Ana Bogdan dezvăluie problemele pe care le-a avut în trecut: ”Și eu am trecut prin depresie și anxietate”

Pentru a-și depăși performanțele din 2018 și 2020, când a jucat în turul 2, românca a ”beneficiat” de , Naomi Osaka.

Ana Bogdan și jucătoarea cu origini japoneze urmau să se dueleze în turul al doilea, dar Osaka a abandonat turneul după ce organizatorii au amenințat că o vor exclude din cauza refuzului de a participa la conferințele de presă.

Ana Bogdan, solidară cu Naomi Osaka

Fostul lider mondial și-a justificat absența de la întâlnirile cu jurnaliștii acreditați la Roland Garros printr-un mesaj în care lasă să se înțeleagă că ar suferi de depresie.

Ana Bogdan s-a solidarizat cu jucătoarea japoneză și a mărturisit că la rândul ei a trecut, recent, prin stări de depresie și anxietate.

”A fost o surpriză mare pentru mine, pentru că eram foarte concentrată și pregătită pentru acel meci. A fost un pic dificil să am atâtea zile libere.

Am încercat să-mi fac pregătirea și să rămân concentrată pentru următorul meci. Pe de o parte, sigur că m-am bucurat să fiu în turul al treilea.

Pe de altă parte, nu am fost bucuroasă când am văzut ce se întâmplă cu ea și ce a scris. Asta, pentru că și eu am trecut prin depresie și anxietate în acest an, la începutul lui”, a mărturisit Ana Bogdan, la conferința de presă de după eșecul din turul 3, cu Paula Badosa, locul 35 WTA.

Ana Bogdan, cea mai importantă performanță la Roland Garros

Numărul 102 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, Ana Bogdan a obținut la ediția din acest an cea mai importantă performanță la Roland Garros.

Anterior acestei realizări, Ana Bogdan a avut , la Australian Open.

În turul I a învins-o cu scorul de 6-1, 6-3 pe Elisabetta Cocciaretto, locul 113 WTA. În turul secund urma să o întâlnească Naomi Osaka, dar a profitat de retragerea acesteia și a acces în turul 3 unde a cedat la mare luptă în fața Paulei Baosa.

Pentru parcursul de la ediția din acest an a turneului parizian Ana Bogdan a primit din partea organizatorilor un cec în valoare de 136.787 de dolari și 130 de puncte WTA care o vor propulsa între primele 100 de jucătoare din lume.