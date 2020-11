Ana Bogdan are coronavirus! Mesajul tulburător al sportivei: “Respiraţia este afectată”

ADVERTISEMENT

Cam așa voi arăta si eu in urmatoarele 14 zile 😁🙃 însă la mine nu părul este așa ravașit (sau poate si el in unele zile 😆🤭), ci respirația este…si muschii sunt putin afectati.. Dar sunt optimista ca ma voi recupera repede si voi fi bine.Tot ce imi doresc este sa fiti sanatosi cu totii si sa va protejati! 🙏🏼🙌🏼😷💚 That’s my look for the next 14 days 😁🙃 But it’s not my hair that looks so messy.. my breath is..and my muscles are a bit affected..But i am very optimist I will recover quickly and I will feel betater soon. The only thing I wish is for you to be healthy and stay safe! 🙏🏼🙌🏼😷💚 #staysafe #stopcovid19⛔️ #stayhealthy

