Ana Bogdan, mărturii cutremurătoare despre meciul cu Dayana Yastremska: „Și acum mă trec fiorii. Vorbește cu părinții doar când nu sunt la subsol”. Video

Ana Bogdan a jucat meciul carierei la Lyon. A 97-a jucătoare a ratat calificarea în optimi, după un meci nebun, de trei ore și cinci minute, cu Dayana Yastremska. Ucraineanca s-a impus în trei seturi, sor 3-6, 7-6 (7), 7-6 (7).

Ana Bogdan, în lacrimi după ce a pierdut în fața ucrainencei Dayana Yastremska: „Am știut că nu voi uita experiența asta niciodată”

Deși a pierdut, Bogdan a vorbit în termeni laudativi despre adversara sa. Românca a fost extrem de emoționată să înfrunte o .

ADVERTISEMENT

„Nu cred că am jucat vreodată un meci cu o încărcătură emoțională atât de mare. Sinceră să fiu nu m-am așteptat să joc chiar cu ea pentru că eu când am văzut acea postare pe care ea a făcut-o m-a atins profund. M-am gândit ‘Doamne, sunt două copile!’ Ea are 21 de ani, sora ei cred că are 15. Să plece așa în lume cu un băgăjel după ele… fără părinți, fără cineva din familie, să-i lași în urmă și nu ai idee dacă îi mai vezi, nu-i mai vezi… Am încercat să mă pun în locul ei și m-a emoționat foarte tare.

I-am dat un mesaj, am întrebat-o dacă este bine, știam că vine prin România, că va trece prin țara noastră. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva cât timp e în România și mi-a spus că încearcă să vină la Lyon, dar nu foarte sigură că poate ajunge la timp. A doua zi a ieșit tabloul și am văzut că joc împotriva ei. Îmi părea atât de rău, mi-am zis că trebuie să fiu puternică, e vorba de o competiție, e un meci, trebuie să-l joc ca atare și să încerc să trec peste aceste momente.

ADVERTISEMENT

Mi-a fost foarte greu știind toată situația din țara ei, cu familia ei, cu ea. Nu cred că am mai trecut prin așa ceva până acum. Pe de o parte îmi pare foarte rău că am pierdut pentru că e normal, dar pe de altă parte, atunci când am îmbrățișat-o la fileu și am văzut-o cât era de marcată de tot ce s-a întâmplat. Nu știu cât de conștientă era ea că a câștigat meciul, a fost așa, ca o descărcare emoțională pentru ea. Când am văzut-o pe ea așa, am știut că nu voi uita experiența asta niciodată. A fost wow. A fost ceva natural. Mi-a venit s-o iau în brațe și să-i spun că totul va fi bine, că n-o să se termine lucrurile așa, că o să fie alături de părinți și că e puternică”, a declarat Ana Bogdan, pentru .

Dayana Yastremska and sister safe in Romania — Ken mckinnon (@Kenmckinnon9)

„Am pielea de găină când mă gândesc”

Locul 140 WTA, Yastremska are ocazia să ajungă în sferturi la Lyon. Joi, 3 martie, de la ora 19:30, dă piept cu vecina de clasament, iberica Cristina Bucsa (locul 139 WTA).

The hardest match of my life 🙏🏼 For 🇺🇦💙💛🙏🏼 — Dayana Yastremska (@D_Yastremska)

„Jucând abia marți, noi ne-am întâlnit și înainte de partidă și era tot timpul cu sora ei. Am mers la ea și i-am spus că mă bucur ca a ajuns la Lyon. Am întrebat-o cum se simte, dacă a luat legătura cu părinții, dacă ei sunt bine. Mi-a spus că nu poate vorbi tot timpul cu ei, doar atunci când prind semnal, când nu sunt la subsol, când nu stau acolo ascunși. Se vedea, mai ales la sora ei mai mică, cât de mult le afectează situația asta.

ADVERTISEMENT

Și acum mă trec fiorii, am piele de găină când mă gândesc pentru că mi-am dat seama când am intrat pe teren că sunt aici și așa a fost să fie. Așa a vrut Dumnezeu să fie și noi mereu ne întrebăm de ce. În timp, când dăm filmul înapoi, realizăm că acel moment ți-a fost dat ție să-l trăiești cu un scop și ai avut o anumită misiune în momentul ăla.

Au fost niște mingi pe care în altă situație le-aș fi putut gestiona în cu totul alt mod, dar acolo am fost foarte cuprinsă de emoții. Când strigam, mă încurajam, nu mi-era bine. Mă simțeam prost față de ea, simțeam că nu e corect ce se întâmplă. M-a marcat foarte tare. E o copilă, are 21 de ani. Să nu știi dacă-ți mai revezi părinții, să vii la turneul de tenis și să arăți cât ești de puternică. Pe mine asta m-a impresionat la ea”, a adăugat jucătoarea de pe locul 97 WTA.

Bogdan vrea ca Yastremska să câștige turneul de la Lyon

. Românca a dezvăluit ce dialog a avut cu ucraineanca la fileu imediat după meci.

„I-am spus în primul rând că o felicit din toată inima pentru cum a luptat și pentru cum a jucat. Ea plângea și-mi spunea cât îi e de greu. I-am spus că știu că și mie îmi era. Cumva am împărțit emoțiile alea cu ea. I-am spus că e puternică și că-i va merge foarte bine și-n următoarele meciuri și să nu-și facă griji pentru că e cineva acolo sus care e lângă ea.

Îi doresc din tot sufletul să meargă până în finală și să câștige turneul. Din prima i-am dorit foarte mult bine. A fost totul natural. Ok, suntem adversare, dar momentul ăsta e mai mult decât un meci de tenis. E ceva între 2 suflete, între 2 oameni și e o altfel de luptă, și atunci mi-am dat seama că sunt pe teren, lupt, dar că las capul în joc în fața ei. Situația ei, viața ei era în pericol. Nu am putut să lupt cu adevărat împotriva ei”, a conchis Bogdan.