Ana Bogdan, emoții la superlativ după victoria cu Dalma Galfi: „Mi-a fost foarte dor să joc pentru România”

Victorie clară, în două seturi, 6-1, 6-4, contra Dalmei Galfi, pentru Ana Bogdan, iar . După joc, Ana, numărul 48 WTA, le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Și a recunoscut că meciurile pentru reprezentativa României o fac să aibă sentimente pe care nu le experimentează la turneele de simplu.

”Când am intrat pe teren și s-a cântat imnul, am avut, la un moment dat, lacrimi în ochi”, a recunoscut Ana Bogdan

Pentru confruntarea contra Ungariei, din play-off-ul Billie Jean King Cup, antrenorul nu s-a putut baza, din motive diverse pe trei dintre jucătoarele cu cele mai bune poziții în ierarhia WTA. Și a pierdut-o, din pricina unor probleme medicale, și pe Gabriela Ruse.

ADVERTISEMENT

Devenită, prin prisma locului în clasamentul mondial (48), numărul unu al echipei noastre, Ana Bogdan și-a confirmat statutul. Ca și pe cel de favorită, în fața sportivei maghiare Dalma Galfi, care este 41 de locuri mai jos în topul WTA.

A prestat un joc solid. Și a lăsat adversarei un singur ghem în primul set. Iar apoi, după un 6-4 în cel secund, a adus primul punct echipei României.

ADVERTISEMENT

La final, Ana era vizibil emoționată. Și a ținut să mulțumească publicului prezent în Oradea Arena. ”Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc tuturor celor care sunt aici, alături de noi. Mi-a fost foarte dor de acest sentiment, de a intra pe teren și a juca pentru România.

Aici nu mai joc doar pentru mine, joc pentru voi toți, pentru întreaga țara. Pentru o mine este o mândrie și o onoare să-mi reprezint țara.

ADVERTISEMENT

Atunci când am intrat pe teren și s-a cântat imnul, am avut, la un moment dat, lacrimi în ochi. Îmi bătea inima foarte tare. Dar mă bucur pentru aceste momente, pentru faptul că sunt aici”

Aș vrea să vă întreb și pe voi dacă nu s-a văzut cum a fost și pentru mine. Am simțit că am dat totul pe teren. Pentru mine a fost o mare bucurie și am avut extrem de multă energie datorită vouă.

ADVERTISEMENT

Eu zic să o luăm pas cu pas, meci cu meci. Nu vreau niciodată să mă gândesc prea departe. Vreau să mă concentrez pe ce este acum, pe ce avem de făcut acum, să dăm totul în acest moment, pentru a avea de ce să ne bucurăm”, .