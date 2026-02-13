Sport

Ana Bogdan a ajuns în spital după Transylvania Open! Ce diagnostic dur a primit: „În timpul meciului am simțit că nu respir normal”

Ana Bogdan a ajuns în spital, la scurt timp după ce a revenit pe teren după o accidentare, cu ocazia Transylvania Open! Ce a pățit jucătoarea de tenis
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.02.2026 | 21:22
Ana Bogdan a ajuns în spital după Transylvania Open 2026. Foto: colaj Fanatik
La ediția din acest an a turneului WTA Transylvania Open, Ana Bogdan a revenit pe teren după o accidentare care a chinuit-o destul de mult și care a ținut-o departe de teren pentru o perioadă considerabilă.

Ana Bogdan a ajuns în spital după Transylvania Open

Românca a fost eliminată însă încă din primul tur la competiția de la Cluj-Napoca. Ea a fost învinsă acolo de poloneza Maja Chwalinska. Ulterior, din nefericire pentru ea, jucătoarea de tenis din România a fost nevoită să se interneze din cauza unor probleme destul de accentuate.

Ea a explicat acum că a început să se simtă destul de rău încă din timpul meciului respectiv, iar ulterior starea ei s-a agravat. Astfel, a fost nevoită să facă anumite analize ceva mai detaliate și așa a aflat că se confruntă cu o bronșită acută, dar și cu o pneumonie interstițială.

Mesajul transmis de jucătoarea de tenis către fanii săi

Așadar, Ana Bogdan a ajuns în spital și cel mai probabil urmează să lipsească din nou din circuitul WTA pentru o anumită perioadă, posibil destul de lungă și de această dată. Sportiva a simțit nevoia să își informeze personal fanii cu privire la situația ei prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Nu este ceva ce mi-aș fi dorit să împărtășesc cu voi deoarece ador clipele pline de viață, emoțiile pozitive și energia bună, dar nu există mereu doar răsărituri și curcubeie. Iar aceste momente doar mă fac să vreau să continui, să revin în locul sacru numit inimă și să găsesc acolo lumina care dă viață tuturor lucrurilor pe care le fac.

În timpul meciului jucat la Cluj, am simțit că nu respir normal și oboseam prea repede, dar am crezut că poate era din cauză că am fost emoționată de revenirea pe teren. În noaptea de după meci am început să mă simt puțin răcită, dar din nou nimic special. Simptomele s-au agravat și de la ce credeam că e o simplă răceală am aflat că nu era chiar așa, ci o bronșită acută și pneumonie interstițială.

Le sunt foarte recunoscătoare medicilor și tuturor persoanelor care au grijă de mine în aceste zile. Îmi iau timpul necesar pentru a mă recupera pas cu pas și abia aștept să mă întorc la antrenamente și în competiții. Sper să vă văd foarte curând!”, a scris Ana Bogdan pe Instagram, acolo unde a postat și câteva fotografii cu ea în spital.

