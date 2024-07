Ana Bogdan, anunț neașteptat la scurt timp după eșecul de la Jocurile Olimpice: ”Vreau și în 2028”

Sportiva noastră a fost , după un meci în care i-a pus mari probleme finalistei din acest an de la Roland Garros și Wimbledon.

Prima reacție a Anei Bogdan după înfrângerea de la Jocurile Olimpice

La finalul partidei care a pus capăt aventurii sale în proba de simplu de la Jocurile Olimpice, Ana Bogdan a mărturisit că a avut ceva probleme medicale înainte de venirea la Paris și nu s-a putut pregăti așa cum și-ar fi dorit.

”Nu aș spune că am avut ghinion, aș zice că e o experiență fantastică. Atmosfera pe care am trăit-o acolo pe teren a fost ceva incredibil, am avut pielea de găină de la început și până la sfârșit. Doar la meciurile de Fed Cup am mai trăit asemenea experiență, dar aici a fost ceva mai mult de atât.

Chiar dacă știam terenul, e altceva, vedeam tot timpul în față cercurile olimpice. Era ceva special, ceva ce nu am mai trăit până acum și mă bucur că sunt aici. Mă bucur că am făcut un meci bun, pentru că nivelul ei a fost foarte ridicat. Este o sportivă de Top 5 mondial și vine după două finale de Grand Slam pe suprafețe diferite și acest lucru spune multe despre puterea și nivelul ei.

Pentru mine, meciul ăsta în dă încredere și speranță pentru ce urmează. Nu a fost deloc o perioadă ușoară pentru mine, am avut și ceva probleme la tendonul ahilian drept și nu m-am putut antrena așa cum mi-aș fi dorit să o fac înainte de a veni aici. Au fost zile cu adevărat grele și mi-am dorit să nu vorbesc despre ele înainte de Jocuri. Am zis că vreau să păstrez o gândire pozitivă și să mă focusez pe recuperare”, a declarat Bogdan.

De ce nu au venit jucătoarele de tenis la ceremonia de deschidere

Sportiva noastră a explicat de ce nu a fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a dezvăluit că își dorește să fie prezentă și la ediția de peste patru ani, care va avea loc la Los Angeles.

”Noi nu am mai fost pe barcă. Dacă aș fi fost acolo la ceremonia de deschidere, astăzi nu cred că mai aveam energia să stau pe teren. Am fost acolo cu restul delegației până ei s-au urcat în autobuz ca să meargă spre barcă.

Oricum a fost un moment frumos, pentru că ne-am îmbrăcat în uniforme, eram cu toții acolo în Satul Olimpic, vedeam celelalte națiuni. Pentru mine a fost o experiență deosebită și îmi doresc mult să o retrăiesc în 2028. M-am uitat puțin la televizor, dar nu am putut să stau până la final, am adormit.

Când spui Nadia te gândești la România și invers. Eu când o văd e un sentiment de măreție, mă inspiră foarte mult. Chiar îmi doresc să fim cât mai mulți sportivi din țara noastră, indiferent de sportul pe care îl practicăm, care să dăm ceva și să fim puțin la nivelul la care a fost ea”, a spus Ana Bogdan.

Toate speranțele, în dublul cu Jaqueline Cristian

Jucătoarea în vârstă de 31 de ani a vorbit despre așteptările pe care le are în proba de dublu, acolo unde va face pereche cu Jaqueline Cristian. Cele două vor întâlni în runda inaugurală perechea japoneză Shuko Aoyama/Ena Shibahara.

”Voi merge să văd meciul de simplu al lui Jaqueline. Noi două mereu am jucat bine la dublu, iar cel de anul acesta în Billie Jean King Cup a fost unul fantastic. Noi nu suntem mari jucătoare de dublu, dar împreună mereu ne-am adunat puterile și am avut o altă energie.

Îmi doresc să pregătim bine acest meci și se ne bucurăm că suntem acolo pe teren și că ne reprezentăm țara, pentru că suntem printre cei mai buni și lume și este visul oricărui sportiv de performanță să ajungă la nivelul ăsta.

Nu știam că , dar mă bucur că a fost alături de noi. Este întotdeauna o prezență foarte importantă și este un sentiment de mândrie”, a încheiat Ana Bogdan.