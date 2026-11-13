Sport

Ana Bogdan, apariție incendiară în paradis! Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis. Galerie foto

Catalin Oprea
13.11.2026 | 09:26
Ana Bogdan aparitie incendiara in paradis Cum sa fotografiat jucatoarea de tenis Galerie foto
GALERIE FOTO
Ana Bogdan, apariție incendiară în paradis! Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis. FOTO: Instagram Ana Bogdan, apariție incendiară în paradis! Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis. FOTO: Instagram Ana Bogdan, apariție incendiară în paradis! Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis. FOTO: Instagram Ana Bogdan, apariție incendiară în paradis! Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis. FOTO: Instagram +7 FOTO
Ana Bogdan, apariție incendiară în paradis! Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis. FOTO: Instagram
Ana Bogdan s-a retras oficial din tenis în acest an, însă este în continuare foarte activă pe rețelele sociale. Sportiva i-a încântat pe fani cu imaginile din vacanță. Galerie foto
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Ana Bogdan (33 de ani) s-a retras discret din tenisul profesionist în 2026, an în care a participat la un singur turneu WTA, Transylvania Open. Sportiva a rămas însă foarte activă pe Instagram, unde are peste 150.000 de urmăritori. Aceasta a transmis recent că se gândește la vacanță și a postat mai multe imagini.

Ana Bogdan, cu gândul la vacanță

Ana Bogdan este cu gândul la vacanța exotică în care a fost în urmă cu mai multe luni. „Fizic sunt pe canapea și mă gândesc la următoarea mea lecție de echitație, dar cu gândul sunt aici”, a transmis sportiva pe contul său de Instagram, alături de mai multe imagini din vacanță.

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Sportiva a jucat ultimul meci din carieră în februarie, când a cedat cu 3-6, 2-6 în duelul cu Maja Chwalinska din primul tur al Transylvania Open. Ana Bogdan a fost extrem de emoționată la conferința de presă organizată după meci, însă nu și-a anunțat oficial retragerea. Între timp însă, aceasta a confirmat într-un mod discret că nu mai activează la nivel profesionist. În descrierea de pe profilul de Instagram, aceasta a trecut „fostă jucătoare profesionistă de tenis”.

Câți bani a câștigat Ana Bogdan din tenis

Ana Bogdan a activat în circuitul WTA timp de 17 ani și a câștigat peste 3.5 milioane de dolari din tenis. Cel mai bun an din cariera sa a fost 2023, când a câștigat două trofee WTA 125, la Iași și Parma, și a urcat pe cea mai bună poziție din carieră, locul 39. Aceasta a disputat și două finale la turnee WTA 250, la Varșovia în 2022 și la Transylvania Open în 2024, însă a fost învinsă de Caroline Garcia, respectiv Karolina Pliskova.

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Cea mai bună performanță a sa la turneele de Grand Slam este calificarea în turul 3, pe care l-a disputat de patru ori, la Australian Open în 2018, la Roland Garros în 2021 și 2024 și la Wimbledon în 2023. Ana Bogdan a reprezentat România la Jocurile Olimpice desfășurate la Paris în 2024, fiind eliminată în primul tur de a patra favorită a turneului, Jasmine Paolini, scor 7-5, 6-3.

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