 ani de închisoare în China.

Ana Birchall a dezvăluit că a aflat despre cazul profesorului român, atunci când era ministru al Justiției, dintr-o scrisoare care a impresionat-o până la lacrimi.

”Apucasem să îmi fac mapa și văzusem această scrisoare, eu nu am văzut o caligrafie mai impecabilă, dacă îl comparăm cu al meu. Mie mi s-a stricat scrisul de la Drept Roman, un scris impecabil. Și acea scrisoare exprima atâta durere, eu nu pot să redau în cuvinte, dar nu îmi este rușine să admit că am început să plâng citind”, a declarat Ana Birchall, în exclusivitate la FANATIK.

Fostul ministru al Justiției a subliniat că la scurt timp, după ce solicita să fie transferat în România pentru a-și executa pedeapsa, a început să facă primele demersuri.

”Imediat mi-am sunat consiliera, o doamnă Cristina, și i-am spus că vreau să am detalii ‘până mâine dimineață din direcția responsabilă de la Ministerul de Externe, tot! Vreau să văd fișa, ce s-a întâmplat, care este istoricul’”, a mai spus aceasta.

”E un drept fundamental”

De asemenea, candidata independentă la Cotroceni a luat legătura cu avocatul lui Marius Balo și i-a dat asigurări că va face tot ce poate ca să îl aducă în țară.

”După aceea i-am sunat avocatul și i-am dat instrucțiuni ca să îl anunțe că o să fac tot ce depinde de mine omenește ca să îl aduc acasă. Să îi respect un drept pentru că el nu cerea să fie eliberat condiționat, cum sunt fugarii ăștia. Nu, omul își cerea doar dreptul de a efectua această pedeapsă în închisoarea din România. E un drept fundamental”, a transmis Birchall la TATULICI LA FANAT1K.

”A mai stat acolo încă doi ani de zile”

Deși Ana Birchall spune că în numai trei luni de zile a obținut transferul românului, acesta a mai stat închis încă doi ani în China.

”Când a venit toată fișa, am vorbit cu avocatul, după aceea am luat toate măsurile necesare și ceea ce mă supără pe mine este nu numai că nu a fost adus în România, ci a mai stat acolo încă doi ani de zile”, a afirmat fostul ministru al Justiției.

”Eu am creat un precedent”

Mai mult, Birchall este de părere că a creat un precedent periculos pentru China care nu dorea transferul profesorului român și a explicat cum a reușit să convingă autoritățile chineze.

”Eu am creat un precedent. Eu am rezolvat transferul lui Marius în mai puțin de trei luni de zile, creând un precedent periculos cu partea chineză pentru că nu dorea să îi dea transferul pentru a nu fi arătată cu degetul că o să creeze acest precedent.

Sunt discuții pe care eu le-am avut și cu ambasadoarea și cu mai multe delegații și am rezolvat între patru ochi. I-am spus că dacă nu mi-l dă o să apelez la toți prietenii mei absolvenți de Yale Law School, unde eu am terminat masterat și doctorat, care e numărul 1 în lume, și am spus că o să îi dăm și în judecată, ‘nu mă costă niciun leu pentru că o să ia acest dosar pro bono’ și o să îi fac și de râs internațional de nu se văd ”, a transmis avocata în exclusivitate la FANATIK.

Potrivit ei, după acea discuție ”mi l-au dat și am obținut transferul cred că în trei luni de zile. După care eu am fost dată afară de la minister, iar povestea asta cu pandemia…Nu, trebuia să fie trimiși doi polițiști și să îl ia de acolo atât”.

”Nimeni nu a mișcat un deget”

Totodată, candidata la Cotroceni este de părere că dacă era adus în țară, Marius Balo era eliberat condiționat, însă din cauza nepăsării el a mai petrecut încă doi ani după gratii.

”Este un exemplu de nepăsare pentru că din punctul meu de vedere nici cei care au fost înainte nu au făcut nimic. Nimeni dinaintea mea nu a mișcat, niciunul dintre miniștri de la Justiție nu a mișcat un deget deși au avut scrisorile lui că am verificat, au murit acolo”, a conchis Ana Birchall.

