Ana Bodea revine pe micile ecrane. Ce rol va juca protagonista din Lia: „Am fost mai mult decât încântată”

Ana Bodea a intrat în inimile publicului din România odată cu interpretarea rolului principal din Lia, soția soțului meu. Producția s-a încheiat în noiembrie 2024, dar actrița va reveni curând pe micile ecrane.

Ana Bodea va juca într-un nou serial difuzat pe Antena 1

Fanii au primit o veste excelentă. Ana Bodea, cea care le-a câștigat inimile cu modul în care a interpretat rolul protagonistei, revine pe micile ecrane curând.

Serialul în care a debutat s-a încheiat pe 24 noiembrie 2024. Dar nu a durat mult până când , dar şi a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, a primit oferta de a se întoarce pe platourile de filmare.

Astfel, curând, va putea fi urmărită în în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Ea o va aduce la viață pe Alina, sora cea mică a lui Tudor, interpretat de Vlad Udrescu, şi fiica lui Basty – Andrei Aradits.

„Am fost mai mult decât încântată atunci când a venit propunerea de a interpreta un personaj nou într-un serial produs de doamna Ruxandra Ion. Am simţit că mă întorc acasă, acolo unde mi-am început cariera.

Este extrem de diferit faţă de ce am interpretat până acum. Alina are aproape 18 ani şi, uneori, are reacţii tipice unei adolescente rebele. Totuşi, ceea ce nu observă cei din jurul ei, este că Alina s-a maturizat mai repede decât ar fi trebuit, trecând prin experienţe îngrozitoare.

Ce experienţe? Abia aştept să aflaţi si sper ca acest personaj să ajungă la voi, în casele voastre, în inimile voastre, în sufletele voastre, exact aşa cum a ajuns şi Lia”, a dezvăluit Ana Bodea despre noul rol, conform

Cine mai joacă în serialul serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN spune povestea unei tinere abandonate la naștere, care își caută calea într-o lume plină de secrete, unde banii, puterea și deciziile complicate guvernează destinul.

Alături de Ana Bodea, vor juca nume cunoscute ale cinematografiei românești, precum Karina Jianu, Alina Chivulescu, Richard Bovnoczki, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Emilian, Radu Ştefan Bănică și Bogdan Iancu.

Totodată, din distribuție mai fac parte: Ştefan Iancu, Carmen Ionescu, Bebe Cotimanis, Rebecca Nicolescu, Adelaida Zamfira, Andrei Barbu, Alina Statie, Oana Hănţoiu, Adrian Rîmboacă, Ioana Flora, Elena Mogîldea, Reka Kovacs, Ilinca Gheorghiu, Mara Baboianu şi Antonia Crişan.